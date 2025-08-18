Тръмп прекъсна срещата с европейските лидери, за да се обади на Путин

Д оналд Тръмп прекъсна срещите си във Вашингтон с европейски лидери, за да проведе телефонен разговор с Владимир Путин, съобщи "Билд".

Разговорите ще бъдат възобновени след края на телефонната връзка, която първоначално Тръмп бе заявил, че ще се състои едва след срещите.

"САЩ и Европа, мисля, днес ще стигнем до решение по почти всички въпроси. Включително гаранциите за сигурност“, заяви Тръмп пред европейските лидери преди това.

Президентът на САЩ също така ясно заяви, че е малко вероятно Украйна да се присъедини към НАТО в обозримо бъдеще, тъй като Русия е против това.

Междувременно Москва обяви, че няма да приеме разполагането на войски на НАТО в Украйна.

"Потвърждаваме нееднократно изразената позиция, че категорично не приемаме каквито и било сценарии, които предвиждат появата на военен контингент в Украйна с участието на страни от НАТО, което би създало риск от неконтролируема ескалация на конфликта с непредсказуеми последици. Изявленията по този въпрос от страна на отделни европейски страни, включително Великобритания, по същество отразяват техните открито провокативни и хищнически стремежи в украинска посока", каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.