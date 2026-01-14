Защо Google предизвика "код червено" в OpenAI

П рез 2025 г. динамиката на надпреварата в областта на изкуствения интелект се промени драстично. След години на догонване, инициативите на Google предизвикаха вътрешна "извънредна ситуация" в OpenAI, принуждавайки компанията да се откаже от планираните функции и да удвои усилията си за подобряване на водещия си продукт ChatGPT, съобщава в. The Wall Street Journal.

Тази реакция подчертава колко интензивна е станала конкуренцията на върха на индустрията за изкуствен интелект. Бързият напредък на Google с моделите Gemini не само е свил преднината на OpenAI, но и е активирал своеобразен "червен код" в компанията. Обрат на същата ситуация, която се получи в Google, когато дебютира ChatGPT.

През последните две години Google беше възприеман като „тромавия гигант“, борещ се да интегрира изкуствения интелект в услугите си, без да канибализира бизнес модела си. OpenAI, подкрепен от милиарди от Microsoft и множество инвеститори, беше пъргавият претендент, задаващ темпото. Но както се посочва в доклада на WSJ, големият екип от експерти на Google и несравнимият му достъп до собствени данни и изчислителна мощност (чрез персонализираните му TPU чипове) най-накрая започнаха да дават резултати.

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Възраждането на Google достигна кулминацията си в края на годината с пускането на нова версия на семейството модели Gemini AI. Пускането на пазара на Gemini 3 през ноември превъзхожда моделите на OpenAI по различни индустриални показатели и доведе до бързо увеличение в ангажираността на потребителите. Този конкурентен скок изпрати акциите на Alphabet нагоре и, според съобщенията, задейства директива „Код червено“ в OpenAI.

Той е бил издаден от изпълнителния директор Сам Алтман, според WSJ. Вътрешни бележки, прегледани от WSJ, показват, че OpenAI е замразила други инициативи, включително реклама и нови услуги с изкуствен интелект, базирани на агенти, за да съсредоточи почти всички ресурси върху подобряване на основните възможности на ChatGPT по отношение на персонализация, скорост, надеждност и обхват на знанията.

Фирмите не заменят хората с AI, но искат служители, които знаят как да го използват

Според вътрешни източници, цитирани от WSJ, „червеният код“ в OpenAI произтича от три специфични области, в които Google сега превъзхожда стартъпа. Докато ChatGPT често се усеща като текстов чат с „очи и уши“, Gemini е изграден от нулата като мултимодален модел. Той обработва видео, аудио и код едновременно със скорост, която OpenAI в момента се бори да постигне в публичните си версии.

Способността на Google да обработва до 2 милиона токена (еквивалентни на часове видео или хиляди страници текст) в едно запитване се е превърнала в „убийствена функция“ за корпоративните клиенти. Настоящите модели на OpenAI остават значително по-ограничени в капацитета на паметта си.

Google разгръща версиите на Geimini "със скоростта на интернет“. Чрез вграждане на Gemini директно в Android, Gmail и Docs, Google достига до милиарди потребители незабавно. OpenAI, въпреки партньорството си с Apple за „Apple Intelligence“, остава самостоятелно приложение за мнозина, лишено от дълбоката интеграция на ниво операционна система, която Google контролира.

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Преследването на AI успехи напълно завладя производителите на чипове

Червеният код не е само за софтуер. Става въпрос и за хора. WSJ отбелязва, че Google успешно е привлякла обратно няколко ключови експерти, които преди това са се насочили към OpenAI и Anthropic. Обещанието за работа с огромната инфраструктура на Google и стабилността на компания за трилиони долари, се оказва мощна притегателна сила, тъй като „балонът на изкуствения интелект“ е изправен пред засилен контрол относно рентабилността.

Дори когато OpenAI се мобилизира, за да засили основните си предложения за изкуствен интелект, по-широката конкурентна среда стана по-сложна. Други конкуренти, като Anthropic с модела си Claude Opus 4.5, продължават напред с диференцирани подходи, насочени към нуждите на корпоративния клас, докато Meta и общностите с отворен код разширяват границите в специализираните приложения.

ChatGPT официално влиза в ролята на личен здравен консултант

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

С поглед към 2026 г., съревнованието вече не е за това кой може да създаде най-човешки звучащия чатбот. А за това кой може да изгради най-надеждния, интегриран и обширен „AI агент“, който действително работи от името на потребителя. За първи път след стартирането на ChatGPT изглежда, че Google може да е този, който задава темпото.