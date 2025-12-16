Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем

Б роени дни преди въвеждането на еврото у нас хиляди граждани се опитват да изчистят монетите на левове и най-вече стотинките, които са събирали или са им оставали като ресто, предаде агенция БГНЕС.

Един от начините да се отървем от нежеланите „дребни“ са специалните машини, които са инсталирани в някои от големите търговски центрове. В повечето случаи тези „дребни“ са цели торби и дори чували. Отиваш, нареждаш се на опашката и предаваш монетите. Машината изчислява предадената сума и ти дава ваучер, с който можеш да пазаруваш.

В последните седмици обаче в София се наблюдава проблем – монетоброячите, които се радваха на голям интерес в две от големите вериги хипермаркети, бяха премахнати.

В друга голяма верига магазини пък касите за самообслужване, които приемат монети, са почти винаги пълни или капацитетът им на приемане на монети е намален до 5 лева прием. Наблюдава се и друга тенденция – квартални магазини, където до скоро приемаха с радост монети от 0,50 лв., 1 лев и 2 лева, вече отказват да уедряват пари на редовните си клиенти.

Друг начин е да обмените дребните си е като ги предадете в касите на БНБ. От ранна утрин се образуват опашки с желаещи да се разделят със стотинките и монетите от 1 и 2 лева.

Тези, които не успеят да изчистят стотинките и левчетата до края на тази година, могат да направят това и през първия месец на 2026 г., когато те все още ще бъдат законно платежно средство и с тях ще можем да пазаруваме.

Ако няма машина за уедряване срещу ваучер за стотинки винаги може да внесете предварително преброени и сортирани монети в банка по лична банкова сметка, но срещу съответната комисионна.

В социалните мрежи много потребители вече си задават въпроса „какво да правим със стотинките след приемането на еврото“, заплащането на комунални услуги е сред предложенията, които се изброяват в социалните мрежи.