Технологии

Мicrosoft обяви кои 40 професии са най-застрашени от AI

Експерти и учени не са постигнали консенсус дали тази последна иновация няма да съсипе множество кариери, или да ги развие в дългосрочен план

14 октомври 2025, 14:10
Мicrosoft обяви кои 40 професии са най-застрашени от AI
Източник: iStock

И зкуственият интелект бързо се интегрира във всяка част от живота ни. Според някои скептици - твърде бързо, до степен в която ставаме зависими към AI, а според експерти десетки професAI за засегнати, предаде SkyNews

38-годишният писател Джо Търнър загуби 70% от клиентите си заради чатботове в рамките на две години. Неговата професия е една от 40-те, които изкуственият интелект (AI) бързо измества, според разговори, които екипът на Money проведе с експерти от индустрията, изследователи и засегнати работници.

"Това е предателство", казва Търнър, който преди възхода на генеративния AI печелеше шестцифрени суми като фрийлансър. "Влагал си сърцето и душата си в това толкова дълго, а после те заменят с машина." Той добавя: "Винаги си мислиш, че това никога няма да се случи на мен."

Според изследване, публикувано от Microsoft през юли, което до голяма степен остана незабелязано, около 85% от задачите в работата на Търнър могат да бъдат изпълнени от АI

AI може да извършва поне 60% от работата на тези професии

Анализът на технологичния гигант, базиран на 200,000 разговора с чатбота Co-Pilot, заключава, че AI може да извършва поне 60% от работата на тези професии:

  • 90% за историци и програмисти
  • 80% за търговци и журналисти
  • 75% от задачите на диджеи и учени по данни
  • 72% за асистенти в обслужването на клиенти 
  • 69% за финансови съветници
  • 62% за промоутъри на продукти

Пълният списък с професии вижте по-долу:

 

Говорейки пред екипа на Money, старши изследователят на Microsoft Киран Томлинсън настоява, че изследването "изследва кои професионални категории могат продуктивно да използват AI чатботове, а не да отнемат или заменят работни места". Търнър обаче не приема това обяснение. "Това е начинът, по който искат да го представят", казва той. Експерти също са скептични към оптимизма на Microsoft.

"Напълно заменени от инструмента"

"Ако погледнем тези професии след три до пет години, има голяма вероятност те да бъдат напълно заменени", казва AI консултант с над десет години опит в внедряването на технологията в близо 40 компании. "Освен в области, където работата е базирана на взаимоотношения или изисква много преценка", добавя той, говорейки под условие за анонимност заради търговските си отношения с редица малки и средни предприятия, фондове за милиарди паунда и публични органи.

"Тези видове работни места по природа са най-вероятно да бъдат изцяло заменени от инструмента", съгласява се изследователят на AI Синронг Джу, асистент-професор в Империал Колидж Лондон. "Живеем в свят, в който ставаме свидетели на много важен повратен момент."

Това мнение отеква в съкращенията на работни места, обявени от големи компании през лятото. Фирмата за разсрочено плащане Klarna намали персонала си с 40% заради инвестиции в AI и замразяване на наемането, като същевременно се похвали, че нейният чатбот върши работата на 700 служители. Самата Microsoft обяви, че съкращава 15,000 служители, докато инвестира £69 милиарда в центрове за данни за обучение на AI модели и според съобщения използва AI, за да спести $500 милиона в своите кол центрове. Главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси заяви, че очаква да "намали общата си корпоративна работна сила, тъй като получаваме печалби от ефективност чрез широко използване на AI".

Но не приемайте това за чиста монета, казва AI консултантът. Само защото AI ще отнеме работни места, не означава, че може да го направи веднага: "Не бих казал, че AI е в позиция, в която можеш веднага да предизвикаш съкращения. Това, което обикновено виждаме в повечето бизнеси, е замразяване на наемането." Във Великобритания не се наблюдава рязък спад в обявите за работни места, най-застрашени от AI, но те растат четири пъти по-бавно от най-малко застрашените професAI между 2019 и 2024 г., според барометъра за AI работни места на PwC.

"AI се използва като извинение", казва консултантът. "Има куп макроикономически ефекти, които всъщност причиняват [съкращенията]." Това са обичайните заподозрени за блога Money: увеличенията на националните осигуровки за работодателите, разходите за наемане и разходите за енергия – не превземане от AI. Но, добавя той, "това не означава, че няма да се случи догодина."

Около 78% от глобалните бизнеси очакват да увеличат общите си разходи за AI през тази финансова година, установи проучване на Deloitte. Приблизително 40% от работодателите очакват да намалят работната си сила там, където AI може да автоматизира задачи, според проучване на Световния икономически форум.

