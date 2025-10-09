Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство

В скорошно интервю за CNBC, главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсен Хуанг, изрази силна увереност, че търсенето на изкуствен интелект е нараснало – дотолкова, че най-голямото „съжаление“ на Nvidia е, че не е инвестирала още по-агресивно в играчи като OpenAI. Едновременно с това OpenAI подписа престижна сделка за чипове с AMD, осигурявайки достъп до предстоящите си графични процесори MI450 и варанти за придобиване на до 10% от акциите на AMD. Взети заедно, тези действия подчертават колко тясно свързани стават създателите на модели на изкуствен интелект и доставчиците на хардуер и повдигат неудобни въпроси дали части от индустрията поддържат балон с изкуствен интелект.

Паралелно с това Хуанг обяви по време на интервюто, че очаква голяма битка за лидерство в сферата на изкуствения интелект. Тя ще се води не само между компаниите, но и между държави. САЩ и Китай вече са в оспорвана надпревара.

Позицията на Дженсън Хуанг е недвусмислено оптимистична. Той смята, че преминаването от CPU към GPU изчисления е все още в ранен етап, като търсенето „се е увеличило значително“ само през последните шест месеца. Чрез привеждане на активите на Nvidia в съответствие с траекторията на генеративния изкуствен интелект, компанията удвоява ролята си на гръбнак за модели като ChatGPT, Claude, Gemini и други.

Критиците обаче са притеснени. Едно от повтарящите се опасения е структурата на тези сделки между доставчици и клиенти, при които производителите на чипове инвестират в компании за изкуствен интелект, които след това се ангажират да купуват повече от техния хардуер. Тази динамика наподобява финансиране от доставчици, рисков модел, напомнящ за балони в ерата на телекомуникациите или дот-ком компаниите. Инвеститорът Джеймс Андерсън например посочи, че подобни кръгови потоци повдигат въпроси дали покупките са обусловени от реално търсене или от проектирани капиталови потоци.

Анализатори от Morgan Stanley също подчертаха рисковете, предупреждавайки, че непрозрачната кръстосана собственост, споделянето на приходите и връзките между доставчици и клиенти усложняват способността за оценка на реалното търсене на изкуствен интелект. Опасението е, че оценките се подкрепят от финансова гимнастика, а не единствено от устойчиви бизнес резултати.

Хуанг не се притеснява. Според него има още много работа по изграждането на нужната инфраструктура и разгръщането на достатъчно изчислителна мощ за покриване на нужните на AI. Това са години работа и милиарди инвестиции.

А паралелно ще се води и битката за надмощие. "Китай превъзхожда САЩ по отношение на наличността на енергия. Ние водим по отношение на чипове. Те са почти редом с нас по отношение на инфраструктура и качество на моделите", казва Хуанг.

И допълва, че компании като Huawei работят усилено, за да наваксат разликата и в чиповете, като очаква това да се случи сравнително скоро. Освен това в Китай много по-бързо намират повече ползи за внедряване на AI и потреблението на технологията се увеличава скоростно.

Пазарът в Китай е огромен и не може да бъде пренебрегнат с лека ръка, предупреждава още Хуанг. И критикува настоящата политика на САЩ, като смята, че тя практически изолира американските технологии на родна земя и се самоизключва от глобалната конкуренция.

