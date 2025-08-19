Тръмп: Подготвямe среща между Путин и Зеленски

В ход е подготовка на среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски.

Това обяви в социалната си мрежа Трут Сошъл държавният глава на САЩ Доналд Тръмп, който днес говори в Белия дом със Зеленски и европейки лидери за постигане на мир в Украйна.

Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

"Имах много добра среща в Белия дом с уважаеми гости, президента Володимир Зеленски от Украйна, президента Еманюел Макрон от Франция, президента Александър Стуб от Финландия, министър-председателя Джорджа Мелони от Италия, министър-председателя Киър Стармър от Обединеното кралство, канцлера на Федерална република Германия Фридрих Мерц, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, която завърши с допълнителна среща в Овалния кабинет", заяви Тръмп.

"По време на срещата обсъдихме гаранциите за сигурност за Украйна, които ще бъдат предоставени от различните европейски държави, в координация със Съединените американски щати. Всички са много доволни от възможността за мир за Русия и Украйна", подчерта Тръмп.

Тръмп към Мерц: Откъде е този тен?

"В края на срещите се обадих на президента Путин и започнах подготовката за среща, на място, което ще бъде определено, между президента Путин и президента Зеленски. След тази среща ще имаме тристранна среща, която ще бъде с двамата президенти, плюс мен", обясни Тръмп.

"Отново, това беше много добра, ранна стъпка за прекратяване на войната, която продължава от почти четири години. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф координират действията си с Русия и Украйна", добави Тръмп.