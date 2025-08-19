Технологии

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Въпреки това ентусиазмът на инвеститорите не намалява

Мартин Дешев Мартин Дешев

19 август 2025, 06:03
Г лавният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, изненада мнозина, като открито предупреди, че бумът на инвестициите в изкуствен интелект може да е "балон". В интервюта за The Verge, CNBC и други, той оприличи настоящия ентусиазъм на балона на дот-ком компаниите от края на 90-те години.

„Когато се появят балони, умните хора се вълнуват прекалено от зрънце истина“, предупреди Алтман. Въпреки че изкуственият интелект несъмнено притежава трансформативен потенциал, той подчерта, че прекомерните оценки, особено за стартиращи компании с недостатъчни ресурси . са неустойчиви. „Някой ще се опари там“, казва той, дори когато потвърди, че изкуственият интелект остава „най-важната технология от десетилетия“.

Двойното послание на Алтман – изкуственият интелект е едновременно важен и прекалено раздут – е по-скоро балансирано. Това е сигнал, че той осъзнава както революционния потенциал на изкуствения интелект, така и опасността от неустойчив инвеститорски ентусиазъм. 

Изкуственият интелект вече променя и света на хакерите

В подкрепа на неговото предупреждение, изследванията потвърждават несъответствие между очакванията и практическите ползи: моделът на Capability Realization Rate показва, че оценките на AI често изпреварват действителния напредък на възможностите, което показва риск от несъответствие в оценките. Освен това, разочароващото приемане на GPT-5, което накара OpenAI да се върне към GPT-4, подчертава реалните разлики между очакванията и резултатите. 

Въпреки това, предупреждението на Алтман не предполага предстояща финансова катастрофа. Той прогнозира продължаващи масивни инвестиции в инфраструктура („харчене на трилиони за центрове за данни“) и нарича бума на изкуствения интелект потенциален нетен положителен ефект за икономиката, въпреки вероятността някои инвеститори да загубят сериозно. 

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция

Оценките на някои компании изглеждат необвързани с текущите им приходи или рентабилност. Въпреки че се очаква OpenAI да генерира над 20 милиарда долара годишни приходи, тя остава нерентабилна, дори докато се готви за вторична продажба на акции, която би могла да оцени компанията на 500 милиарда долара. Тази динамика напомня за ерата на дот-ком компаниите, където много интернет фирми имаха високи оценки, но нямаха ясен път към рентабилност.

Ключовата разлика обаче може да е изгражданата инфраструктура. Собствената компания на Алтман планира да похарчи „трилиони долари за изграждане на центрове за данни“, създавайки трайно наследство от физическа инфраструктура, която би могла да надживее всяка корекция на пазара, подобно на оптичните мрежи, изградени по време на бума на дот-ком компаниите. 

Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Мъск иска да съди Apple, ИТ гигантът отхвърли критиките

Коментарите на Алтман предизвикаха по-широк разговор във финансовите и технологичните общности, като реакциите варираха от съгласие до предпазлив оптимизъм. Той не е сам в опасенията си и други видни фигури също предупреждаваха за потенциален балон с изкуствен интелект.

Торстен Слок, главният икономист на Apollo Global Management, заяви, че настоящият балон с изкуствен интелект е дори по-голям от този от 90-те години на миналия век, позовавайки се на факта, че 10-те най-големи компании в S&P 500 са по-надценени сега, отколкото са били тогава. Съоснователят на Alibaba Джо Цай и основателят на Bridgewater Associates Рей Далио също изразиха подобен скептицизъм.

Не всички обаче са убедени, че е неизбежен голям срив. Някои анализатори, като Рей Уанг, главен изпълнителен директор на Constellation Research, смятат, че макар да може да има спекулативни джобове, целият сектор не е балон. Той посочва силните основи на веригите за доставки на изкуствен интелект и полупроводници и дългосрочната траектория на технологията като причини за продължаване на инвестициите. Освен това, огромните капиталови разходи на технологични гиганти като Microsoft, Amazon и Google за инфраструктура с изкуствен интелект предполагат, че инвестициите подхранват реалния икономически растеж, а не само спекулативната търговия.

Предупреждението на Сам Алтман за балона се откроява, защото не идва от скептик на фондовия пазар, а от изпълнителния директор, който движи инерцията на пазара. Неговото послание е рядка смесица от оптимизъм и предпазливост: той призовава за размисъл, както и за празнуване.

Хората не осъзнават, че имат контрол над развоя на AI

GPT-5 идва с безпрецедентни способности и път към AGI

В крайна сметка предупреждението на Алтман служи като предупредителна бележка за инвеститорите, напомняйки им, че макар основната технология да променя играта, самият пазар е подложен на ирационален ентусиазъм. Следващите години вероятно ще разделят истинските новатори с устойчиви бизнес модели от свръхрекламираните начинания, които в крайна сметка може да „изгорят“. 

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Алтман: Идва голяма криза с AI измами и самоличности

Редактор: Мартин Дешев
