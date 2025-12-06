Технологии

6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си

И да предотвратим тези процеси

Мартин Дешев

6 декември 2025, 12:20
Д ори и най-бързият лаптоп с Windows може да започне да работи бавно, когато паметта му се запълни. Съвременните приложения, системните файлове и медийните библиотеки могат тихо да консумират гигабайти, без да забележим, оставяйки  по-малко място за нещата, които наистина имат значение.

За щастие, по-голямата част от това е предотвратимо. Ето шест от най-често срещаните начини, по които пълним лаптопите си с ненужни файлове и как да предотвратим това да се случи отново.

Натрупване на забравени изтегляния

Папката „Изтегляния“ (Downloads) често е най-големият виновник за препълнен твърд диск. С течение на времето тя се превръща в сметище за инсталатори, PDF файлове, изображения, дублиращи се файлове и временни елементи, които никога не изтриваме. Много потребители никога не посещават тази папка отново, което ѝ позволява да нарасне до няколко гигабайта.

Много потребители третират работния плот като временно място за запазване. Всеки файл, съхранен там, заема място и използва оперативна памет, за да се показва постоянно, забавяйки работата на машината. Този безпорядък често се състои от неорганизирани, големи файлове като снимки, видеоклипове и дублирани документи. 

Как да го предотвратим: Активирайте Storage Sense в настройките на Windows. Той може автоматично да изтрива файлове в „Изтегляния“, които не са били отваряни за определен период. Като алтернатива, пренасочете браузъра си да пита за място за запазване всеки път, като по този начин насърчавате по-внимателното управление на файловете.

Ангажирайте се с преместването на лични медийни файлове и големи файлове във външно хранилище или облачно хранилище (като OneDrive или Google Drive). За файлове, които трябва да съхранявате локално, използвайте организирани подпапки в рамките на съответните папки „Документи“, „Снимки“ или „Видеоклипове“, вместо на работния плот. 

Големи приложения и игри

Много приложения за Windows, особено игри, инструменти за дизайн и офис пакети, изискват огромни количества място за съхранение. След като ги изпробват веднъж, хората често спират да ги използват, но ги оставят инсталирани.

Макар и очевидно, Recycle Bin често съдържа гигабайти файлове, които потребителите са изтрили, но не са били окончателно изчистени. Файловете в кошчето все още заемат дисково пространство, докато кошчето не бъде изпразнено.

Как да го предотвратим: Преглеждайте списъка си с приложения и функции на всеки няколко месеца. Деинсталирайте програмите, които вече не използвате и помислете за използване на преносими приложения, които заемат по-малко място за съхранение и не трупат файлове в системата ви.

Конфигурирайте Storage Sense автоматично да изпразва кошчето през определен интервал. Като алтернатива, създайте си навик да щраквате с десния бутон върху иконата на кошчето на работния плот и да избирате „Изпразване на кошчето“ веднъж седмично. 

Множество версии на едни и същи файлове

Документите, снимките и видеоклиповете често натрупват дубликати. Независимо дали запазвате резервни копия, изтегляте прикачени файлове многократно или синхронизирате между различни облачни услуги, дубликатите могат тихомълком да препълнят пространството ви за съхранение.

Как да го предотвратим: Използвайте вградени инструменти като контрола на версиите на OneDrive на Microsoft, вместо ръчно да запазвате множество копия. Можете също така да извършвате периодични сканирания за дублирани файлове с надеждни и леки помощни програми.

Временни системни файлове и натрупване на кеш памет

Windows постоянно създава временни, регистрационни файлове и кеш данни, за да помогне на приложенията да работят ефективно. С течение на времето тези файлове могат да достигнат размер от няколко гигабайта, ако не се управляват правилно.

Как да го предотвратим: Изпълнете редовно „Почистване на диска“ или използвайте панела „Настройки на Windows“ > „Система“ > „Памет“. Отново, Storage Sense може автоматично да премахва временните системни файлове, кешовете на браузъра и старите файлове за актуализации на Windows.

Автоматично запазване на медийни файлове от чат или облачни приложения

Приложения като WhatsApp Desktop, Telegram, Viber и инструменти за синхронизиране в облака могат автоматично да изтеглят снимки, видеоклипове и документи във фонов режим. Може никога да не отворите тези файлове, но те ще се съхраняват локално.

Как да го предотвратим: Изключете функциите за автоматично изтегляне в приложенията за съобщения и изберете опции за селективно синхронизиране в OneDrive, Google Drive или Dropbox. Това гарантира, че на устройството ви се съхраняват само важни папки.

Стари резервни копия и точки за възстановяване на системата

Точките за възстановяване на системата, предишните версии на Windows и старите резервни копия могат да заемат значително място за съхранение, понякога десетки гигабайти, без да предлагат реална стойност, особено ако са създадени преди месеци или години.

Как да го предотвратим: Регулирайте количеството пространство, разпределено за възстановяване на системата или изтрийте по-стари точки за възстановяване чрез настройките за защита на системата. Ако запазвате резервни копия, съхранявайте ги външно, вместо на вътрешния диск на лаптопа си.

Претрупаният лаптоп не се появява за една нощ. Обикновено е резултат от малки, незабелязани навици. Като използвате няколко автоматизирани инструмента за почистване и поддържате по-добра дигитална хигиена, можете да поддържате устройството си с Windows да работи безпроблемно и да избегнете ненужни главоболия. 

Редактор: Мартин Дешев
лаптоп компютър Windows софтуер памет операционна система файлове технологии
