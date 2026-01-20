Технологии

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Пред изкуствения интелект стои огромната възможност да се сближи с хората и да им покаже по-добри резултати в най-важните сектори и индустрии, като това ще се случи още тази година, казва финансовият директор на OpenAI

Мартин Дешев Мартин Дешев

20 януари 2026, 10:05
Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC
Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим
Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет

Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет
Защо Google предизвика

Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI
Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект
Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват

Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват
CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия
Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

П рез последните няколко години светът гледаше на изкуствения интелект предимно през призмата на любопитството – умен чатбот, способен да пише стихотворения или да обяснява сложни теми. Според главния финансов директор на OpenAI, Сара Фриър обаче, 2026 г. бележи края на ерата на ограничените тестове и превюта. Основният фокус на компанията тази година е практическото приложение: преодоляване на огромната разлика между това, което AI може да прави в лаборатория и как всъщност го използваме в ежедневието си, казва тя пред CNBC.

Най-значителната промяна, която ще усетим тази година, е преходът от разговорен AI към агентен AI. Вместо ние да вършим цялата работа с помощта на насоки от чатбот, AI „агенти“ ще започнат да вършат работата вместо нас. Ще има ново ниво на автономност. Вместо просто да поискаме рецепта от ChatGPT, той ще може координира доставката на продуктите, да следи наличностите у дома и добавя липсващи съставки в количката на избран онлайн магазин.

В професионална среда Сара Фрайър подчертава, че AI се превръща в „оперативния слой“ за работа със знания – агенти, които могат да работят непрекъснато във фонов режим, за да управляват проекти, да обобщават пропуснати срещи и дори да изпълняват многоетапни работни потоци в различни софтуерни инструменти без постоянно подканване от потребителя. Тези AI агенти работят непрекъснато, пренасят контекст във времето и могат да взаимодействат с множество инструменти. Те са част от приоритетната пътна карта на OpenAI и се очаква да бъдат по-интегрирани в ежедневните инструменти за продуктивност тази година. 

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI

OpenAI специално открои сектори като здравеопазването и науката като първи бенефициенти на практическото приложение. Въпреки че повечето потребители няма да видят директно резултатите от най-съвременните изследвания, вероятни са косвени въздействия. Например по-бързи медицински анализи, AI инструменти за обработка на сложни данни, по-персонализирани съвети за конкретния пациент и др.

За да финансира огромната инфраструктура от 140 милиарда долара, необходима за този мащаб, OpenAI въвежда ниво „ChatGPT Go“ и прозрачен модел, поддържан от реклами. Това ще гарантира, че дори тези, които не плащат за премиум абонамент, имат достъп до най-новата информация за ежедневни задачи. 

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Въпреки фокуса върху употребата в реалния свят, 2026 г. не е готова да достави изкуствен интелект на научнофантастично ниво, който напълно да замести професионалистите или да взема всички решения вместо нас. Акцентът е върху постепенната полезност, намаляването на недостатъците в инструментите, които вече използваме и подпомагането на хората да бъдат по-ефективни, вместо да ги заместват. 

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет

През 2026 г. "еуфорията" около изкуствения интелект ще бъде заменена от възвръщаемост на инвестициите и полезност. Тази година няма просто да разговаряме с изкуствения интелект, а амбицията е да му делегираме задачи. Както отбеляза Сара Фрайър, целта е интелектът да се превърне в основна полезност – толкова надеждна и „практична“, колкото електричеството. 

Редактор: Мартин Дешев
OpenAI изкуствен интелект ChatGPT технологии софтуер интернет здраве здравеопазване индустрии
Последвайте ни
Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчели алкохол и марихуана

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

„Краят на една епоха“: Светът на модата скърби за загубата на Валентино

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

За първи път в историята: Защо Радев направи това, което никой президент не посмя?

