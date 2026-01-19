Технологии

Недостиг на чипове вдига цените на смартфони и PC

Гладът за RAM, SSD и други компоненти, който е провокиран от огромните строежи на центрове за данни за AI, продължава да се увеличава, което води до вдигане на цените все повече устройства, включително смартфони, лаптопи и таблети

Мартин Дешев Мартин Дешев

19 януари 2026, 09:55
Т ехнологичният свят в момента се бори с успокояване на цените на все повече устройства. Причината започна от обикновен недостиг на RAM памет, който прерасна в пълномащабна криза, засягаща графични процесори, SSD и дори традиционни твърди дискове. Според анализ на Ars Technica и анализатори от индустрията, ненаситното търсене на изкуствен интелект е пренастроило структурно пазара на чипове. Тъй като производителите насочват производствените си линии към чипове за AI, потребителската електроника с големи маржове, като лаптопи, смартфони и персонални компютри, е оставена сякаш на заден план

Това, което започна като натиск върху самостоятелните RAM модули, чийто цени, скочиха с 300–400% до края на 2025 г., сега се разшири, за да обхване други критични компоненти. Паметта с висока пропускателна способност (HBM) и други чипове от сървърен клас, използвани в центрове за данни с изкуствен интелект, изискват премиум цени и дългосрочни договори от водещи производители като Samsung, SK Hynix и Micron. Тъй като техните фабрики дават приоритет на тези доходоносни линии, предлагането на стандартна DRAM и NAND флаш памет, основните видове памет за потребителски телефони и персонални компютри. се е свило рязко.

Тъй като паметта и съхранението на данни представляват голяма част от материалите на устройството, дори скромните увеличения на цените могат да се отразят на потребителите. Покачването на цените на DRAM и флаш паметта вече изпревари по-широкия пазар на полупроводници и анализаторите очакват тези тенденции да се запазят до 2026 г.

Защо батерията на смартфона пада, когато не го ползваме и какво можем да направим

Ако търсите да сглобите компютър или да си купите висок клас геймърски лаптоп, перспективите са особено мрачни. Цените на SSD дискове и DDR5 RAM комплектите са се удвоили или дори утроили в някои региони. Това има започва да влияе и върху графичните процесори. Графичните карти изискват специализирана видеопамет (VRAM) и тъй като доставките на тези чипове се пренасочват към центрове за данни с изкуствен интелект, цената на производството на карта от среден клас, като RTX 5070, скочи драстично. Някои доставчици дори обмислят спиране на производството на определени модели от среден клас, защото компонентите са по-печеливши, когато се пренасочат към карти за ентусиасти на цена над 1500 долара.

Въпреки че може да не „сглобите“ телефон, също ще усетите недостига. Анализаторите прогнозират увеличение на цените на флагманските смартфони с 5-10% през 2026 г., тъй като паметта съставлява значителна част от списъка с компоненти на телефона. Производителите са изправени пред избор: да поемат разходите и да загубят печалба или да ги прехвърлят на клиентите. Ранните индикатори сочат второто, като моделите „Pro“ вероятно ще пропуснат планираните подобрения на RAM паметта, за да защитят маржовете.

Xiaomi Redmi Note 15 запазва традицията за достъпност, но я допълва с умни технологии

Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI

През последното десетилетие свикнахме с постоянното покачване на базовите спецификации: 8GB RAM станаха 16GB, а 256GB SSD дисковете станаха 512GB. Тази ера официално е спряна. През 2026 г. се очаква да наблюдаваме тенденция за „намаляване на спецификациите“. За да поддържат цените стабилни, производителите доставят устройства с по-ниски спецификации от своите предшественици.

Бюджетните смартфони, които най-накрая бяха преминали към 8GB RAM, се връщат към 4GB или 6GB. На пазара на лаптопи мечтата 16GB да се превърне в универсална базова памет е в застой. Много „AI компютри“ от начално ниво са принудени да се придържат към 8GB, въпреки че софтуерът изисква повече, което води до пречка в производителността, която потребителите ще усетят веднага. 

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Освен цената и спецификациите, този проблем с компонентите може също да забави циклите на обновяване на продуктите, тъй като производителите отлагат пускането на пазара или ограничават доставките, за да съответстват на наличностите. Дори се говори за повторно появяване на стари функции, като например microSD разширение, тъй като марките търсят начини да се предпазят от ограничените количества вътрешна памет.

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет

Недостигът на памет, който някога изглеждаше ограничен само до пазарите за ентусиасти, се превръща в широкообхватно предизвикателство. Устройствата вероятно ще струват повече, ще предлагат по-малко памет или място за съхранение за същите пари и ще записват по-малък оборот - всичко това, защото компонентите се вливат в надпреварата за изкуствения интелект. За потребителите златната ера на все по-евтините и все по-способни джаджи може би ще се изправи пред най-тежкото си изпитание от години.

Редактор: Мартин Дешев
чипове чип изкуствен интелект софтуер хардуер технологии RAM лаптоп смартфон
