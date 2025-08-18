Свят

Украински удар спря руския петрол за Унгария

Киев: Унгария "вече трабва да изпраща жалби" до Москва

18 август 2025, 19:51
Украински удар спря руския петрол за Унгария
Източник: AP/БТА

П отокът на руски суров петрол към Унгария е спрян, след като Украйна е ударила трансформаторна станция на петролопровода "Дружба", обяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от "Ройтерс".

Унгария внася по-голямата част от суровия си петрол по петролопровода "Дружба", който транспортира руски суров петрол през Беларус и Украйна до Унгария, както и до Словакия.

Сиярто написа във Фейсбук, че е разговарял с руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин, който му казал, че експерти работят по възстановяването на трансформаторната станция, но не е ясно кога ще бъдат възобновени доставките.

Орбан: Русия спечели войната в Украйна

"Този последен удар срещу нашата енергийна сигурност е възмутителен и неприемлив", каза Сиярто. Той не предостави никакви подробности за мястото или времето на удара.

Министерството на отбраната и въоръжените сили на Украйна, както и унгарската петролна компания MOL не са отговорили на запитванията за коментар. Няма незабавен коментар и от словашката рафинерия Slovnaft, която получава руски суров петрол по същия тръбопровод.

За разлика от много други страни от Европейския съюз, Унгария поддържа тесни политически и бизнес връзки с Русия и поддържа зависимостта си от руската енергия, след като Москва нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

От своя страна външният министър на Украйна заяви, че Унгария "вече трябва да изпраща жалби" до Москва, а не до Киев, след като унгарският му колега обвини Украйна в атака срещу руски петролопровод.

Орбан: Украйна и ЕС загубиха войната с Русия

Андрий Сибиха нито потвърди, нито отрече обвиненията на Будапеща.

"Русия, а не Украйна, е тази, която започна тази война и отказва да я прекрати. На Унгария от години се казва, че Москва е ненадежден партньор. Въпреки това Унгария полага всички усилия да запази зависимостта си от Русия", заяви той.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Русия война Украйна Унгария петрол
Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Милорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска

Милорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска

Зеленски започна срещите си във Вашингтон

Зеленски започна срещите си във Вашингтон

Потребителската кошница поевтиня

Потребителската кошница поевтиня

BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 11 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 14 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 14 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 11 часа

Всичко от днес

