Технологии

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

Компанията старателно се вплита в ИТ гигантите и техните бизнеси

Мартин Дешев Мартин Дешев

21 октомври 2025, 06:31
Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та

Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та
Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5

Apple обещава драстични подобрения с новия чип М5
Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни
Как да търсим още по-ефективно в Google

Как да търсим още по-ефективно в Google
Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство

Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство
Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си
ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко
Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Г лавният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, превърна надпреварата за изкуствен интелект от софтуерно съревнование в надпревара за инфраструктура, коментира The Wall Street Journal. Неговата компания, създателят на ChatGPT, не просто купува чипове. Тя организира серия от мащабни, преплетени сделки с водещите световни производители на хардуер, като коренно променя отношенията между разработчиците на изкуствен интелект и производителите на чипове. 

Сам Алтман отдавна говори открито за ключовите пречки пред развитието на AI: изчислителния капацитет. Експлозивното търсене на големи езикови модели, генеративен изкуствен интелект и работни натоварвания, означава, че истинското ограничение не са идеите, а хардуерът, центровете за данни и енергията. Неотдавнашната поредица от сделки показва как Алтман превръща това ограничение в лост – принуждавайки компании като Nvidia, Oracle, AdvancedMicroDevices (AMD) и други да отделят огромни инфраструктурни и капиталови ресурси за каузата на OpenAI.

В основата на тази стратегия е ненаситното търсене на изчислителна мощност, което според Алтман ще изисква инфраструктура в мащаб, невъобразим досега. Той вярва, че за да предоставя усъвършенствани услуги с изкуствен интелект на всеки потребител, OpenAI ще се нуждае от милиарди специализирани чипове. За да осигури този изчислителен капацитет, OpenAI обяви сделки, с които се ангажира за около 33 гигавата системи с изкуствен интелект – изискване за мощност, сравнимо с това на страна със среден размер и инвестиция, която според някои оценки може да достигне трилион долара.

Мicrosoft обяви кои 40 професии са най-застрашени от AI

Това вплита OpenAI в бизнесите на все повече ИТ гиганти и позиционира компанията като "твърде голяма, за да се срине". Чрез сключването на тези мащабни договори, Алтман гарантира, че OpenAI има преференциален достъп до най-мощните чипове и капацитета на центровете за данни в света. Това дава на компанията вид конкурентно предимство: други могат да изграждат модели на AI, но OpenAI се опитва да си осигури „първи контрол“ на изчислителното ниво. 

Сделките прехвърлят част от финансовата отговорност на партньорите. Тези сделки са амбициозни. Настоящите приходи на OpenAI, макар и значителни по отношение на стартиращите компании в областта на изкуствения интелект (около 13 милиарда долара), са нищожни в сравнение с потенциалната цена на тези ангажименти. 

Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

Сделките променят пазарните оценки. Когато съобщенията за тях бяха публикувани, участващите компании отбелязаха значителни скокове в цените на акциите си, което стимулира апетита на инвеститорите да бъдат част от „следващия бум на изкуствения интелект“. Един от ефектите: Алтман може би се е превърнал в пазител на инфраструктурната ера на изкуствения интелект, а не само на ерата на моделите или продуктите. 

И все пак, тази стратегия носи големи рискове. Анализатори предупреждават, че много от сделките са споразумения, които сигнализират за намерение, а не за изпълнение. Докато чиповете не бъдат доставени, центровете за данни не бъдат построени и работните натоварвания не започнат да работят печелившо, ангажиментите остават спекулативни.

Също така, мащабът на финансовата експозиция е огромен. Някои партньори поемат дълг, субсидират хардуер или предлагат опции на OpenAI, които биха могли да станат скъпи, ако нещата не вървят по план. Надпреварата за инфраструктурата може да генерира големи невъзвръщаеми разходи. А от макро гледна точка, визията на Алтман за изграждане на 250 гигавата капацитет до 2033 г. (според доклади) не е просто амбициозна – тя е в индустриален мащаб. Тя по същество би захранвала цяла държава. Освен ако OpenAI и неговите партньори не могат да монетизират тези ангажименти бързо и в голяма степен, съществува риск разходите за инфраструктура да изпреварят практическото внедряване.

Дръзката визия на Алтман подчертава една ключова истина в ерата на изкуствения интелект: всичко започва с изчисленията. Той многократно е заявявал, че изчислителната инфраструктура ще бъде основата на икономиката на бъдещето. Мащабът на тези сделки отразява сериозността на недостига на изчислителна техника, който в момента забавя пускането на продукти на OpenAI. 

