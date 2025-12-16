Свят

Безпрецедентно: Тръмп обяви фентанила за оръжие за масово унищожение

Обявяването от Тръмп по-рано тази година на наркокартелите за чуждестранни терористични организации отвори вратата за военни действия срещу тях

16 декември 2025, 07:27
Безпрецедентно: Тръмп обяви фентанила за оръжие за масово унищожение
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който обяви фентанила за оръжие за масово унищожение – ход, който рязко разширява правомощията на правителството на САЩ да се бори със синтетичния опиоид, обвиняван за десетки хиляди смъртни случаи от свръхдоза в Америка всяка година, предаде агенция Ройтерс.

Определянето, безпрецедентно за наркотик, показва намерението на Тръмп да третира фентанила не просто като криза в общественото здраве, а като заплаха за националната сигурност, сравнима с войната с химическо оръжие.

Това дава възможност на Пентагона да подпомага правоприлагащите органи и позволява на разузнавателните агенции да използват срещу наркотрафикантите инструменти, които обикновено са запазени за противодействие на разпространението на оръжия.

„Официално класифицираме фентанила като оръжие за масово унищожение – каквото той е“, каза Тръмп на събитие в Белия дом в чест на военнослужещи, натоварени да помагат в охраната на южната граница на САЩ с Мексико. „Те се опитват да надрусат страната ни“, допълни той.

„Нелегалният фентанил е по-близо до химическо оръжие, отколкото до наркотик“, се казва в указа на Тръмп.

Обявяването от Тръмп по-рано тази година на наркокартелите за чуждестранни терористични организации отвори вратата за военни действия срещу тях. От началото на септември САЩ са нанесли повече от 20 удара по плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, в Карибско море и Тихия океан, като са били убити над 80 души.

Последните удари са от понеделник вечерта. Южното командване на въоръжените сили на САЩ заяви снощи, че е извършило удари по три плавателни съда в международни води, при които са били убити осем мъже, предаде Ройтерс.

„Разузнавателна информация потвърди, че плавателните съдове са се движели по известни маршрути за наркотрафик в източната част на Тихия океан и са участвали в наркотрафик“, се казва в съобщение на военните в Екс.

„Операциите ни в района на Южното командване са законни както според американското, така и според международното право, като всички действия са в съответствие с международното хуманитарно право“, каза по-рано този месец пред репортери говорител на Пентагона.

Ударите се разглеждат като предвестник на американски удари по суша срещу Венецуела, за които Тръмп каза, че скоро ще започнат, отбеляза Ройтерс.

Източник: БТА/Любомир Мартинов    
фентанил оръжие за масово унищожение Доналд Тръмп национална сигурност наркотрафик синтетичен опиоид смъртни случаи от свръхдоза Пентагон разузнавателни агенции наркокартели
