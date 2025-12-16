Свят

Русия отнема украински жилища в окупираните територии след закон на Путин

Съгласно нормативния акт „жилищни сгради, апартаменти и стаи, които показват признаци, че са изоставени, се признават за собственост на Донецката народна република или на нейните общини“

16 декември 2025, 07:42
Русия отнема украински жилища в окупираните територии след закон на Путин
Владимир Путин   
Източник: БТА/AP

Р уският президент Владимир Путин подписа закон, който позволява отчуждаване на неизползвани жилищни имоти в райони на Украйна, окупирани от руски войски, предаде ДПА.

Съгласно нормативния акт „жилищни сгради, апартаменти и стаи, които показват признаци, че са изоставени, се признават за собственост на Донецката народна република или на нейните общини“.

Самопровъзгласилата се Донецка народна република беше създадена през 2014 г. от подкрепяни от Русия паравоенни формирования в част от Донецка област в Източна Украйна. Впоследствие тя беше анексирана от Русия. Подобни разпоредби съществуват и за Луганскa, Запорожкa и Херсонска област, които също бяха незаконно анексирани и са поне частично окупирани от Русия.

Законът предвижда и последваща повторна приватизация на имотите. Те могат например да бъдат прехвърлени на граждани, които са загубили домовете си вследствие на украински атаки, според текста на закона. Освен това местните власти получават възможност да ги използват като служебни жилища за държавни служители.

От началото на нахлуването, разпоредено от Путин, милиони хора избягаха от Източна Украйна, за да се спасят от разрушенията и насилието. Част от тях по-късно се върнаха, включително в райони, които сега са окупирани от Русия.

Много хора обаче се установиха в други части на Украйна или в чужбина. Именно те, които при бягството си бяха принудени да оставят своите домове, са засегнати от разпоредбата.

По темата

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
Владимир Путин отчуждаване на имоти окупирани територии руска анексия Донецка народна република анексирани украински области повторна приватизация изоставени имоти украински бежанци война в Украйна
Последвайте ни
Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят

Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят

Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем

Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем

Русия отнема украински жилища в окупираните територии след закон на Путин

Русия отнема украински жилища в окупираните територии след закон на Путин

Какво да правим със спестените монети: Къде и кога да обменим без такси

Какво да правим със спестените монети: Къде и кога да обменим без такси

pariteni.bg
Бъдещите Porsche Boxster и Cayman EV ще бъдат адаптирани и за ДВГ

Бъдещите Porsche Boxster и Cayman EV ще бъдат адаптирани и за ДВГ

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 2 дни
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 2 дни
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 2 дни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кървавата атака на плажа Бонди - следи към „Ислямска държава“

Кървавата атака на плажа Бонди - следи към „Ислямска държава“

Свят Преди 1 час

В автомобил, регистриран на името на единия стрелец и паркиран на мястото на стрелбата в неделя, са били открити самоделни взривни устройства и две ръчно направени знамена на „Ислямска държава“

<p>Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки</p>

Внимание, шофьори! Възможни са проблеми при купуването на винетки

България Преди 2 часа

<p>Тръмп предизвика възмущение с коментари за смъртта на режисьора Роб Райнър</p>

Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

Свят Преди 9 часа

Американският президент свърза смъртта му с антитръмпистките му позиции

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

Свят Преди 10 часа

Това се случи на фона на представление от оркестър, хор и танцьори в традиционни костюми от най-северната провинция на Италия Южен Тирол

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Свят Преди 10 часа

Полицията публикува кадри от камери за видеонаблюдение, на които се вижда предполагаемият стрелец, облечен в черно, да се движи в близост до сградата

<p>ФБР осуети заговор за бомбени атентати в Калифорния</p>

Пам Бонди: ФБР осуети заговор за бомбени атентати в Калифорния

Свят Преди 12 часа

Четирима души са обвинени в заговор и притежание на нерегистрирано разрушително устройство

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Свят Преди 12 часа

Малкият Иван падна от 50 метра височина, возейки се на парасейлинг

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

Свят Преди 12 часа

Индексът на свободата на изразяване на ЮНЕСКО е спаднал с 10% между 2012 и 2024 г.

<p>Мецола обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Кючюк</p>

Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк

Свят Преди 12 часа

"Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет", каза Кючюк

<p>Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока</p>

Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока

Свят Преди 13 часа

Запитана при какви условия един ден ЕС би вдигнал санкциите срещу Русия, Калас поясни, че това не е обсъждано между европейските външни министри

Украински дронове удариха руски петролни платформи и заводи

Украински дронове удариха руски петролни платформи и заводи

Свят Преди 13 часа

В резултат на ударите е било повредено критично оборудване и производственият процес е бил преустановен

<p>&quot;Възраждане&quot; с готовност за коалиция с евентуален политически проект на Радев</p>

"Възраждане" заяви готовност за коалиция с евентуален политически проект на Румен Радев

България Преди 13 часа

От "Възраждане" Настояват за отлагане на еврото

<p>Умеров: Реален напредък в преговорите между Украйна и САЩ</p>

Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин

Свят Преди 14 часа

"Американският екип, воден от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, работи изключително конструктивно", каза той

<p>Съдът&nbsp;в Сливен&nbsp;осъди две лекарки за смъртта на дете</p>

Окръжният съд в Сливен осъди две лекарки за смъртта на дете

България Преди 14 часа

Съдът им наложи по шест месеца условно с тригодишен изпитателен срок, присъдата може да се обжалва

<p>Синът на Роб Райнър е в ареста</p>

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Свят Преди 14 часа

32-годишният е бил арестуван в неделя

<p>Сватбена игра прерасна в масово сбиване, пострадали са 30 души</p>

Сватбена игра прерасна в масово сбиване в Германия, пострадали са 30 души

Свят Преди 14 часа

Спорът избухнал по време на сватбена традиция, позната като "хвърляне на вратовръзката"

Всичко от днес

От мрежата

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 16 декември, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 16 декември, вторник

Edna.bg

Сърцето на Григор копнее за Ейса Гонсалес

Gong.bg

Атанас Чернев изгледа отстрани победата на Порто над Ещрела

Gong.bg

Наркопазар с полицейски протекции? Имало ли е чадър над свидетеля по знакови дела Росен Кръстев - Стъкларя

Nova.bg

След оставката на кабинета "Желязков": Втори ден консултации при президента

Nova.bg