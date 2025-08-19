Любопитно

Дълголетие в чаша: Корейски напитки, които забавят стареенето

Традиционните японски напитки са способни да насърчат дълголетието и да поддържат здравето

19 август 2025, 06:35
Дълголетие в чаша: Корейски напитки, които забавят стареенето
Източник: iStock

Т радиционните японски напитки са способни да насърчат дълголетието и да поддържат здравето. Това са ферментирали напитки, богати на антиоксиданти и полезни вещества, които подобряват метаболизма и укрепват имунната система.

Сикхе

Сикхе е традиционна корейска ферментирала оризова напитка, приготвена от малцова вода и варен ориз. Тя е леко сладка и се консумира охладена след хранене.

Благодарение на процеса на ферментация, сикхе съдържа живи бактерии, които спомагат за поддържането на здрава чревна микрофлора. Ферментиралите продукти обикновено подобряват храносмилането, а здравият храносмилателен тракт е важен компонент за цялостното здраве.

С кой чай да заместим кафето? Изберете един от тези
5 снимки
черен чай
Зелен чай
матча чай
бял чай

Сикхе е доста лека напитка, с умерено количество захар, така че освежава идеално през лятото.

Също така, аминокиселините в напитката помагат за овлажняване на кожата и поддържане на здравословно ниво на колаген.

Време за Бери Омия

Чаят Омия се приготвя от сушени плодове на магнолия. Известен е със своя отличителен вкус, който предлага комбинация от сладко, кисело, солено, горчиво и пикантно.

Напитката съдържа много лигнани и шизандрин, които са известни със своите свойства против стареене и защитни ефекти върху черния дроб. Антиоксидантите се борят с оксидативния стрес, като по този начин се справят с един от основните фактори, допринасящи за преждевременното стареене на кожата.

Освен това, редовната консумация на омия може също да помогне за подобряване на еластичността на кожата и пигментацията.

Ползите за здравето, ако пиете чай всеки ден
5 снимки
чай кафе жена есен зима легло дом уют
чай
чай
чай

Чай Юджа-ча

Това е напитка, приготвена от цитрусовия плод юджа, който е популярен в Корея, Япония и Китай. Обикновено се приготвя с мед и тънко нарязана кора от юджа, което добавя ярък аромат и вкус.

Богат е на витамин С и помага за укрепване на имунната система, борба със стреса и предпазва клетките от увреждане.

Антиоксидантите в напитката помагат за забавяне на процеса на стареене и намаляване на риска от хронични заболявания. Тя също така помага за намаляване на възпалението в стомаха и подобряване на чревната функция.

Антибактериалните свойства могат да помогнат за предотвратяване на настинки.

Ечемичен чай (бори-ча)

Това е напитка без кофеин с ядков вкус, приготвена от печен ечемик. Консумира се както студена, така и топла - често срещано ястие във всяко корейско семейство.

Чаят е богат на антиоксиданти като кверцетин и селен, които унищожават свободните радикали и предпазват от увреждане на клетките.

Има доказателства, че ечемиченият чай може да помогне за намаляване на нивата на „лошия“ холестерол. Той помага за поддържане на водния баланс и премахване на токсините.

Чай от женшен (инсам-ча)

Това е билков чай, приготвен от корените на корейския женшен, който има земен и естествено горчив вкус.

Женшенът притежава свойства против стареене и служи като адаптоген. Подобрява кръвообращението, стимулира производството на колаген и предотвратява появата на бръчки.

Освен това, помага за подобряване на имунитета, повишаване на енергията, намаляване на стреса и поддържане на цялостното благосъстояние.

Източник: rbc.ua    
Азиатски напитки Здравословни напитки Ферментирали продукти Антиоксиданти Имунна система Храносмилане Грижа за кожата Анти-стареене Чайове Дълголетие
