Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Apple предприе изненадваща, но важна стъпка в ескалиращата надпревара на изкуствения интелект. Компанията обяви многогодишно партньорство с Google, за да използва техните модели Gemini като основа за обновяване на Siri и по-широките функции на Apple Intelligence. Ходът, съобщен за първи път от CNBC и потвърден от двете компании, сигнализира за стратегическа промяна за Apple, тъй като тя се стреми да настигне конкурентите, които са я изпреварили значително в генеративния изкуствен интелект.

Досега основен партньор беше OpenAI със своята платформа ChatGPT. Смяташе се, че Apple има и по-малки партньорства с други AI компании. Самият ИТ гигант не криеше, че иска Apple Intelligence да е обединяваща платформа и да използва както собствени разработки, така и алгоритми на партньори.

Централният елемент на новото сътрудничество са моделите Gemini на Google и поддържащата ги облачна инфраструктура, които Apple ще интегрира в собствената си екосистема и ще използва, за да направи по-интелигентна и по-способна версия на Siri по-късно тази година. Такава, каквато беше обещана от Apple преди почти две години, но така и не се реализира. Apple и Google заявиха, че партньорството ще позволи на Apple да изгради следващото поколение на своите Apple Foundation Models върху технологията на Google, което ще позволи подобрена персонализация и по-дълбока интеграция с приложения и услуги.

Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват

В продължение на години Siri изоставаше от конкуренти като Google Assistant, който стана Gemini и ChatGPT на OpenAI, както по отношение на разбирането на естествен език, така и по отношение на практическата полезност. Apple за първи път обяви Apple Intelligence на WWDC 2024, обещавайки по-интуитивен асистент, който може да разбира личния контекст, да управлява задачи и да предприема действия в различни приложения.

Тези функции обаче се сблъскаха с многократни отлагания, тъй като Apple се бореше да изпълни амбициите си. Новата сделка с Google изглежда е предназначена най-накрая да пусне тези възможности на пазара през 2026 г., вероятно около пускането на iOS 26.4 през пролетта.

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

В съвместно изявление Apple подчерта, че е избрала технологията Gemini на Google след вътрешна оценка, заявявайки, че е установила, че моделите на Google осигуряват „най-добрата основа“ за собствените ѝ модели с изкуствен интелект и потребителски изживявания. Apple също така подчерта, че поверителността ще остане ключов приоритет. Въпреки че моделите на Google са в основата на платформата, Apple Intelligence и Siri ще продължат да работят предимно на устройствата на потребителите и чрез инфраструктурата за частни облачни изчисления на Apple, което означава, че данните на клиентите няма да бъдат директно изложени на Google.

Въпреки че нито една от компаниите не разкрива публично финансовите условия на споразумението, по-ранни спекулации предполагаха, че Apple може да плаща на Google около 1 милиард долара годишно за достъп до персонализирани модели Gemini. Партньорството идва в момент на широко пренасочване на индустрията около изкуствения интелект. Google отбеляза силен импулс със своята платформа Gemini, а съобщението помогна за повишаване на пазарната оценка на Alphabet до над 4 трилиона долара, като за кратко изпревари Apple като една от най-ценните компании в света.

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

Въпреки новото сътрудничествот отношенията на Apple с OpenAI не приключват. Компанията вече интегрира ChatGPT в Siri за обработка на сложни заявки и се очаква това споразумение да остане в сила, дори когато моделите на Google се справят с по-голямата част от основната обработка.

Реакцията на технологичната общност е смесена. Някои виждат партньорството като прагматичен ход, който най-накрая ще осигури дълго обещаните подобрения за потребителите на Apple. Други го разглеждат като рядко признание, че вътрешните усилия на Apple в областта на изкуствения интелект не успяха да се сравнят с конкурентите.

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Илон Мъск публично изрази опасения, че задълбочаващите се връзки между Apple и Google биха могли допълнително да концентрират властта в ръцете на няколко технологични гиганта. Дебат, който подчертава по-широкото напрежение в индустрията около доминацията и конкуренцията в областта на изкуствения интелект. Според Мъск партньорството е "неразумна концентрация на власт в Google, които вече притежават Android и Chrome". Двете компании не са отговорили на твърденията му.