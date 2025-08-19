Внимание! Промени в движението по част от АМ "Марица"

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Гледат мярката на обвинения в грабеж пред банка в "Дианабад" в София

Р еорганизация на движението ще бъде наложена при 83-и км на автомагистрала „Марица“, на територията на област Хасково, в посока Пловдив, на 19 август. Причината за промяната е профилактика на камера от тол системата, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Профилактиката ще бъде с времетраене за 40 минути и ще започне в 10:30 часа, уточниха от агенцията. През това време ще се работи поетапно в двете ленти за движение. Трафикът ще преминава в лентата, която е свободна от работните екипи.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ излязоха с апел към водачите, които по време на обявените дейности преминават през участъка, да спазват стриктно указанията и пътната сигнализация, да карат внимателно и с дистанция. Шофьорите се призовават още да карат със скорост, съобразена с условията и да не предприемат рискови маневри.

В рамките на седмица това е втора профилактика на камера от тол системата по автомагистрала „Марица“ на територията на област Хасково.

На 16 август от АПИ беше обявена и нова функция на тол системата, която вече засича липсата на поставен предпазен колан. Доказателствените записи за този тип нарушение се предоставят към МВР.