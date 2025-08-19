Свят

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Тръмп: Имах много добра среща в Белия дом с уважаеми гости

19 август 2025, 01:28
Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски
Източник: EPA/БГНЕС

В ход е подготовка на среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски.

Това обяви в социалната си мрежа Трут Сошъл държавният глава на САЩ Доналд Тръмп, който днес говори в Белия дом със Зеленски и европейки лидери за постигане на мир в Украйна.

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

"Имах много добра среща в Белия дом с уважаеми гости, президента Володимир Зеленски от Украйна, президента Еманюел Макрон от Франция, президента Александър Стуб от Финландия, министър-председателя Джорджа Мелони от Италия, министър-председателя Киър Стармър от Обединеното кралство, канцлера на Федерална република Германия Фридрих Мерц, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, която завърши с допълнителна среща в Овалния кабинет", заяви Тръмп.

"По време на срещата обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различните европейски държави, в координация със Съединените американски щати. Всички са много доволни от възможността за мир за Русия и Украйна", подчерта Тръмп.

Тръмп към Мерц: Откъде е този тен?

"В края на срещите се обадих на президента Путин и започнах подготовката за среща, на място, което ще бъде определено, между президента Путин и президента Зеленски. След тази среща ще имаме тристранна среща, която ще бъде с двамата президенти, плюс мен", обясни Тръмп.

"Отново, това беше много добра, ранна стъпка за прекратяване на войната, която продължава от почти четири години. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф координират действията си с Русия и Украйна", добави Тръмп.

Русия война Украйна САЩ Тръмп
Последвайте ни
Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Украйна предлага 100 млрд. долара за САЩ срещу гаранции за сигурност

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

Тръмп преговаря с европейските лидери за мир в Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

BMW 525e: Когато големите двигатели сваляха разхода на гориво

carmarket.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 16 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 19 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 18 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 16 часа

Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

Швейцарски колоездач загина на пътя между Дупница и Самоков

България Преди 2 часа

Чужденецът днес е влязъл в България

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

Задържан в "Студентски град" за убийството в Първомай

България Преди 2 часа

Съпругата на полицай беше намушкана смъртоносно в Първомай

<p>Забавен момент, Тръмп коментира костюма на Зеленски</p>

Забавен момент, Володимир Зеленски този път се появи с костюм на срещата с Доналд Тръмп

Свят Преди 5 часа

Тръмп остана недоволен, когато през февруари Зеленски пристигна в Белия дом във военната си униформа

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Тръмп посрещна Зеленски, този път в костюм

Свят Преди 5 часа

Тръмп за украинците: Обичаме ги

Украински удар спря руския петрол за Унгария

Украински удар спря руския петрол за Унгария

Свят Преди 6 часа

Киев: Унгария "вече трабва да изпраща жалби" до Москва

Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Българин е в критично състояние след катастрофа в Гърция

Свят Преди 6 часа

Tрима души изгоряха на място

Зеленски започна срещите си във Вашингтон

Зеленски започна срещите си във Вашингтон

Свят Преди 6 часа

Зеленски се срещна във Вашингтон с Кийт Келог

"Хамас" е съгласна за спиране на огъня в Газа

"Хамас" е съгласна за спиране на огъня в Газа

Свят Преди 7 часа

Текстът повтаря основните положения на предишно предложение на САЩ

Милорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска

Милорад Додик беше свален от поста президент на Република Сръбска

Свят Преди 7 часа

Додик заплаши часове преди решението на съда, че ще насрочи референдум

Обвиниха сина на норвежка принцеса в 4 изнасилвания

Обвиниха сина на норвежка принцеса в 4 изнасилвания

Свят Преди 7 часа

Хойби вече е признал, че е извършил нападение и вандализъм

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

Протестират домашния арест на младежа, помел пешеходци в Слънчев бряг

България Преди 8 часа

Случаят е квалифициран като особено тежък

Около 500 декара горят в Петричко

Около 500 декара горят в Петричко

България Преди 8 часа

Има силен вятър и огънят се разпространява бързо

Пускат водата в Плевен за два часа и половина тази вечер

Пускат водата в Плевен за два часа и половина тази вечер

България Преди 8 часа

С цел да се натрупат водни количества за следващия ден, се налага водоснабдяването да бъде преустановено

Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

България Преди 8 часа

Още преди да вземе книжка, Виктор Илиев е бил залавян да управлява автомобил

United Media поднови изключителните права за Бундеслигата за следващите четири сезона

United Media поднови изключителните права за Бундеслигата за следващите четири сезона

Любопитно Преди 8 часа

Новото споразумение включва всички мачове от Бундеслигата и Втора Бундеслига, както и плейофите за промоция/изпадане и Суперкупата „Франц Бекенбауер“

„Тялото ми никога не беше същото“: Мила Кунис си спомня за подготовката за „Черният лебед“

„Тялото ми никога не беше същото“: Мила Кунис си спомня за подготовката за „Черният лебед“

Любопитно Преди 9 часа

„Пиех много бульон и танцувах по 12 часа на ден“, казва Кунис

Всичко от днес

От мрежата

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
1

Фестивал на хвърчилата по Черноморието

sinoptik.bg
1

Какво гласи “Правилото на 30-те”

sinoptik.bg

За какво да мислим преди сън

Edna.bg

14 години разлика: Вижте Боряна Братоева преди и сега (СНИМКИ)

Edna.bg

След 11-годишна пауза: България отново има представител във Висшата лига!

Gong.bg

Висшата лига диктува пазара: Невиждани харчове и продажби

Gong.bg

Тръмп: Ще има среща между Путин и Зеленски

Nova.bg

Говорител на Зеленски: Евролидерите преговаряха в Овалния кабинет с Тръмп в тесен формат

Nova.bg