Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Ш вейцарски гражданин, карал велосипед е загинал на пътя между Дупница и Самоков, съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил.

Чужденецът днес е влязъл в България. Карал е велосипед и е блъснат от автомобил, управляван от мъж от Самоков.

Инцидентът е станал в близост до разклона за Сапарева баня, около 18:45 ч. Колоездачът е починал на място.

Тестът за алкохол на водача е отрицателен, допълниха от полицията в Кюстендил.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.