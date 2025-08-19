Свят

Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?

Вече в 12 от общо 29 страни членки на Шенген има граничен контрол

19 август 2025
Граничен контрол и в Полша. Ще оцелее ли Шенген?
В ече в 12 от общо 29 страни членки на Шенген има граничен контрол. Скоро и Белгия може да върне проверките по границите, съобщи Deutsche Welle.

Какво казват в ЕК за това и ще оцелее ли свободата на придвижване в Европа?

От днес 37-милионна Полша въвежда граничен контрол. Тя стана дванадесетата от общо 29 държави в Шенгенското пространство, които извършват проверки по границите си. Полското решение е явна реакция на засиления германски контрол и то не е изненадващо, казва евродепутатът от ЕНП Паскал Аримон, който произхожда от белгийски граничен регион. Той смята, че въвеждането на граничен контрол трябва да се обмисля много внимателно. "Винаги мислете за него в европейски контекст." Аримон е поискал от Европейската комисия да извърши правна проверка дали мерките са в съответствие с член 25 от Шенгенския кодекс.

Всъщност член 25 и следващите от Шенгенския кодекс позволяват на държавите да въвеждат временен контрол по вътрешните граници. След това е възможен временен контрол за срок от шест месеца до две години - в изключителни случаи, например ако е налице заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, съгласно Шенгенския кодекс. Това може да включва и висок миграционен натиск.

Граничният контрол като крайна мярка

ЕК многократно напомня за условията: контролът трябва да бъде ограничен по време и място и да се използва като крайна мярка. А съседните държави и ЕК трябва да бъдат информирани, казва говорителят на Комисията Маркус Ламерт. И сега ЕК е в диалог с всички засегнати, уверява той.

Неведнъж обаче е ставало ясно, че Брюксел е готов да си затвори очите, ако граничните проверки се задържат и за по-дълго време. От есента на 2015 например е въведен контрол на границата на Бавария с Австрия. А в Дания от осем години насам официално е въведен граничен контрол на границата с Германия.

ЕК не може да забрани съществуващия граничен контрол. Тя може само да издаде становище относно целесъобразността и пропорционалността му.

Въпросът за пропорционалността остава без отговор

Дали към момента е целесъобразно и пропорционално из много части на Европа да има гранични проверки не е напълно ясно. Освен Полша и Германия, понастоящем граничен контрол се осъществява във Франция, Нидерландия, Австрия, Италия, Словения, Дания, Швеция, Норвегия, Испания и Словакия. Белгия също възнамерява да въведе проверки по границите си през лятото.

Това е трудна тенденция, казва еврокомисарят по вътрешните работи Магнус Брунер с оглед на постиженията на Шенген. "Това трябва да спре, разбира се. И ние трябва да си свършим работата като Европейска комисия." Пактът за миграцията и убежището трябва да бъде приложен възможно най-бързо, апелира той.

Мнозина в Брюксел се надяват точно на това: че ако Пактът за миграцията и убежището влезе в сила изцяло от лятото на 2026 година, Шенген и свободата на придвижване ще бъдат спасени. От най-голямо значение тогава ще е по-добрата защита на външните граници на Европа.

Източник: Deutsche Welle    
