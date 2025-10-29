Технологии

Nvidia положи основите за своя план за "века на AI"

Компанията вижда огромно развитие на технологията през следващите години

Мартин Дешев Мартин Дешев

29 октомври 2025, 07:16
Grokipedia на Мъск ще бори

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia
Служители ползват AI, за да мамят работодателите си

Служители ползват AI, за да мамят работодателите си
Квантовият компютър на Google е 13 000 пъти по-бърз

Квантовият компютър на Google е 13 000 пъти по-бърз
OpenAI иска да завладее интернет със свой браузър

OpenAI иска да завладее интернет със свой браузър
OpenAI стана

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"
Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та

Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та
Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5

Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5
Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

О сновната реч на главния изпълнителен директор на NVIDIA, Дженсън Хуанг, по време на годишното събитие GTC на компанията във Вашингтон, беше не толкова представяне на продукт, колкото стратегическа декларация, очертаваща цялостен план за „американския век на изкуствения интелект“. Основните му послания се фокусираха върху ускоряването на лидерството на САЩ в ключови сектори – от телекомуникациите и квантовите изчисления до масивната инфраструктура за изкуствен интелект и автономната мобилност. Разбира се, всички задвижвани от технологиите за ускорени изчисления и графични процесори на NVIDIA.

Хуанг представи изкуствения интелект не като инструмент, а като „работа“, създавайки нова ера на „работници с изкуствен интелект“ и изисквайки нов мащаб на изчисления: Фабриката за изкуствен интелект. За да затвърди господството на САЩ, той обяви забележително партньорство с Министерството на енергетиката и Oracle за изграждане на най-големия суперкомпютър с изкуствен интелект на Министерството на енергетиката в Националната лаборатория Аргон. Новата система Solstice в Аргон ще използва 100 000 графични процесора NVIDIA Blackwell, оформяйки най-голямата агентна научна платформа, задвижвана от изкуствен интелект, създавана някога за публични изследвания. 

Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Хуанг представи Omniverse DSX, цялостен план за проектиране и експлоатация на фабрики с изкуствен интелект с мощност от няколко гигавата, който той определи като съществен за генериране и обслужване на токени в голям мащаб. Този проект включва новия BlueField-4 DPU, който значително ускорява процесора, захранващ операционната система на тези фабрики с изкуствен интелект. Системата ще може да се използва и за т.нар. цифрови двойници - създаване на точни виртуални копия на реални обекти - заводи, пристанища, организми и дори цели градове. Чрез тях могат да се тестват различни решения във виртуална среда, за да се провери кои от тях ще са полезни и в реалността.

Хуанг демонстрира как партньори като Foxconn и Caterpillar използват платформата NVIDIA Omniverse, за да създават цифрови близнаци на фабрики, логистични центрове и инфраструктура. Тази технология е от решаващо значение за обучението и организирането на флотилии от роботи.

Служители ползват AI, за да мамят работодателите си

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

В основния доклад беше потвърден ангажиментът на NVIDIA към роботиката с нейните отворени семейства модели като Isaac GR00T за общи умения в областта. За автономната мобилност Хуанг обяви, че Uber и NVIDIA си сътрудничат по отношение на гръбнака за автономни превозни средства, като целта е мащаб от около 100 000 автономни автомобила, започващи през 2027 г., използвайки референтната архитектура DRIVE Hyperion 10. 

Хуанг не пренебрегна и квантовите технологии. Той представи NVQLink, оптимизирана за латентност връзка, която свързва квантовите процесори (QPU) с графичните процесори. Тя позволява CUDA-Q разговори в реално време между квантов хардуер и графични процесори, с латентност около 4 микросекунди. NVQLink свързва квантовите изчисления с мащабен ускорен изкуствен интелект. Това означава, че NVIDIA не залага само на изкуствен интелект, а гради бъдеще, в което квантовите и класическите изчисления работят рамо до рамо, особено в научни лаборатории.

Хуанг подчерта необходимостта от вътрешно лидерство в безжичните технологии. Той обяви NVIDIA ARC, базиран в САЩ безжичен пакет с изкуствен интелект за 6G, изграден на платформата NVIDIA Aerial. Ключовото партньорство тук е с Nokia, която ще интегрира NVIDIA ARC в бъдещите си базови станции, за да изгради 6G основа с американски произход. 

Мicrosoft обяви кои 40 професии са най-застрашени от AI

Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство

Хуанг отново подчерта отдадеността на NVIDIA към общността с отворен код, отбелязвайки, че отворените модели и данни са движеща сила за иновациите за стартиращи компании и изследователи. NVIDIA продължава да допринася със стотици отворени модели и набори от данни в семейства като Nemotron (за агентен AI) и Cosmos (за физически AI). 

