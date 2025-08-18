Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

П о неофициална информация в квартал "Студентски град" в София е задържан извършителят на убийството на съпругата на полицай в Първомай. Това научи NOVA от свои източници.
Пред общежитие в "Студентски град" има засилено полицейско присъствие. Входът на блока е окупиран от униформени, допускат се само живеещите вътре.
Съпругата на полицай беше намушкана смъртоносно в Първомай, докато той бил на работа, вечерна смяна.
Жената е на 44 години и работела като домакин в детската градина.