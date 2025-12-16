България

Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем

Броени дни преди въвеждането на еврото у нас хиляди граждани се опитват да изчистят монетите на левове и най-вече стотинките, които са събирали или са им оставали като ресто

16 декември 2025, 08:06
Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем
Източник: iStock/GettyImages

Б роени дни преди въвеждането на еврото у нас хиляди граждани се опитват да изчистят монетите на левове и най-вече стотинките, които са събирали или са им оставали като ресто, предаде агенция БГНЕС.

Един от начините да се отървем от нежеланите „дребни“ са специалните машини, които са инсталирани в някои от големите търговски центрове. В повечето случаи тези „дребни“ са цели торби и дори чували. Отиваш, нареждаш се на опашката и предаваш монетите. Машината изчислява предадената сума и ти дава ваучер, с който можеш да пазаруваш.

В последните седмици обаче в София се наблюдава проблем – монетоброячите, които се радваха на голям интерес в две от големите вериги хипермаркети, бяха премахнати.

В друга голяма верига магазини пък касите за самообслужване, които приемат монети, са почти винаги пълни или капацитетът им на приемане на монети е намален до 5 лева прием. Наблюдава се и друга тенденция – квартални магазини, където до скоро приемаха с радост монети от 0,50 лв., 1 лев и 2 лева, вече отказват да уедряват пари на редовните си клиенти

Друг начин е да обмените дребните си е като ги предадете в касите на БНБ. От ранна утрин се образуват опашки с желаещи да се разделят със стотинките и монетите от 1 и 2 лева.

Тези, които не успеят да изчистят стотинките и левчетата до края на тази година, могат да направят това и през първия месец на 2026 г., когато те все още ще бъдат законно платежно средство и с тях ще можем да пазаруваме.

Ако няма машина за уедряване срещу ваучер за стотинки винаги може да внесете предварително преброени и сортирани монети в банка по лична банкова сметка, но срещу съответната комисионна.

В социалните мрежи много потребители вече си задават въпроса „какво да правим със стотинките след приемането на еврото“, заплащането на комунални услуги е сред предложенията, които се изброяват в социалните мрежи.

По темата

Източник: БГНЕС    
въвеждане на еврото обмяна на монети левове и стотинки монетоброячи проблеми с монетите БНБ срок за обмяна търговски центрове банкови сметки плащане на сметки
Последвайте ни
Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

Втори ден консултации – две партии отиват при президента Радев

Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят

Днес почитаме двама светци, не носете дрехи в този цвят

Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем

Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем

Русия отнема украински жилища в окупираните територии след закон на Путин

Русия отнема украински жилища в окупираните територии след закон на Путин

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 2 дни
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 2 дни
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 2 дни
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 2 дни

Виц на деня

Съпругата:  – Скъпи, вярваш ли в любовта от пръв поглед? Мъжът:  – Да, ако бях погледнал втори път, щях да избягам!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Опашки и липса на машини: хаос със стотинките преди еврото</p>

Опашки и липса на машини: хаос със стотинките преди еврото

България Преди 37 минути

Доналд Тръмп

Безпрецедентно: Тръмп обяви фентанила за оръжие за масово унищожение

Свят Преди 1 час

Обявяването от Тръмп по-рано тази година на наркокартелите за чуждестранни терористични организации отвори вратата за военни действия срещу тях

<p>От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник</p>

От -4 до 12 градуса ни очакват във вторник

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

<p>Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград&nbsp;</p>

"Уолстрийт Джърнъл": Зетят на Доналд Тръмп се отказа да строи хотел в Белград

Свят Преди 9 часа

Проектът срещна остро противопоставяне в средите на антиправителствените протести

<p>Тръмп предизвика възмущение с коментари за смъртта на режисьора Роб Райнър</p>

Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

Свят Преди 9 часа

Американският президент свърза смъртта му с антитръмпистките му позиции

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

Свят Преди 10 часа

Това се случи на фона на представление от оркестър, хор и танцьори в традиционни костюми от най-северната провинция на Италия Южен Тирол

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Подновиха издирването на стрелеца в университета "Браун"

Свят Преди 10 часа

Полицията публикува кадри от камери за видеонаблюдение, на които се вижда предполагаемият стрелец, облечен в черно, да се движи в близост до сградата

<p>В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите (ОБЗОР)</p>

В Берлин обсъдиха мирното споразумение за Украйна - накъде водят преговорите

Свят Преди 11 часа

Евентуално фиаско при предоставянето на замразените руски активи на Украйна ще навреди на ЕС, каза Мерц

<p>ФБР осуети заговор за бомбени атентати в Калифорния</p>

Пам Бонди: ФБР осуети заговор за бомбени атентати в Калифорния

Свят Преди 12 часа

Четирима души са обвинени в заговор и притежание на нерегистрирано разрушително устройство

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

Свят Преди 12 часа

Малкият Иван падна от 50 метра височина, возейки се на парасейлинг

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

ЮНЕСКО: Свободата на изразяване по света се е влошила

Свят Преди 12 часа

Индексът на свободата на изразяване на ЮНЕСКО е спаднал с 10% между 2012 и 2024 г.

<p>Мецола обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Кючюк</p>

Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк

Свят Преди 12 часа

"Признавам, че бях наистина изненадан, когато получих информацията, че ще бъде поискано свалянето на моя парламентарен имунитет", каза Кючюк

<p>Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока</p>

Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока

Свят Преди 13 часа

Запитана при какви условия един ден ЕС би вдигнал санкциите срещу Русия, Калас поясни, че това не е обсъждано между европейските външни министри

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети "Калибър"

Украйна порази руска подводница, въоръжена с ракети "Калибър"

Свят Преди 13 часа

Тази подводница фигурира в кодификацията на НАТО като клас "Кило"

Украински дронове удариха руски петролни платформи и заводи

Украински дронове удариха руски петролни платформи и заводи

Свят Преди 13 часа

В резултат на ударите е било повредено критично оборудване и производственият процес е бил преустановен

<p>&quot;Възраждане&quot; с готовност за коалиция с евентуален политически проект на Радев</p>

"Възраждане" заяви готовност за коалиция с евентуален политически проект на Румен Радев

България Преди 13 часа

От "Възраждане" Настояват за отлагане на еврото

Всичко от днес

От мрежата

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 16 декември, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 16 декември, вторник

Edna.bg

Сърцето на Григор копнее за Ейса Гонсалес

Gong.bg

Атанас Чернев изгледа отстрани победата на Порто над Ещрела

Gong.bg

Наркопазар с полицейски протекции? Имало ли е чадър над свидетеля по знакови дела Росен Кръстев - Стъкларя

Nova.bg

След оставката на кабинета "Желязков": Втори ден консултации при президента

Nova.bg