Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет

Изкуственият интелект на Google получава нова функция, която му позволява да запомня повече персонални детайли и ще обединява функции от множеството услуги на компанията на едно място, за да върши повече дейности от името на човека

15 януари 2026, 10:24
Google пусна нова функция за Gemini, наречена Personal Intelligence (Личен интелект). Това е важна стъпка към превръщането на изкуствения интелект в наистина персонализиран, като свързва Gemini директно с приложенията на Google в рамките на личния акаунт на потребителя. Personal Intelligence позволява на Gemini да разсъждава върху множество източници на данни, като Gmail, Google Photos, YouTube и Search, за да предоставя по-подходяща и персонализирана помощ.

Основната иновация на Personal Intelligence е способността му да извършва разсъждения между различни приложения. В миналото разширенията на изкуствения интелект бяха до голяма степен изолирани. Gemini можеше да проверява имейла или да разглежда снимките, но се затрудняваше да свърже точките между тях. С тази актуализация Gemini вече може да синтезира информация от множество източници едновременно, за да предостави конкретен отговор, съобразен с всички данни.

Например, ако сте в автомобилен сервиз и ви е необходим регистрационният номер на колата, Gemini може да го извлече от снимка във вашата галерия. Освен това Gemini може да направи кръстосана препратка към входящата ви поща в Gmail, за да идентифицира специфичното ниво на оборудване на вашия автомобил и да използва историята ви на гледане в YouTube или данните от търсенето, за да предложи най-добрите гуми за предстоящото пътуване.

Бета версията на услугата въвежда и усъвършенствано чувство за „памет“. Потребителите вече могат да поискат от Gemini да запомня конкретни интереси, работни цели или предпочитания за начин на живот. Това прави задачи като планирането на ваканции значително по-ефективни. Вместо да предлага общи „топ 10“ туристически места, Personal Intelligence може да анализира резервации за минали пътувания в Gmail и любимите ви снимки на пейзажи, за да препоръча дестинация.

Google подчертава, че Personal Intelligence се активира само по желание. Потребителите избират кои приложения да свържат, като то е изключено по подразбиране, така че нищо не се променя, докато не бъде дадено разрешение. Когато сте свързани, Gemini използва вашите данни само в отговор на конкретни заявки и вие винаги запазвате контрол върху това какво се използва и как. 

Google казва, че Personal Intelligence няма да обучава основния изкуствен интелект директно върху личното съдържание (като входящата поща в Gmail или снимките). Вместо това, достъпът до личните данни се осъществява, за да се отговори на конкретен въпрос. Gemini ще покаже източници или контекст зад отговорите си, така че да можете да проверите резултатите и да ги коригирате, ако е необходимо. За потребители, които искат да отправят запитвания към изкуствения интелект, без да използват личния си контекст, режимът „Временен чат“ позволява чиста, неперсонализирана сесия. 

Personal Intelligence първоначално се разпространява в САЩ като бета версия само на английски език за лични акаунти в Google. При стартирането си, тя е ексклузивна за абонати на Google AI Pro и AI Ultra. Функцията е съвместима с Android, iOS и уеб и използва пълната мощност на серията модели Gemini 3. 

Google планира да разшири функцията до безплатния пакет и международните пазари през следващите месеци. Освен това е планирана бъдеща интеграция на AI Mode в Google Search, което ще внесе персонализирано разсъждение директно в търсачката. 

С развитието на асистентите с изкуствен интелект, функции като Personal Intelligence, вероятно ще се превърнат в стандартно изискване сред потребителите. Като се възползва от екосистемата си, Google се стреми да направи изкуствения интелект не само по-интелигентен, но и по-полезен в ежедневието. 