Имейл, който промени всичко

Фрийлансърите може би са като канарчето в мината. Търсенето на задачи, свързани с писане и програмиране, спадна с 21% в рамките на осем месеца след пускането на ChatGPT, според изследване, проведено миналата година от Джу. "Мащабът наистина ни изненада", казва тя.

Това не би изненадало Търнър. Няколко месеца по-рано, през декември 2023 г., той получи имейл от уебсайт, за който работеше от десетилетие. "Използваш ли някога AI?", пишеше в него. "Не", отговори той. Това беше последният път, когато чу от тях. За една нощ £30,000 бяха изтрити от годишния му доход. "Отидох на техния уебсайт и разбрах, че са започнали да използват AI вместо мен", казва той. Един по един повечето от другите му клиенти последваха примера. "Беше просто пълна пустиня", казва той за пазара на труда.

Ако слушате ръководителите на някои водещи AI компании, бихте могли да си помислите, че тази пустиня е само един апокалиптичен пейзаж в края на работния свят, какъвто го познаваме. Дарио Амодей, главен изпълнителен директор на Anthropic, предупреди, че AI може да "изтрие половината от всички бели якички", докато шефът на OpenAI Сам Алтман заяви, че цели професионални категории ще бъдат "напълно, напълно изчезнали".

"Те искат да прославят моделите", казва д-р Фабиан Стефани, икономист по труда в Оксфордския университет и сътрудник в независимия Институт за AI икономика на Microsoft. Имитирайки шеф на голяма технологична компания, той продължава: "О, уау, вижте, ако можем да автоматизираме 50,000 души, тогава тази технология трябва да е наистина невероятна – така че трябва да инвестирате в нашата компания! Аз бих се застъпил за малко по-хладнокръвен, прагматичен подход. Мислете за това като за технология и вижте как технологията е взаимодействала с пазара на труда в миналото."

Изобретения, които революционизираха работното място

Вземете изобретението на Ричард Аркрайт на Spinning Jenny през 1769 г., което произвеждаше огромни количества прежда за плат в някои от първите фабрики в началото на индустриалната революция. Макар да измести домашните тъкачи от работа, то увеличи нуждата от работници във фабриките стотици пъти, казва Стефани. Изобретението на Хенри Форд на поточната линия през 1913 г. имаше подобен ефект, когато намали времето за производство на автомобил от 12.5 часа на 1.5 часа. Скоростта намали производствените разходи и цените на пазара, увеличавайки търсенето, продажбите и броя на наетите служители, за да ги изпълнят.

По същата причина изобретението на банкомата през 1967 г. доведе до повече работни места за банкови касиери, въпреки че автоматизира една от ключовите им функции – нещо, което Microsoft беше нетърпелива да подчертае. "Нашите изследвания показват, че AI подпомага много задачи, особено тези, свързани с изследвания, писане и комуникация, но не показва, че може напълно да изпълнява която и да е професия", казва Томлинсън от Microsoft. 

Кои професии не са заплашени от AI

Всъщност изследването показва 40 професии, където AI може да изпълнява само 10% или по-малко от задачите.

Сред тях преобладават занаятчии като бояджии-декоратори (4%), чистачи (3%) и майстори (2%). Хирургически асистенти (3%), корабни инженери (5%) и помощник-медицински сестри (7%) също са в списъка.

Но не всички иновации водят до по-добра обстановка. 

Как би изглеждала работата с AI? "Стерилна, просто неинтересна, еднообразна, мрачна, повърхностна и празна", така Търнър описва работата на AI, след като го изпробва по искане на клиент. "Автомобилите бяха решение – автомобилът беше кон, който никога не се уморява. Но ако гледате на AI по същия начин, това е все едно да кажете: Няма достатъчно лоши книги, трябва да направим повече."

Повече човешка работа, а не по-малко?

Това не е целта му, казва AI консултантът. "Не виждам AI в момента да измисля чудесни идеи за автори на творческо писане", казва той. Но това, в което е добър, е да вземе идея на автор и да направи първа чернова изключително бързо, обяснява той. "Сега, това означава ли, че имаме по-малко автори, или означава, че имаме повече?"

Оптимизмът на консултанта идва от това, че вижда как AI създава допълнителна човешка работа в някои от компаниите, които са го наели. Една фирма за озеленяване използва ChatGPT, за да генерира персонализирани услуги за допълнителни продажби на съществуващи клиенти. Във фонд за пенсии с 350,000 членове AI спести "буквално хиляди часове", като сканира милиони бележки, PDF документи и имейл вериги за споразумения за съпружеска подкрепа. На пръв поглед това може да изглежда като работа, отнета от адвокатска кантора, но вероятно изобщо не би било извършено без AI поради изключително високите разходи за ръчен труд, казва консултантът.

