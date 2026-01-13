Технологии

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Платформата на Google ще осигури AI функции за гласовия асистент Siri, но ще се използва и за подобряване на Apple Inteligence, която значително изостава от способностите на своите основни конкуренти. Сделката (не)очаквано ядоса Илон Мъск

Мартин Дешев Мартин Дешев

13 януари 2026, 09:03
Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват

Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват
CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия
Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове
AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите
Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето
С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.
Мъск очаква хуманоидните роботи да са навсякъде

Мъск очаква хуманоидните роботи да са навсякъде
Китай подготвя правила как да се държи човешкият AI

Китай подготвя правила как да се държи човешкият AI

Apple предприе изненадваща, но важна стъпка в ескалиращата надпревара на изкуствения интелект. Компанията обяви многогодишно партньорство с Google, за да използва техните модели Gemini като основа за обновяване на Siri и по-широките функции на Apple Intelligence. Ходът, съобщен за първи път от CNBC и потвърден от двете компании, сигнализира за стратегическа промяна за Apple, тъй като тя се стреми да настигне конкурентите, които са я изпреварили значително в генеративния изкуствен интелект.

Досега основен партньор беше OpenAI със своята платформа ChatGPT. Смяташе се, че Apple има и по-малки партньорства с други AI компании. Самият ИТ гигант не криеше, че иска Apple Intelligence да е обединяваща платформа и да използва както собствени разработки, така и алгоритми на партньори.

Централният елемент на новото сътрудничество са моделите Gemini на Google и поддържащата ги облачна инфраструктура, които Apple ще интегрира в собствената си екосистема  и ще използва, за да направи по-интелигентна и по-способна версия на Siri по-късно тази година. Такава, каквато беше обещана от Apple преди почти две години, но така и не се реализира. Apple и Google заявиха, че партньорството ще позволи на Apple да изгради следващото поколение на своите Apple Foundation Models върху технологията на Google, което ще позволи подобрена персонализация и по-дълбока интеграция с приложения и услуги.

Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват

В продължение на години Siri изоставаше от конкуренти като Google Assistant, който стана Gemini и ChatGPT на OpenAI, както по отношение на разбирането на естествен език, така и по отношение на практическата полезност. Apple за първи път обяви Apple Intelligence на WWDC 2024, обещавайки по-интуитивен асистент, който може да разбира личния контекст, да управлява задачи и да предприема действия в различни приложения.

Тези функции обаче се сблъскаха с многократни отлагания, тъй като Apple се бореше да изпълни амбициите си. Новата сделка с Google изглежда е предназначена най-накрая да пусне тези възможности на пазара през 2026 г., вероятно около пускането на iOS 26.4 през пролетта.

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

В съвместно изявление Apple подчерта, че е избрала технологията Gemini на Google след вътрешна оценка, заявявайки, че е установила, че моделите на Google осигуряват „най-добрата основа“ за собствените ѝ модели с изкуствен интелект и потребителски изживявания. Apple също така подчерта, че поверителността ще остане ключов приоритет. Въпреки че моделите на Google са в основата на платформата, Apple Intelligence и Siri ще продължат да работят предимно на устройствата на потребителите и чрез инфраструктурата за частни облачни изчисления на Apple, което означава, че данните на клиентите няма да бъдат директно изложени на Google.

Въпреки че нито една от компаниите не разкрива публично финансовите условия на споразумението, по-ранни спекулации предполагаха, че Apple може да плаща на Google около 1 милиард долара годишно за достъп до персонализирани модели Gemini. Партньорството идва в момент на широко пренасочване на индустрията около изкуствения интелект. Google отбеляза силен импулс със своята платформа Gemini, а съобщението помогна за повишаване на пазарната оценка на Alphabet до над 4 трилиона долара, като за кратко изпревари Apple като една от най-ценните компании в света.

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

Въпреки новото сътрудничествот отношенията на Apple с OpenAI не приключват. Компанията вече интегрира ChatGPT в Siri за обработка на сложни заявки и се очаква това споразумение да остане в сила, дори когато моделите на Google се справят с по-голямата част от основната обработка. 

Реакцията на технологичната общност е смесена. Някои виждат партньорството като прагматичен ход, който най-накрая ще осигури дълго обещаните подобрения за потребителите на Apple. Други го разглеждат като рядко признание, че вътрешните усилия на Apple в областта на изкуствения интелект не успяха да се сравнят с конкурентите.

