Nvidia положи основите за своя план за "века на AI"

О сновната реч на главния изпълнителен директор на NVIDIA, Дженсън Хуанг, по време на годишното събитие GTC на компанията във Вашингтон, беше не толкова представяне на продукт, колкото стратегическа декларация, очертаваща цялостен план за „американския век на изкуствения интелект“. Основните му послания се фокусираха върху ускоряването на лидерството на САЩ в ключови сектори – от телекомуникациите и квантовите изчисления до масивната инфраструктура за изкуствен интелект и автономната мобилност. Разбира се, всички задвижвани от технологиите за ускорени изчисления и графични процесори на NVIDIA.

Хуанг представи изкуствения интелект не като инструмент, а като „работа“, създавайки нова ера на „работници с изкуствен интелект“ и изисквайки нов мащаб на изчисления: Фабриката за изкуствен интелект. За да затвърди господството на САЩ, той обяви забележително партньорство с Министерството на енергетиката и Oracle за изграждане на най-големия суперкомпютър с изкуствен интелект на Министерството на енергетиката в Националната лаборатория Аргон. Новата система Solstice в Аргон ще използва 100 000 графични процесора NVIDIA Blackwell, оформяйки най-голямата агентна научна платформа, задвижвана от изкуствен интелект, създавана някога за публични изследвания.

Хуанг представи Omniverse DSX, цялостен план за проектиране и експлоатация на фабрики с изкуствен интелект с мощност от няколко гигавата, който той определи като съществен за генериране и обслужване на токени в голям мащаб. Този проект включва новия BlueField-4 DPU, който значително ускорява процесора, захранващ операционната система на тези фабрики с изкуствен интелект. Системата ще може да се използва и за т.нар. цифрови двойници - създаване на точни виртуални копия на реални обекти - заводи, пристанища, организми и дори цели градове. Чрез тях могат да се тестват различни решения във виртуална среда, за да се провери кои от тях ще са полезни и в реалността.

Хуанг демонстрира как партньори като Foxconn и Caterpillar използват платформата NVIDIA Omniverse, за да създават цифрови близнаци на фабрики, логистични центрове и инфраструктура. Тази технология е от решаващо значение за обучението и организирането на флотилии от роботи.

В основния доклад беше потвърден ангажиментът на NVIDIA към роботиката с нейните отворени семейства модели като Isaac GR00T за общи умения в областта. За автономната мобилност Хуанг обяви, че Uber и NVIDIA си сътрудничат по отношение на гръбнака за автономни превозни средства, като целта е мащаб от около 100 000 автономни автомобила, започващи през 2027 г., използвайки референтната архитектура DRIVE Hyperion 10.

Хуанг не пренебрегна и квантовите технологии. Той представи NVQLink, оптимизирана за латентност връзка, която свързва квантовите процесори (QPU) с графичните процесори. Тя позволява CUDA-Q разговори в реално време между квантов хардуер и графични процесори, с латентност около 4 микросекунди. NVQLink свързва квантовите изчисления с мащабен ускорен изкуствен интелект. Това означава, че NVIDIA не залага само на изкуствен интелект, а гради бъдеще, в което квантовите и класическите изчисления работят рамо до рамо, особено в научни лаборатории.

Хуанг подчерта необходимостта от вътрешно лидерство в безжичните технологии. Той обяви NVIDIA ARC, базиран в САЩ безжичен пакет с изкуствен интелект за 6G, изграден на платформата NVIDIA Aerial. Ключовото партньорство тук е с Nokia, която ще интегрира NVIDIA ARC в бъдещите си базови станции, за да изгради 6G основа с американски произход.

Хуанг отново подчерта отдадеността на NVIDIA към общността с отворен код, отбелязвайки, че отворените модели и данни са движеща сила за иновациите за стартиращи компании и изследователи. NVIDIA продължава да допринася със стотици отворени модели и набори от данни в семейства като Nemotron (за агентен AI) и Cosmos (за физически AI).

Шефът на Nvidia завърши с думите, че Blackwell вече е в мащабно производство, наричайки го „двигателят“ на тази следваща фаза на изкуствения интелект. Той очерта стратегията на NVIDIA около годишен ритъм за изграждане на инфраструктура – ​​нови чипове, архитектури и системи с регулярни актуализации, което позволява на индустриите да планират. И той подчерта отново: изкуственият интелект вече не е просто инструмент – той е работа. Хуанг каза, че тази промяна ще създаде нови индустрии и нови видове работни места в роботиката, квантовия и физическия изкуствен интелект.

