OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

Г лавният изпълнителен директор на OpenAI, Сам Алтман, превърна надпреварата за изкуствен интелект от софтуерно съревнование в надпревара за инфраструктура, коментира The Wall Street Journal. Неговата компания, създателят на ChatGPT, не просто купува чипове. Тя организира серия от мащабни, преплетени сделки с водещите световни производители на хардуер, като коренно променя отношенията между разработчиците на изкуствен интелект и производителите на чипове.

Сам Алтман отдавна говори открито за ключовите пречки пред развитието на AI: изчислителния капацитет. Експлозивното търсене на големи езикови модели, генеративен изкуствен интелект и работни натоварвания, означава, че истинското ограничение не са идеите, а хардуерът, центровете за данни и енергията. Неотдавнашната поредица от сделки показва как Алтман превръща това ограничение в лост – принуждавайки компании като Nvidia, Oracle, AdvancedMicroDevices (AMD) и други да отделят огромни инфраструктурни и капиталови ресурси за каузата на OpenAI.

В основата на тази стратегия е ненаситното търсене на изчислителна мощност, което според Алтман ще изисква инфраструктура в мащаб, невъобразим досега. Той вярва, че за да предоставя усъвършенствани услуги с изкуствен интелект на всеки потребител, OpenAI ще се нуждае от милиарди специализирани чипове. За да осигури този изчислителен капацитет, OpenAI обяви сделки, с които се ангажира за около 33 гигавата системи с изкуствен интелект – изискване за мощност, сравнимо с това на страна със среден размер и инвестиция, която според някои оценки може да достигне трилион долара.

Това вплита OpenAI в бизнесите на все повече ИТ гиганти и позиционира компанията като "твърде голяма, за да се срине". Чрез сключването на тези мащабни договори, Алтман гарантира, че OpenAI има преференциален достъп до най-мощните чипове и капацитета на центровете за данни в света. Това дава на компанията вид конкурентно предимство: други могат да изграждат модели на AI, но OpenAI се опитва да си осигури „първи контрол“ на изчислителното ниво.

Сделките прехвърлят част от финансовата отговорност на партньорите. Тези сделки са амбициозни. Настоящите приходи на OpenAI, макар и значителни по отношение на стартиращите компании в областта на изкуствения интелект (около 13 милиарда долара), са нищожни в сравнение с потенциалната цена на тези ангажименти.

Сделките променят пазарните оценки. Когато съобщенията за тях бяха публикувани, участващите компании отбелязаха значителни скокове в цените на акциите си, което стимулира апетита на инвеститорите да бъдат част от „следващия бум на изкуствения интелект“. Един от ефектите: Алтман може би се е превърнал в пазител на инфраструктурната ера на изкуствения интелект, а не само на ерата на моделите или продуктите.

И все пак, тази стратегия носи големи рискове. Анализатори предупреждават, че много от сделките са споразумения, които сигнализират за намерение, а не за изпълнение. Докато чиповете не бъдат доставени, центровете за данни не бъдат построени и работните натоварвания не започнат да работят печелившо, ангажиментите остават спекулативни.

Също така, мащабът на финансовата експозиция е огромен. Някои партньори поемат дълг, субсидират хардуер или предлагат опции на OpenAI, които биха могли да станат скъпи, ако нещата не вървят по план. Надпреварата за инфраструктурата може да генерира големи невъзвръщаеми разходи. А от макро гледна точка, визията на Алтман за изграждане на 250 гигавата капацитет до 2033 г. (според доклади) не е просто амбициозна – тя е в индустриален мащаб. Тя по същество би захранвала цяла държава. Освен ако OpenAI и неговите партньори не могат да монетизират тези ангажименти бързо и в голяма степен, съществува риск разходите за инфраструктура да изпреварят практическото внедряване.

Дръзката визия на Алтман подчертава една ключова истина в ерата на изкуствения интелект: всичко започва с изчисленията. Той многократно е заявявал, че изчислителната инфраструктура ще бъде основата на икономиката на бъдещето. Мащабът на тези сделки отразява сериозността на недостига на изчислителна техника, който в момента забавя пускането на продукти на OpenAI.

Обвързвайки се с Nvidia, AMD и Broadcom чрез сложна мрежа от покупки, инвестиции и споразумения за дялово участие, OpenAI не просто изгражда центрове за данни, а иска да си гарантира бъдещите приходи и оценки на акциите на основните производители на чипове. Тази агресивна стратегия има за цел да осигури инфраструктурата, необходима за постигане на крайната си цел: изграждане на изкуствен интелект, който е от полза за цялото човечество, независимо от цената.