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Илон Мъск публично изрази опасения, че задълбочаващите се връзки между Apple и Google биха могли допълнително да концентрират властта в ръцете на няколко технологични гиганта. Дебат, който подчертава по-широкото напрежение в индустрията около доминацията и конкуренцията в областта на изкуствения интелект. Според Мъск партньорството е "неразумна концентрация на власт в Google, които вече притежават Android и Chrome". Двете компании не са отговорили на твърденията му.

Редактор: Мартин Дешев
Apple смартфон мобилен телефон изкуствен интелект технологии iOS Apple Intelligence Siri Google Gemini OpenAI ChatGPT
Последвайте ни
Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

Медведев предупреди: Ако Тръмп не побърза - край! Няма да има нови звездички на американското знаме

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

13 януари: Отдаваме почит на светите мъченици Ермил и Стратоник

13 януари: Отдаваме почит на светите мъченици Ермил и Стратоник

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

С колко се вдига пенсията, ако отложите пенсионирането

pariteni.bg
Колко бързо могат да тичат кучетата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 1 час
<p>Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 2 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 2 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 2 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Бебешки кутии, сауни и скъп алкохол: Как да живеем&nbsp;в най-щастливата страна</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант във Финландия

БезГранично Преди 12 минути

Изчерпателен пътеводител за успешно стартиране на нов живот в най-щастливата страна в света, обхващащо документи, финанси, жилище, работа и достъп до здравеопазване

<p>Белият дом обяви кога Тръмп ще се срещне с&nbsp;венецуелската опозиционна лидерка</p>

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Свят Преди 34 минути

Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

Само 13 букви, но безкрайни тайни: Хавайският език

Любопитно Преди 1 час

Само с 13 букви, хавайският език е сред най-късите азбуки в света

В Русе учениците се връщат в клас

В Русе учениците се връщат в клас

България Преди 2 часа

Сградите са отоплени и днес занятията се възстановяват

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Най-лошите храни за сърцето ви, според кардиолозите

Любопитно Преди 2 часа

От закуската до вечерята всичко, което ядете всеки ден, може да повлияе на здравето на сърцето ви

От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

От Прометей до Силициевата долина: Историята на търсенето на интелигентния огън

Любопитно Преди 2 часа

Най-подходящият мит за изкуствения интелект е древногръцкият мит за Прометей

Лешникотрошачката: мистерията на изчезналите братовчеди на човека

Лешникотрошачката: мистерията на изчезналите братовчеди на човека

Любопитно Преди 2 часа

Причината и времето на тяхното изчезване остават неясни

Русия осъди намесата на „чуждестранни сили“ в Иран

Русия осъди намесата на „чуждестранни сили“ в Иран

Свят Преди 10 часа

ООН отчете рязък скок на цивилните жертви в Украйна

ООН отчете рязък скок на цивилните жертви в Украйна

Свят Преди 11 часа

Смята се, че стотици хиляди войници от двете страни са били ранени или убити

Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван

Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван

България Преди 12 часа

Сигнал за инцидента е подаден до пожарната

Огромен секс скандал разтърсва германската армия

Огромен секс скандал разтърсва германската армия

Свят Преди 12 часа

Германската армия потвърди случаите на сексуален тормоз

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Гренландия поиска да бъде защитена от НАТО

Свят Преди 13 часа

Всички държави членки на НАТО, включително САЩ, имат общ интерес

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Какво следва за Иран, Тръмп е окуражен от опита с Венецуела

Свят Преди 13 часа

Масовите демонстрации продължават въпреки жестоките репресии

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Франция започна кампания за доброволна военна служба

Свят Преди 14 часа

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Русия се намеси в конфликта между Сърбия и Черна гора

Свят Преди 15 часа

Русия: Агресивните апетити на Константинополския антихрист не се ограничават само до Украйна

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Младите с идеи за милиони – стартира петото издание на „Най-добър младежки стартъп в България 2026“

Любопитно Преди 16 часа

Петото издание на националния младежки конкурс ще предложи подкрепа за по-голям брой проекти, богата обучителна и менторска програма, както и множество присъствени и онлайн събития

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 13 януари, вторник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 12–18 януари

Edna.bg

Драмата в Реал: прощалният скандал между Мбапе и Алонсо

Gong.bg

Милен Петков: Щом ЦСКА не може, нека Левски да е шампион

Gong.bg

Какво представлява Иранската революционна гвардия

Nova.bg

Най-влиятелните личности в европейската политика

Nova.bg