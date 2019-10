Ето какво ще ви се случи, ако паднете в черна дупка

Ч ерните дупки са едни от най-мистериозните, страховити, но и привлекателни обекти в Космоса.

Черните дупки поглъщат всичко, изпречило се на пътя им и дори светлината, веднъж попаднала там, не успява да излезе.

Черните дупки някога са били звезди. Но не всяка звезда може да се превърне в черна дупка. Единствените звезди, които имат потенциала за това, са най-масивните във Вселената.

Най-откачените теории за черните дупки

Макар и достигането до черна дупка да изглежда толкова нереално, дори надхвърлящо ентусиазма на научната фантастика, нека предположим, че все пак успяваме някак да се озовем в близост до този зловещ космически обект.

Ако се позовем на Общата теория на относителността на Айнщайн, трябва да знаем, че големината на кривата, която се образува във време-пространството, провокирана от движенията на различни обекти, се влияе от масата на обектите и силата на тяхната гравитация.

Например, ако сравним кривата, която описва Земята и кривата, която описва една средностатистическа черна дупка, то тази на черната дупка ще е много по-голяма точно поради двата фактора споменати в горния абзац.

Нека се върнем на срещата ви с черната дупка.

Черната дупка на Млечния път става все "по-гладна"

Първото нещо, което ще видите, разбира се, не е черната дупка, защото тя не позволява дори на светлината да се откъсне от зловещата ѝ прегръдка.

Възможно е да зърнете акреционния диск, ако наскоро черната дупка е похапвала някоя звезда. Акреционният диск е разтеглената материя, която се движи в орбита около черната дупка и постепенно бива поглъщана от нея.

Преломният момент за вас ще настъпи, когато достигнете хоризонта на събитията.