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

„Всяка дума е истина“: Бруклин Бекъм с шокиращи обвинения срещу Дейвид и Виктория

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

pariteni.bg
Changan подготвя моделна офанзива в Европа

Changan подготвя моделна офанзива в Европа

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 5 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 4 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 4 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

Тръмп доминира в Давос - напрежение за Гренландия и Украйна

Свят Преди 4 минути

Заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да анексира Гренландия преобърна тазгодишния Световен икономически форум в Давос

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Аштън Къчър твърди, че Gucci го е уволнил, защото е бил „твърде дебел“

Любопитно Преди 5 минути

Къчър, който сега е на 47 години, призна, че той и емблематичният дизайнер си спомнят за случая с усмивка

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

Любопитно Преди 43 минути

Въпреки че подновяване на поредицата изглежда не предстои, това не е помрачило настроението на херцогинята

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан

Иран заплаши САЩ с „пълномащабна война“

Свят Преди 43 минути

Един неназован ирански служител съобщи за Ройтерс в неделя, че властите са потвърдили смъртта на поне 5000 души по време на мащабните протести в страната

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

България Преди 48 минути

Колата им аварирала и била блъсната от друг автомобил

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

Политическа безизходица? Западни издания с коментари за обръщението на Румен Радев

България Преди 50 минути

"Оставката му бележи първия случай на държавен глава, който се оттегля от поста от края на комунизма"

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

Ужас в столичен мол: Мъж заплаши съпругата си със заливане с киселина и убийство

България Преди 51 минути

46-годишен софиянец е задържан под стража, след като се заканил на жената на публично място с думите: „Ще те очистя“

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Сидни Суини влезе в ролята на секси куче в "Еуфория" (СНИМКИ)

Любопитно Преди 59 минути

В новия сезон на хитовия сериал, персонажът на Суини, Каси, създава еротично съдържание в стил Only Fans

<p>Доган към Радев: Поздравления, г-н Президент!&nbsp;</p>

Доган към Радев: Вие сте факторът, ние сме безрезервно с Вас!

България Преди 1 час

Почетният председател на АПС обяви мащабна мобилизация за „демонтиране на дълбоката държава“ и припозна в отиващия си президент единствения лидер на антимафиотския фронт

Снимката е илюстративна

Част от София без парно и топла вода: кога ще бъде възстановено

България Преди 1 час

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Напрежение между Франция и Германия застрашава общия фронт на ЕС срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Берлин обещава "обща позиция" с Париж срещу Тръмп, но най-важното партньорство в ЕС е затънало в подозрения, спорове и политическо съперничество

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Силвестър Сталоун: Става все по-трудно да съм във форма (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

„Всяка година става все по-трудно и по-трудно, но затова трябва да се напъвате все по-силно и по-силно“, заяви актьорът

Доналд Тръмп

„Акт на огромна глупост“: Тръмп критикува Великобритания за Чагос

Свят Преди 1 час

Причината е намерението на английското правителство да предаде суверенитета над островите Чагос на Мавриций

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Как можем да получим допълнителна пенсия в размер на над 760 евро

Пари Преди 1 час

Коефициентът на заместване (размер на пенсията спрямо последната работна заплата) при новия модел, се очаква да достигне 21,4% при 12,5% сега

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

Тийнейджър е в болница след пушене на вейп и пет енергийни напитки

България Преди 2 часа

15-годишният е настанен в интензивното отделение на университетска болница в Стара Загора

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Ким Чен-ун уволни вицепремиера си, раздразнен от "некомпетентността" на служителите си

Свят Преди 2 часа

Ким откри проект за модернизация на индустриален комплекс в покрайнините на столицата Пхенян

Всичко от днес

От мрежата

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

За трети път: Нана Гладуиш отново е диагностицирана с рак

Edna.bg

Гласът, който поколения българи разпознават от първия тон: Здравко от "Ритон" на 73

Edna.bg

Александър Димитров: Мъри Стоилов е единствен мохикан

Gong.bg

Разкритие! Ивайло Чочев бил пред трансфер в Рейнджърс

Gong.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg

Фалшив сигнал за бомба на жп гарата в София

Nova.bg