Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

П о неофициална информация в квартал "Студентски град" в София е задържан извършителят на убийството на съпругата на полицай в Първомай. Това научи NOVA от свои източници.

Убийството в Първомай: 44-годишната Димитрина е открита мъртва в банята на дома си

Пред общежитие в "Студентски град" има засилено полицейско присъствие. Входът на блока е окупиран от униформени, допускат се само живеещите вътре.

Съпругата на полицай беше намушкана смъртоносно в Първомай, докато той бил на работа, вечерна смяна.

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Жената е на 44 години и работела като домакин в детската градина.