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Обвързвайки се с Nvidia, AMD и Broadcom чрез сложна мрежа от покупки, инвестиции и споразумения за дялово участие, OpenAI не просто изгражда центрове за данни, а иска да си гарантира бъдещите приходи и оценки на акциите на основните производители на чипове. Тази агресивна стратегия има за цел да осигури инфраструктурата, необходима за постигане на крайната си цел: изграждане на изкуствен интелект, който е от полза за цялото човечество, независимо от цената. 

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
OpenAI изкуствен интелект ChatGPT технологии софтуер
Последвайте ни
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Съветът за съвместно управление се събира, за да търси нова формула на кабинета

Съветът за съвместно управление се събира, за да търси нова формула на кабинета "Желязков"

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 2 дни
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 2 дни
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 2 дни
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 2 дни

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 6 часа

Непримиримият Мирослав осигури Стопанството за Завоевателите

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

България Преди 8 часа

Поколението Z проминя пазара на труда, казва експерт

<p>Президентът Радев назначава трима нови посланици</p>

Президентът Радев назначава нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

България Преди 9 часа

Астана е една от столиците, за които от правителството се оплакаха, че Радев не разписва указ и така бави назначаването на нов посланик

<p>Стармър призовава Запада да &quot;парализира военната машина&quot; на Путин</p>

Киър Стармър призовава Запада да "парализира военната машина" на Путин

Свят Преди 9 часа

Стармър и представители на страните от т.нар. "Коалиция на желаещите" ще се срещнат в Лондон

Пищна сватба на дъщерята на висш ирански представител предизвика възмущение

Пищна сватба на дъщерята на висш ирански представител предизвика възмущение

България Преди 10 часа

Разкошната церемония в страна, потънала в икономическа криза, предизвика също така и много критики в интернет

<p>Ето кой грабна наградата Лекар на годината 2025&nbsp;</p>

Проф. Николай Габровски е лекар на годината за 2025 г.

България Преди 10 часа

Наградата беше връчена на проф. Габровски от вицепрезидента Илияна Йотова

Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Италианска бизнесдама почина след пластична операция в Турция

Свят Преди 10 часа

Починалата бизнесдама е имала и две дъщери

Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията

Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията

България Преди 11 часа

Според преподавателя по конституционно право отказът на ДПС от постове им дава възможност да подкрепят, но и да критикуват управлението

Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

България Преди 11 часа

Всички страни губят от конфликта, който започна с изборите в Пазарджик, коментира той

Роднини на момчето, намушкано в софийски мол - Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб

Роднини на момчето, намушкано в софийски мол - Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб

България Преди 11 часа

Максималната присъда за убийството е 5 години затвор, детето било намушкано в сърцето

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход край Созопол

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход край Созопол

Любопитно Преди 11 часа

Находката е крайно изненадваща, защото се намира на само 300 метра от един от най-известните плажове в града

Катастрофа затруднява движението на "Цариградско шосе"

Катастрофа затруднява движението на "Цариградско шосе"

България Преди 11 часа

Има леко пострадали

Макрон обяви среща на "Коалицията на желаещите" в Лондон - Зеленски също ще присъства

Макрон обяви среща на "Коалицията на желаещите" в Лондон - Зеленски също ще присъства

Свят Преди 12 часа

Междувременно Зеленски написа в "Екс", че "предстоят много срещи и преговори в Европа"

САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

Свят Преди 12 часа

Програмата "Артемида“ на НАСА на стойност милиарди щатски долари целят американци да стъпят отново на Луната

"Незаконен нарколидер": Колумбия отзова посланика си в САЩ

"Незаконен нарколидер": Колумбия отзова посланика си в САЩ

Свят Преди 12 часа

Конфликтът беше предизвикан от ударите на американските военни сили срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици в региона

11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

11-годишно момиче ранено от руски дронове в Украйна

Свят Преди 12 часа

Руски дронове атакуваха региона на Днепропетровск

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

"Спри да се правиш на жертва": Първият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра и лъжи

Edna.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

Официално: Димитър Димитров - Херо е новият наставник на Ботев Пловдив

Gong.bg

Историческо! Тим от рибарско селце е новият шампион на Швеция (видео)

Gong.bg

Удар в сърцето на Париж: Защо Лувърът отново не успя да опази богатствата си

Nova.bg

Заради на балната зала на Тръмп: Започна разрушаването на част от Белия дом (СНИМКИ)

Nova.bg