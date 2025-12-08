Технологии

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

Според прогнозите ще става все по-сложно

Мартин Дешев

8 декември 2025, 10:29
П окачващите се цени на RAM се превърнаха в един от най-належащите проблеми за потребителския ИТ сектор с настъпването на 2026 г., създавайки несигурност за купувачите на персонални компютри и производителите. След години на относително стабилни и понякога рязко намаляващи, цени на паметта, пазарът се измести в обратната посока.

Комбинация от ограничено предлагане, нарастващо търсене от страна на нововъзникващите технологии и стратегически производствени решения от големите производители на памет тласна цените на RAM паметта нагоре. Ефектите от това вече стават невъзможни за игнориране. Същността на проблема се крие в цикличния характер на производството на DRAM.

Производители като Samsung, SK Hynix и Micron прекараха голяма част от началото на 2020-те години в условия на свръхпредлагане, което ги принуди да продават памет на много малки маржове или дори под производствените разходи. За да ребалансират пазара, те започнаха да намаляват производството.

Първоначално това помогна за стабилизиране на цените, но с по-бързото нарастване на търсенето от очакваното, особено от страна на AI сървъри, центрове за данни и високопроизводителни графични процесори, индустрията за памети сега се намира в сериозен недостиг на доставки. AI инфраструктурата поглъща огромни количества HBM и DDR5 модули, оставяйки по-малко ресурси за потребителска памет. Тъй като фабриките и производствените линии не могат да бъдат превключвани мигновено между видовете DRAM, рязкото нарастване на търсенето на AI създаде реална конкуренция между секторите за един и същ производствен капацитет.

В резултат на това цените на RAM паметта за потребителите се увеличиха значително. DDR5, за която се очакваше да поевтинее с напредването на своята функционалност, сега отбелязва скокове в цените, които правят новите системи осезаемо по-скъпи. Дори лаптопите, които разчитат на мащабни OEM договори, усещат натиск.

Производителите предупреждават, че предстоящите модели може да се нуждаят от намаляване на конфигурациите на RAM паметта по подразбиране или от повишаване на цените на дребно. Това поставя обикновените потребители в трудна ситуация: сглобяването и ъпгрейдите на персонални компютри струват повече, геймърските лаптопи стават по-скъпи, а бюджетните машини може да се доставят с недостатъчна памет за съвременните натоварвания.

Тази тенденция може да се превърне в основен проблем за потребителския ИТ сектор през 2026 г., тъй като паметта е един от основните компоненти на всяко устройство. Когато цените на RAM скочат, това се отразява на цялата екосистема. Производителите на устройства може да се колебаят да обновяват продуктовите си линии, а потребителите може да забавят покупките, което води до по-бавен оборот на устройствата и по-слаби продажби. Иновациите могат да бъдат задушени и ако производителите трябва да намалят капацитета на паметта, за да останат конкурентни по отношение на цените.

Този недостиг, съчетан със спекулативно паническо купуване и агресивно складиране от страна на големите технологични фирми, се превръща директно в покачвания на цените за потребителите. Анализаторите очакват този недостиг да се влоши през първата половина на 2026 г., като се очаква слабо нормализиране до 2027 г. или 2028 г. 

DRAM и NAND (памет за съхранение) могат да представляват от 10% до 18% от цената на лаптопа. Очаква се този дял да надхвърли 20% през 2026 г. Ако компаниите прехвърлят тези разходи върху потребителите, цените на дребно за смартфони и лаптопи биха могли да се повишат с 5% до 15%. Големи производители като Dell и Lenovo, вече издават предупреждения за повишаване на цените на клиентите в началото на 2026 г. 

Решаването на ситуацията ще изисква комбинация от дългосрочни инвестиции в производството и краткосрочно балансиране на доставките. Производителите на памет вече разширяват своите усъвършенствани производствени линии за DRAM и HBM, но новите фабрики отнемат години, за да бъдат пуснати в експлоатация.

Междувременно, пренасочването на част от производството обратно към потребителски DRAM може да помогне за балансиране на наличността, въпреки че това зависи до голяма степен от по-широките икономически тенденции и тенденциите на пазара на изкуствен интелект. Технологичните подобрения също могат да облекчат натиска, тъй като по-ефективните архитектури биха могли да намалят необходимото количество памет както за локални натоварвания, така и за облачни системи с изкуствен интелект. Друго възможно решение е сътрудничеството между индустриите за стандартизиране на технологиите за памет, които са по-евтини за производство в голям мащаб.

В крайна сметка цените на RAM ще се стабилизират, както винаги се случва на този цикличен пазар. Но предвид бързото разрастване на изкуствения интелект и конкурентния натиск в секторите на персоналните компютри и лаптопите, 2026 г. рискува да се превърне в трудна година за потребителите, освен ако предлагането на памет не навакса.

Сега индустрията е изправена пред предизвикателството да балансира авангардното търсене с ежедневните компютърни нужди. Начинът, по който тя ще се справи през следващите 12 месеца, ще определи дали достъпността на RAM ще се завърне бързо или ще се превърне в следващото дългосрочно изпитание в потребителските технологии.

Редактор: Мартин Дешев
чипове чип изкуствен интелект софтуер хардуер технологии RAM
