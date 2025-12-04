Технологии

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички

Те правят работата със смартфона по-удобна

Мартин Дешев Мартин Дешев

4 декември 2025, 10:27
Н астройките за достъпност на телефон с Android често се пренебрегват. Те погрешно се възприемат като специализирано меню само за хора със специфични нужди.

В действителност този раздел съдържа колекция от интелигентни, мощни функции, които могат значително да подобрят изживяването със смартфона за всеки потребител. Чрез тях може да се решат често срещани проблеми и добавят повече удобство и производителност. Чрез използването на тези инструменти можете да превърнете устройството си в по-персонализиран и интуитивен спътник, съобщава MakeUseOf.

Live Caption е функция, която действа като генератор на субтитри в реално време за почти всеки звук, възпроизвеждан на телефона ви. Независимо дали гледате видеоклип със заглушен звук в социалните мрежи, слушате гласова бележка в автобуса или се опитвате да следите подкаст в шумна среда, Live Caption незабавно транскрибира речта в текст на екрана. 

Функцията работи дори по време на телефонни разговори, като ви дава възможност да въведете отговор, който телефонът ви ще прочете на глас на обаждащия се. Можете да я активирате от Настройки > Достъпност > Подобрения за слуха. 

Всеки, който използва телефона си късно през нощта, знае за неудобството от прекалено яркия екран, дори когато плъзгачът за яркост е на минимума. Функцията Extra Dim предлага решение, като ви позволява да намалите яркостта на екрана далеч под стандартния минимален праг.

Можете да намерите превключвателя в Настройки > Достъпност > Подобрения за зрението. След като бъде активиран, плъзгачът ви позволява да настройвате фино яркостта. За максимално удобство можете да добавите пряк път Extra Dim директно към панела си за бързи настройки за лесен достъп.

Визуални сигнали за известия: Ако държите телефона си без звук или далеч, активирането на сигнали чрез светкавицата на камерата или включване на екрана гарантира, че няма да пропуснете повиквания или съобщения. 

За потребителите на iPhone плаващият бутон AssistiveTouch е познато удобство. Android предлага подобна помощна програма, наречена Assistant Menu. Тази функция създава малък плаващ бутон, който можете да плъзнете навсякъде по екрана. Докосването му разкрива персонализирано меню с преки пътища за често срещани задачи като екранни снимки, регулация на яркостта и силата на звука, достъп до менюто за изключване на телефона, достъп до виртуална лупа за увеличаване на букви и елементи на екрана.

Ако се притеснявате, че ще пропуснете важни акустични сигнали, докато работите със слушалки или докато спите, „Звукови известия“ превръща телефона ви в специален слушател. Този инструмент използва микрофона на телефона ви, за да разпознава специфични звуци, като например звънене на звънец на врата, аларма, плач на бебе или течаща вода.

Когато засече един от тези звуци, смартфонът незабавно издава визуален и вибрационен сигнал, описващ чутия звук. Активирайте го под „Подобрения на слуха“ > „Отвори звукови известия“ в менюто „Достъпност“. 

Смартфоните са мощни инструменти, но настройките по подразбиране често остават оптимизирани за „типична“ употреба, което не е идеално за всеки. Функциите за достъпност на Android предлагат гъвкавост и персонализация, което улеснява ежедневните задачи, независимо дали имате зрително увреждане или просто искате да натоварите очите и пръстите си по-малко. 

Редактор: Мартин Дешев
"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички

