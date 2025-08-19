Любопитно

"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"

Цялата история може да прочетете в следващите редове

19 август 2025, 06:40
"Нямах представа, че съм бременна, докато не родих в тоалетната"
Източник: iStock/Getty Images

Х елън и Майкъл Грийн, и двамата на 45 години, били на почивка в Торонто, Канада, за 10-дневно пътуване с 6-годишната си дъщеря Дарси, но без да имат представа, че Хелън е бременна в деветия месец, пише New York Post.

Те пристигнали вечерта в хотелската си стая и си легнали.

По-малко от три часа по-късно британката от Бристъл се събудила с болки в стомаха и хукнала към тоалетната с внезапен пристъп.

„Нямах представа какво се случва, тялото ми просто взе контрол. След два мощни напъна се роди бебе, затова го взех от тоалетната и го държах в ръцете си“, сподели тя пред SWNS. 

Представете си шока на съпруга ѝ, когато се събудил от плача на бебе.

Майкъл веднага се обадил на спешна помощ, а медицинският екип пристигнал в рамките на 10 минути. Майката и бебето били откарани в болница „Маунт Синай“.

„Бях толкова замаян, че едва успяхме да разберем какво става“, каза Майкъл. „Не знаехме дали бебето е добре или е недоносено. Дори не проверихме дали е момче или момиче — каза ни парамедик.“

Хелън беше преживяла това, което медицинските специалисти наричат „криптична бременност“ – въпреки че имаше редовни менструации.

„Изобщо нямах представа, че съм бременна; всичко изглеждаше напълно нормално“, каза Хелън и допълва:

„Работех, спортувах, носех едни и същи дрехи и ядях същата храна както обикновено.“

„Дори лекарите в болницата бяха наистина изненадани.“

Хелън не е имала никакви симптоми по време на бременността и е преживяла серия от спонтанни аборти след раждането на Дарси, така че е предположила, че е в перименопауза.

„В болницата непрекъснато ме питаха за бременността, а аз не можех да им отговоря, просто повтарях „Не знам“.“

Хелън, която има и 18-годишен син, Хари, твърди, че е имала голямо коремче по време и на двете си предишни бременности.

Въпреки че това беше „толкова огромен, огромен шок“, семейството е изключително щастливо от „прекрасната изненада“ на вече 11-седмичната си дъщеря Оливия, която кръстили на една от медицинските сестри в болницата.

„Тя просто се появи и се чувстваме сякаш винаги е била с нас“, каза Хелън. „Всичко сега се усеща завършено. Тя ни направи всички толкова щастливи.“

Майкъл, който работи във финансовите услуги, се съгласи. „Толкова е лудо и все още се усеща сюрреалистично“, каза той и допълни: „Беше толкова лудо време. Тя е такава радост!“

Съобщава се, че семейството и приятелите са били смаяни, когато Хелън и Майкъл са изпратили текстови съобщения, в които е писано: „Не се притеснявайте, но Хелън е в болницата“, заедно със снимка на Дарси, която държи Оливия.

Мама и бебе бяха изписани на следващия ден, но тъй като Оливия нямаше документи, те не можаха да напуснат Канада и трябваше да чакат акта за раждане и паспорта.

„Регистрацията на раждането ѝ беше кошмар. Всичко, което имахме, бяха документи за изписване от болницата/ Имаше объркване дали е домашно раждане, защото е родена в хотел, или болница, защото плацентата е била извадена в болницата“, обясни Хелън. 

Те трябвало да получат подписани документи от лекари и парамедици и казали, че целият процес е бил „много изтощителен и стресиращ“.

Семейството се бори с бюрократичните си неволи, като заведе четиридневното си бебе до едно от архитектурните чудеса на Торонто - кулата CN, посети Ниагарския водопад - два пъти - и присъства на три бейзболни мача.

В крайна сметка си взехме удължена почивка и прекарахме наистина много специално време заедно“, каза Хелън и допълни: „Беше много трудно, без да знаем колко дълго ще бъдем там, и много стресиращо през делничните дни да се борим за акта за раждане и паспорта, но беше страхотно през уикендите, когато всички офиси бяха затворени и нямаше какво да направим по въпроса.“

Семейството най-накрая успява да се прибере у дома на 25 юни - повече от месец след началото на канадското им турне - и за това време са похарчили приблизително 12 200 долара повече от очакваното, включително около 5400 долара за болнични такси, над 2700 долара за хотели и близо 1400 долара за кола под наем, полети до дома, бебешко оборудване и разходи за живот.

Но те казаха, че се надяват застраховката за пътуване да покрие по-голямата част от тези разходи.

„Трудно е да осъзнаеш, че имаш бебе, но е съвсем друго, когато не знаеш, че си бременна. Само след няколко дни започнах да усещам познатото, че имам бебе, и това беше такава радост“, каза Хелън.

Източник: New York Post    
криптична бременност неочаквано раждане тоалетна почивка в Канада шок за семейството бърза реакция на медици бебе Оливия бюрократични трудности удължена почивка без симптоми на бременност
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
