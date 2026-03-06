Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Преекспонирани ли са страховете от AI? Според шефа на AWS няма да има апокалипсис

OpenAI представи GPT-5.4, най-новата еволюция във водещата си линия от модели с изкуствен интелект. Новият модел представлява важна стъпка напред в усилията на компанията да изгради системи с изкуствен интелект, способни да изпълняват сложни задачи в реалния свят.

С по-умело разсъждение, подобрени възможности за програмиране и нови възможности за използване на компютър, GPT-5.4 е проектиран да захранва ново поколение интелигентни агенти, които могат да взаимодействат със софтуер, уебсайтове и цифрови инструменти от името на потребителите. В съобщението се подчертава по-широката стратегия на OpenAI: преминаване отвъд чатботовете към системи с изкуствен интелект, които могат активно да изпълняват задачи и работни процеси.

Един от определящите аспекти на GPT-5.4 е фокусът му върху агентните възможности. Според OpenAI, моделът е особено подходящ за разработчици, които изграждат системи, изпълняващи реални задачи в приложения, уебсайтове и дигитални услуги. Това означава, че изкуственият интелект може да планира стъпки, да взаимодейства с инструменти и да коригира подхода си, докато напредва в изпълнението на задачата. Вместо просто да генерира отговори, GPT-5.4 може да помогне за автоматизиране на работни процеси като проучване, кодиране, обработка на данни или взаимодействие с уеб интерфейси.

За първи път GPT-5.4 (по-специално в средата на Codex) предлага вградена поддръжка за директно взаимодействие с компютърни интерфейси. Това позволява на модела да навигира в софтуер, да използва професионални инструменти и да изпълнява многоетапни работни процеси в различни приложения, точно както би го направил човек професионалист.

Моделът включва експериментална поддръжка за контекстен прозорец от 1,05 милиона токена. Това позволява на потребителите да качват цели бази данни, големи финансови набори от данни или хиляди страници с правни документи, като моделът поддържа съгласуваност в целия набор.

В ChatGPT моделът вече използва GPT-5.4 Thinking. Тази функция предоставя предварителен план за процеса на разсъждение. Потребителите могат да видят предвидения път на модела и да коригират курса му в средата на реакцията, като гарантират, че крайният резултат е съобразен със специфичните професионални изисквания на потребителя, без да са необходими множество подкани.

OpenAI интегрира GPT-5.4 дълбоко в новия си инструмент ChatGPT за Excel. Моделът е фино настроен по „бенчмарк за инвестиционно банкиране“, удвоявайки производителността си при сложни задачи като изграждане на финансови модели с три отчета, извършване на сценариен анализ и извличане на данни с посочена точност.

GPT-5.4 въвежда и подобрения в мултимодалното разсъждение. Моделът може да обработва както текстови, така и графични входни данни, което му позволява да анализира документи, диаграми, екранни снимки и визуална информация, наред с писмени команди.

Стартирането на GPT-5.4 отразява по-широка промяна в индустрията с изкуствен интелект. Вместо да се фокусират единствено върху разговорни чатботове, компаниите все повече изграждат агенти с изкуствен интелект, способни да действат в дигитални среди.

Чрез комбиниране на мащабно разсъждение, мултимодално разбиране и способността за директна работа с компютри, GPT-5.4 се доближава до тази визия. Ако тези възможности продължат да се подобряват, бъдещите системи с изкуствен интелект може да са в състояние да се справят със сложни работни процеси с минимален човешки надзор.

Логичната реакция е, че подобен алгоритъм може да претендира да започне да измества човешките работници. Всъщност, той все още е далеч от такива способности или умения. Но може да се използва за автоматизиране на регулярни и повтаряеми процеси, както и за улесняване на събирането на данни, подготовката им за обработка, по-бързи анализи. Както предишни проучвания показваха, AI асистентите засега не само не заменят служителите, но дори им позволява да вършат повече работа.