Шефът на Nvidia завърши с думите, че Blackwell вече е в мащабно производство, наричайки го „двигателят“ на тази следваща фаза на изкуствения интелект. Той очерта стратегията на NVIDIA около годишен ритъм за изграждане на инфраструктура – ​​нови чипове, архитектури и системи с регулярни актуализации, което позволява на индустриите да планират. И той подчерта отново: изкуственият интелект вече не е просто инструмент – той е работа. Хуанг каза, че тази промяна ще създаде нови индустрии и нови видове работни места в роботиката, квантовия и физическия изкуствен интелект.

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Nvidia изкуствен интелект процесор хардуер технологии
Последвайте ни
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Почитаме света Анастасия Римлянка, какво се знае за нея

Почитаме света Анастасия Римлянка, какво се знае за нея

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Какво разказаха част от замесените в случая

Какво разказаха част от замесените в случая "Хъсърджиев"

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

pariteni.bg
Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 1 час
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 1 час
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 1 час
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 1 час

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Хамас" откри телата на двама заложници в Газа

"Хамас" откри телата на двама заложници в Газа

Свят Преди 8 минути

Не е ясно кога телата ще бъдат предадени на Израел

Израелски удари отнеха живота на 30 души в Газа, десетки ранени

Израелски удари отнеха живота на 30 души в Газа, десетки ранени

Свят Преди 16 минути

Израел възобнови въздушните удари през последните дни въпреки действащото примирие

,

Отменят ли коледни базари в Германия: проверка на фактите

Свят Преди 1 час

В Германия масово отменят коледни базари заради страха от тероризъм и високите разходи за сигурност, твърдят публикации в социалните мрежи

Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису

Всяка хапка е удоволствие! Лесна рецепта за брауни с тирамису

Любопитно Преди 1 час

Ето как да си го приготвите у дома

<p>&quot;Лудост&quot; -&nbsp;Лукашенко отвърна на Литва за затворената граница</p>

Лукашенко отвърна на Литва за затворената граница заради балони

Свят Преди 1 час

Вилнюс просто е "дребнав", заяви беларуският лидер

Столична община прекрати поръчката за боклука на Слатина, Подуяне и Изгрев

Столична община прекрати поръчката за боклука на Слатина, Подуяне и Изгрев

България Преди 9 часа

Това обявиха от „Спаси София“

Над 60 убити при полицейска акция в Рио де Жанейро

Над 60 убити при полицейска акция в Рио де Жанейро

Свят Преди 9 часа

Това е най-смъртоносната полицейска акция в историята на бразилския щат

Украйна: Руснаците пробиха, тежки улични сражения

Украйна: Руснаците пробиха, тежки улични сражения

Свят Преди 10 часа

Шаповал: В момента, за съжаление, врагът е навлязъл в покрайнините на Мирноград

Рая Назарян заменя Киселова начело на парламента

Рая Назарян заменя Киселова начело на парламента

България Преди 10 часа

Ротацията на поста ще бъде на всеки 10 месеца

ЕК иска спешно от България позиция за „Лукойл”

ЕК иска спешно от България позиция за „Лукойл”

България Преди 11 часа

От Комисията са готови да свикат при необходимост извънредна среща

Най-страшната буря на планетата достигна Ямайка

Най-страшната буря на планетата достигна Ямайка

Свят Преди 12 часа

Ветровете в урагана се засилиха до чудовищните близо 300 км/ч

Нетаняху нареди „незабавни, мощни“ военни удари в Газа

Нетаняху нареди „незабавни, мощни“ военни удари в Газа

Свят Преди 13 часа

По-рано днес кабинетът на Нетаняху заяви, че „Хамас“ е в „явно нарушение“

Акция на ГДБОП в митницата в Русе

Акция на ГДБОП в митницата в Русе

България Преди 13 часа

Работи се по досъдебно производство

Мариан Бачев: Не съм сплашвал кмета на район „Изгрев”

Мариан Бачев: Не съм сплашвал кмета на район „Изгрев”

България Преди 14 часа

Мариан Бачев: Нямам отношение към проверки, разпоредени от кмета на район „Изгрев“

<p>Радев: България трябва да води по-агресивна политика за инвестиции</p>

Румен Радев: България трябва да води по-агресивна политика за инвестиции

Свят Преди 14 часа

Радев: Това е важно условие, за да имаме каквито и да било инвестиции

Без санкции за германските дружества на "Роснефт"

Без санкции за германските дружества на "Роснефт"

Свят Преди 15 часа

Германските операции на „Роснефт“ са отделени от руската централа

Всичко от днес

От мрежата

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Днес почитаме паметта на една смела мъченица - ето кой има имен ден

Edna.bg

Дневен хороскоп за 29 октомври, сряда

Edna.bg

Гласувай за WINBET Гол на кръга - три страхотни гола, ти избираш №1!

Gong.bg

Пламен Андреев направи силен дебют за Сантандер

Gong.bg

Болести, от които страдат съвременните жени и какви изследвания покрива Касата за тях

Nova.bg

Започва “сиромашкото” лято

Nova.bg