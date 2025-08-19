Свят

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Със сумата ще бъдат закупени оръжия

19 август 2025, 01:59
Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност
Източник: iStock/GettyImages

У крайна ще обещае да закупи американски оръжия на стойност 100 милиарда долара, финансирани от Европа, в опит да получи гаранции от САЩ за сигурността си след мирно споразумение с Русия, според документ, видян от „Файненшъл Таймс“.

Съгласно предложенията, Киев и Вашингтон също така ще сключат сделка за 50 милиарда долара за производство на дронове с украински компании, които са пионери в технологията след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Киев споделил предложенията за нови споразумения за сигурност със САЩ, които не са били докладвани преди това, в списък с теми за разговор с европейските съюзници преди среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом в понеделник, според четирима души, запознати с въпроса.

В документа не се посочва какви оръжия Украйна иска да закупи като част от сделката, но Киев е заявил ясно желанието си да закупи поне 10, произведени в САЩ системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, за да защити градовете и критичната си инфраструктура, заедно с други ракети и оборудване.

Документът не уточнява каква част от сделката за дронове ще бъде покупка или инвестиция. Предложението на Украйна е насочено към желанието на Тръмп да облагодетелства американската индустрия.

На въпрос в понеделник в Белия дом относно по-нататъшната военна помощ на САЩ за Украйна, Тръмп заяви: „Ние не даваме нищо. Продаваме оръжия.“

Документът подробно описва как Украйна възнамерява да направи контрапредложение на САЩ, след като Тръмп изглежда се е присъединил към позицията на Русия за прекратяване на войната след срещата си с президента Владимир Путин в Аляска миналата седмица.

В украинското предложение се повтаря призивът на Украйна за прекратяване на огъня, който Тръмп беше подкрепил, но после отхвърли след срещата си с Путин, в полза на стремежа към всеобхватно мирно споразумение.

В документа пише, че „трайният мир ще се основава не на отстъпки и безплатни подаръци за Путин, а на силна рамка за сигурност, която ще предотврати бъдеща агресия“.

Добавя се, че скорошни кадри в руските медии показват, че Кремъл не е сериозен по отношение на потенциално мирно споразумение и има ниско мнение за лидерството на Тръмп, като се цитират пренебрежителни коментари за американския президент, направени от видния руски телевизионен водещ Владимир Соловьов. В един от тях той се подиграва на Тръмп, че е „заплашил“ Русия, казвайки, че Москва може да „унищожи САЩ с ядрени оръжия“.

Украйна отказва да приеме сделка, включително териториални отстъпки за Русия, и настоява за прекратяване на огъня като първа стъпка към пълноценно мирно споразумение, според документа.

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

В него Киев също така отхвърля предложението, което Путин е направил на Тръмп в Аляска, да замрази останалата част от фронтовата линия, ако Украйна изтегли войските от частично окупираните източни райони на Донецк и Луганск.

Това би създало „плацдарм за по-нататъшно и бързо настъпление на руските сили към град Днепър“ и би позволило на Путин да „постигне целите на агресията с други средства“, пише в украинската позиция.

Украйна смята, че опитът на Русия да уреди териториалните въпроси преди по-нататъшни преговори за трайно мирно споразумение би създал свършен факт, без да прави нищо, за да гарантира бъдещата сигурност на региона.

Киев също така настоява да получи пълно обезщетение от Русия за щетите по време на войната, потенциално от 300-те милиарда долара руски суверенни активи, замразени от западни страни.

Всяко облекчаване на санкциите трябва да бъде правено само ако Русия спазва бъдещото мирно споразумение и „играе честна игра“, пише още в документа.

Източник: FT    
Русия война Украйна САЩ Тръмп
Последвайте ни
Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Потребителската кошница поевтиня

Потребителската кошница поевтиня

pariteni.bg
BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

carmarket.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 17 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 21 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 20 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 17 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

България Преди 4 часа

Чужденецът днес е влязъл в България

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

България Преди 4 часа

Съпругата на полицай беше намушкана смъртоносно в Първомай

<p>Забавен момент, Тръмп коментира костюма на Зеленски</p>

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

Свят Преди 6 часа

Тръмп остана недоволен, когато през февруари Зеленски пристигна в Белия дом във военната си униформа

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Свят Преди 6 часа

Тръмп за украинците: Обичаме ги

Украински удар спря руския петрол за Унгария

Украински удар спря руския петрол за Унгария

Свят Преди 7 часа

Киев: Унгария "вече трабва да изпраща жалби" до Москва

Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Свят Преди 7 часа

Tрима души изгоряха на място

Зеленски започна срещите си във Вашингтон

Зеленски започна срещите си във Вашингтон

Свят Преди 8 часа

Зеленски се срещна във Вашингтон с Кийт Келог

"Хамас" е съгласна за спиране на огъня в Газа

"Хамас" е съгласна за спиране на огъня в Газа

Свят Преди 8 часа

Текстът повтаря основните положения на предишно предложение на САЩ

Милорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска

Милорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска

Свят Преди 8 часа

Додик заплаши часове преди решението на съда, че ще насрочи референдум

Обвиниха сина на норвежка принцеса в 4 изнасилвания

Обвиниха сина на норвежка принцеса в 4 изнасилвания

Свят Преди 9 часа

Хойби вече е признал, че е извършил нападение и вандализъм

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

България Преди 9 часа

Случаят е квалифициран като особено тежък

Около 500 декара горят в Петричко

Около 500 декара горят в Петричко

България Преди 9 часа

Има силен вятър и огънят се разпространява бързо

Пускат водата в Плевен за два часа и половина тази вечер

Пускат водата в Плевен за два часа и половина тази вечер

България Преди 9 часа

С цел да се натрупат водни количества за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено

Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

България Преди 10 часа

Още преди да вземе книжка, Виктор Илиев е бил залавян да управлява автомобил

United Media поднови изключителните права за Бундеслигата за следващите четири сезона

United Media поднови изключителните права за Бундеслигата за следващите четири сезона

Любопитно Преди 10 часа

Новото споразумение включва всички мачове от Бундеслигата и Втора Бундеслига, както и плейофите за промоция/изпадане и Суперкупата „Франц Бекенбауер“

„Тялото ми никога не беше същото“: Мила Кунис си спомня за подготовката за „Черният лебед“

„Тялото ми никога не беше същото“: Мила Кунис си спомня за подготовката за „Черният лебед“

Любопитно Преди 10 часа

„Пиех много бульон и танцувах по 12 часа на ден“, казва Кунис

Всичко от днес

От мрежата

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg
1

Фестивал на хвърчилата по Черноморието

sinoptik.bg
1

Какво гласи “Правилото на 30-те”

sinoptik.bg

За какво да мислим преди сън

Edna.bg

14 години разлика: Вижте Боряна Братоева преди и сега (СНИМКИ)

Edna.bg

След 11-годишна пауза: България отново има представител във Висшата лига!

Gong.bg

Висшата лига диктува пазара: Невиждани харчове и продажби

Gong.bg

Тръмп: Ще има среща между Путин и Зеленски

Nova.bg

Говорител на Зеленски: Евролидерите преговаряха в Овалния кабинет с Тръмп в тесен формат

Nova.bg