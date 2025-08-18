Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Б ългарски гражданин е откаран в болница в Комотини в критично състояния след тежка катастрофа, с три жертви, на магистрала "Егнатия" в Гърция, предава "Фокус".

Катастрофата е станала около 11:00 часа днес край пункта за събиране на пътни такси "Ясмос".

Пътният инцидент е възникнал между камион и два леки автомобила. В тежкотоварното превозно средство са пътували двама души, като нашият сънародник го е управлявал. В единия лек автомобил са били четирима души - трима от тях са загинали на място. Пътниците на втората кола са с леки наранявания и са били откарани в болница.

По първоначална информация камионът се е ударил в двата автомобила, вследствие на което е избухнал пожар. Тримата пътници, загинали в катастрофата, са изгорели в запалилия се автомобил.

Гръцките медии пишат, че пътуващите в двата автомобила са се прибирали от сватба в Еврос. Починалите на място са били емигранти от Албания.

Пътничката в камиона, управляван от нашия сънародник, е без опасност за живота.