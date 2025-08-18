България

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Чужденецът днес е влязъл в България

18 август 2025, 23:17
Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков
Източник: istock/Getty Images

Ш вейцарски гражданин, карал велосипед е загинал на пътя между Дупница и Самоков, съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областна дирекция на МВР Кюстендил.

Чужденецът днес е влязъл в България. Карал е велосипед и е блъснат от автомобил, управляван от мъж от Самоков.

Шофьор блъсна 9-годишен колоездач, множество фрактури след удара

Инцидентът е станал в близост до разклона за Сапарева баня, около 18:45 ч. Колоездачът е починал на място.

Тестът за алкохол на водача е отрицателен, допълниха от полицията в Кюстендил. 

84-годишен велосипедист е с опасност за живота след катастрофа в Долни Дъбник

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.

Източник: БТА, Ярослав Ставрев    
Самоков катастрофа колоездач
Последвайте ни
Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Задържан в

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

carmarket.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 14 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 18 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 17 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 14 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

Свят Преди 2 часа

Украйна планира да се запаси с 13,2 милиарда кубични метра газ

<p>Забавен момент, Тръмп коментира костюма на Зеленски</p>

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

Свят Преди 3 часа

Тръмп остана недоволен, когато през февруари Зеленски пристигна в Белия дом във военната си униформа

Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Свят Преди 4 часа

Tрима души изгоряха на място

Зеленски започна срещите си във Вашингтон

Зеленски започна срещите си във Вашингтон

Свят Преди 5 часа

Зеленски се срещна във Вашингтон с Кийт Келог

"Хамас" е съгласна за спиране на огъня в Газа

"Хамас" е съгласна за спиране на огъня в Газа

Свят Преди 5 часа

Текстът повтаря основните положения на предишно предложение на САЩ

Милорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска

Милорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска

Свят Преди 5 часа

Додик заплаши часове преди решението на съда, че ще насрочи референдум

Обвиниха сина на норвежка принцеса в 4 изнасилвания

Обвиниха сина на норвежка принцеса в 4 изнасилвания

Свят Преди 6 часа

Хойби вече е признал, че е извършил нападение и вандализъм

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

България Преди 6 часа

Случаят е квалифициран като особено тежък

Около 500 декара горят в Петричко

Около 500 декара горят в Петричко

България Преди 6 часа

Има силен вятър и огънят се разпространява бързо

Пускат водата в Плевен за два часа и половина тази вечер

Пускат водата в Плевен за два часа и половина тази вечер

България Преди 6 часа

С цел да се натрупат водни количества за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено

Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

България Преди 7 часа

Още преди да вземе книжка, Виктор Илиев е бил залавян да управлява автомобил

United Media поднови изключителните права за Бундеслигата за следващите четири сезона

United Media поднови изключителните права за Бундеслигата за следващите четири сезона

Любопитно Преди 7 часа

Новото споразумение включва всички мачове от Бундеслигата и Втора Бундеслига, както и плейофите за промоция/изпадане и Суперкупата „Франц Бекенбауер“

„Тялото ми никога не беше същото“: Мила Кунис си спомня за подготовката за „Черният лебед“

„Тялото ми никога не беше същото“: Мила Кунис си спомня за подготовката за „Черният лебед“

Любопитно Преди 7 часа

„Пиех много бульон и танцувах по 12 часа на ден“, казва Кунис

Извозиха близо 340 тона отпадъци от „Столипиново“

Извозиха близо 340 тона отпадъци от „Столипиново“

България Преди 7 часа

По време на акцията, в която е участвала специализирана техника, са премахнати нерегламентирани сметища

След сигнал за опит за самоубийство, намираха дрога в Петково

След сигнал за опит за самоубийство, намираха дрога в Петково

България Преди 7 часа

Наркотичното вещество било скрито в буркани, кутии и съдове

Мъжът с „най-големия пенис в света“ счупи ръка под душа заради размера си

Мъжът с „най-големия пенис в света“ счупи ръка под душа заради размера си

Любопитно Преди 8 часа

Той се подхлъзнал под душа и си счупил ръката, след като „титаничният му багаж“ му препречил пътя

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Фестивал на хвърчилата по Черноморието

sinoptik.bg
1

Какво гласи “Правилото на 30-те”

sinoptik.bg

За какво да мислим преди сън

Edna.bg

14 години разлика: Вижте Боряна Братоева преди и сега (СНИМКИ)

Edna.bg

След 11-годишна пауза: България отново има представител във Висшата лига!

Gong.bg

Висшата лига диктува пазара: Невиждани харчове и продажби

Gong.bg

Говорител на Зеленски: Лидерите остават в Белия дом за евентуални преговори в друг формат

Nova.bg

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Nova.bg