Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

П рез последните няколко години светът гледаше на изкуствения интелект предимно през призмата на любопитството – умен чатбот, способен да пише стихотворения или да обяснява сложни теми. Според главния финансов директор на OpenAI, Сара Фриър обаче, 2026 г. бележи края на ерата на ограничените тестове и превюта. Основният фокус на компанията тази година е практическото приложение: преодоляване на огромната разлика между това, което AI може да прави в лаборатория и как всъщност го използваме в ежедневието си, казва тя пред CNBC.

Най-значителната промяна, която ще усетим тази година, е преходът от разговорен AI към агентен AI. Вместо ние да вършим цялата работа с помощта на насоки от чатбот, AI „агенти“ ще започнат да вършат работата вместо нас. Ще има ново ниво на автономност. Вместо просто да поискаме рецепта от ChatGPT, той ще може координира доставката на продуктите, да следи наличностите у дома и добавя липсващи съставки в количката на избран онлайн магазин.

В професионална среда Сара Фрайър подчертава, че AI се превръща в „оперативния слой“ за работа със знания – агенти, които могат да работят непрекъснато във фонов режим, за да управляват проекти, да обобщават пропуснати срещи и дори да изпълняват многоетапни работни потоци в различни софтуерни инструменти без постоянно подканване от потребителя. Тези AI агенти работят непрекъснато, пренасят контекст във времето и могат да взаимодействат с множество инструменти. Те са част от приоритетната пътна карта на OpenAI и се очаква да бъдат по-интегрирани в ежедневните инструменти за продуктивност тази година.

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI

OpenAI специално открои сектори като здравеопазването и науката като първи бенефициенти на практическото приложение. Въпреки че повечето потребители няма да видят директно резултатите от най-съвременните изследвания, вероятни са косвени въздействия. Например по-бързи медицински анализи, AI инструменти за обработка на сложни данни, по-персонализирани съвети за конкретния пациент и др.

За да финансира огромната инфраструктура от 140 милиарда долара, необходима за този мащаб, OpenAI въвежда ниво „ChatGPT Go“ и прозрачен модел, поддържан от реклами. Това ще гарантира, че дори тези, които не плащат за премиум абонамент, имат достъп до най-новата информация за ежедневни задачи.

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Въпреки фокуса върху употребата в реалния свят, 2026 г. не е готова да достави изкуствен интелект на научнофантастично ниво, който напълно да замести професионалистите или да взема всички решения вместо нас. Акцентът е върху постепенната полезност, намаляването на недостатъците в инструментите, които вече използваме и подпомагането на хората да бъдат по-ефективни, вместо да ги заместват.

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет

През 2026 г. "еуфорията" около изкуствения интелект ще бъде заменена от възвръщаемост на инвестициите и полезност. Тази година няма просто да разговаряме с изкуствения интелект, а амбицията е да му делегираме задачи. Както отбеляза Сара Фрайър, целта е интелектът да се превърне в основна полезност – толкова надеждна и „практична“, колкото електричеството.