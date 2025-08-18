Украйна преговаря за внос на газ през България от Азербайджан

У крайна преговаря с Азербайджан за доставки на газ през настоящата година, съобщи днес украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук, цитирана от "Ройтерс".

„В момента водим преговори. Азербайджан е заинтересован от това“, каза Гринчук.

Украйна осъществи тестови доставки на газ от Азербайджан по-рано тази година, тъй като търси алтернативни варианти за внос на синьо гориво, след като руски атаки наредиха на украинския добив.

Украйна получи първи азерски газ през България

Газът от Азербайджан стига до Украйна по Трансбалканския газопровод през България.

Гринчук заяви още, че тестовият проект вече е приключил и Украйна работи по сделката, за да си осигури допълнителни доставки през 2025 г.

По-рано през август Русия атакува газоизмервателната станция "Орловка" в Южна Украйна, която е част от Трансбалканския газопровод, минаващ през България и Румъния.

Украйна планира да се запаси с 13,2 милиарда кубични метра газ чрез подземните си хранилища за предстоящия отоплителен сезон, заяви днес премиерът Юлия Свириденко.

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

В същото време украинският министър на външните работи Андрий Сибига обвини днес Русия, че е атакувала петролно депо, принадлежащо на азербайджанската държавна компания СОКАР (SOCAR), за втори път в рамките на две седмици.