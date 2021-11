Изумителните открития на стратосферната обсерватория SOFIA

В продължение на повече от 11 години един амбициозен проект на НАСА и Германския аерокосмически център помага на астрономите по цял свят да провеждат различни изследвания. Става въпрос за Стратосферната обсерватория за инфрачервена астрономия, известна със съкращението SOFIA. Тя разполага с внушителен телескоп с диаметър 2,5 м., който тежи цели 19 тона и инфрачервен спектрометър, монтирани в специално модифициран самолет „Боинг“ 747SP.

Тъй като може да достига височина от 14 км., с нейна помощ учените извършват проучвания, които няма как да бъдат осъществени с наземни телескопи.

Ето и част от откритията, направени с помощта на SOFIA:

Първите молекули в историята на Вселената

Учените смятат, че около 100 000 години след Големия взрив, атоми хелий и водород се свързали и образували молекула, наречена хелиев хидрид. Откриването ѝ обаче се оказало сложна задача. Хелиевият хидрид бил възпроизведен в лабораторни условия още преди близо век, но се оказало, че е почти неуловим в космоса – въпреки прогнозите, че трябва да присъства както в газовите облаци, в които се раждат звезди, така и в изхвърляната от умиращи звезди материя.

С помощта на SOFIA, хелиевият хидрид най-после бил засечен, а откритието на практика потвърдило някои ключови елементи от предположенията на учените за развитието на ранната Вселена.

Космически сблъсък

Едно от най-интересните открития, направени от SOFIA, е свързано със звездната система BD+20307. Тя се намира на повече от 300 светлинни години от Земята и е на възраст от около 1 млрд. години. Около нея обикалят голямо количество прах и отломки, които са изненадващо горещи за толкова стара система. Причината е, че това са останките от титаничен сблъсък между две планети.

