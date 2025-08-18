Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Ш вейцарски гражданин, карал велосипед е загинал на пътя между Дупница и Самоков, съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил.
Чужденецът днес е влязъл в България. Карал е велосипед и е блъснат от автомобил, управляван от мъж от Самоков.
Шофьор блъсна 9-годишен колоездач, множество фрактури след удара
Инцидентът е станал в близост до разклона за Сапарева баня, около 18:45 ч. Колоездачът е починал на място.
Тестът за алкохол на водача е отрицателен, допълниха от полицията в Кюстендил.
84-годишен велосипедист е с опасност за живота след катастрофа в Долни Дъбник
По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.