Разходите за стартиране на дигитален бизнес също са намалели драстично, добавя той, ако използвате AI за организиране на уебсайт, работен процес, маркетинг и трудови договори. "Озовавате се в свят, в който бихте могли да имате хиляди повече малки стартъпи, защото цената на провала е много по-ниска."

Според икономиста по труда от Оксфорд Фабиан Стефани, който беше решен да "оспори дистопичния разказ" AI няма да елиминира професии.

 "Много рядко се случва нова технология напълно да замени цяла професия", казва Стефани. Единствените изключения са работни места, дефинирани от една единствена задача без никаква сложност, като служителите, които са подреждали кеглите в боулинг залите.

Изследователят на Microsoft Киран Томлинсън казва, че AI "може да се окаже полезен инструмент за много професии и "правилният баланс се крие в намирането на начин да се използва технологията, така че да се възползва от нейните способности, като същевременно допълва човешките силни страни и отчита предпочитанията на хората".

През януари сър Киър Стармър заяви, че "почти няма аспект от нашето общество, който да остане недокоснат" от AI през следващите години. Технологията се споменава поне 126 пъти в индустриалната стратегия на правителството за технологичния сектор, фокусирайки се силно върху потенциалните й ползи. Недостатъчно внимание се обръща на нейното разрушително въздействие, казва Джу. Защо Microsoft публикува доклади за изложеността на работни места, а не правителството? Къде са насоките за това как работодателите и служителите трябва да се адаптират? "Правителството трябва да играе важна роля тук, а те не го правят", казва тя.

Припомняйки как съкратените стоманолеяри бяха оставени да се справят сами през 20-ти век, Стефани предупреждава, че е "жизненоважно да не повтаряме грешките от миналото". Алън не може да се съгласи повече: "Всички работни места, застрашени от AI, трябва да бъдат защитени. Защото иначе как, по дяволите, хората ще изкарват пари?"

Правителството заявява, че поставя хората "в сърцето" на своите планове за AI. "Това включва партньорства с водещи технологични фирми, за да ни помогнат да предоставим обучение за AI умения на 7.5 милиона работници, както и инициативи за въвеждане на дигитални умения и AI обучение в класните стаи и общностите", казва говорител. "Това ще осигури обучение на хора от всички възрасти и произход и е подкрепено с £187 милиона." Те добавят, че "хиляди работни места" ще бъдат създадени от AI зони за растеж – области, определени за AI центрове за данни, където държавата ще подкрепя големите технологични компанAI с достъп до енергия и планиране.

Какво можете да направите за себе си?

Работниците трябва да се притесняват, ако не се опитват да използват AI, казва консултантът. Автобиографиите с AI умения досега са били постоянно предпочитани от група от 2000 наематели, наблюдавани от Фабиан Стефани в текущо изследване. "Ако един работник е готов да инвестира в своя набор от умения, в развитието на профила си, не би трябвало да се притеснява изобщо", казват те.

Почти половината (45%) от глобалните работодатели смятат компетентността в AI за основно умение, според Световния икономически форум. Данните от LinkedIn показват, че уменията, свързани с AI, в профилите на членовете са нараснали с 65% на годишна база през 2024 г. Обявите за работа на Indeed.com, съдържащи термини за AI, са се увеличили със 170% от края на юни 2023 г. – макар и от ниска начална точка (от 1.7% до 4.6% до 31 август).

"Ако сте готови да научите умения, които ви позволяват да интегрирате AI в работата, която в момента вършите, вероятно не само ще се справите добре, но може дори да имате голям кариерен тласък пред вас", добавя Стефани. В отделно изследване на 10 милиона работни места във Великобритания той установи, че работните места, изискващи AI умения, плащат 23% повече – увеличение на заплатата, по-голямо от това, очаквано от магистърска степен (20%).

Най-добрата отправна точка е създаването на безплатен акаунт с AI чатботове като ChatGPT, Claude или Gemini, казва AI консултантът. "Влезте в един от тях, предоставете му доста подробно описание на това кой сте, какво правите всеки ден, както в работата си, така и потенциално в личния си живот, и го попитайте как може да ви помогне. В момента това може да означава, че вършите работата си по-добре, което ви носи повишение."

Или може би не. През последните няколко месеца писателят Джо Търнър забеляза, че някои клиенти се връщат срамежливо. "Виждам прилив на нови задачи и сега хората изрично искат съдържание без AI", казва той.

Клиентите са открили, че неговите празни клишета и генерични маниери носят безпогрешния белег на "бездушна машина". "Нарича се AI, но не е изкуствен интелект. Това е просто база данни от думи с модели за разсъждение", заключава той. "Поставя думите в правилния ред, но в крайна сметка не означава нищо."

Източник: SkyNews    
Изкуствен интелект Пазар на труда Заместване на работни места Застрашени професии Автоматизация AI умения Бъдеще на работата Чатботове Съкращения Фрийланс
