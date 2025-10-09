Технологии

Шефът на Nvidia очаква яростна битка за AI лидерство

Тя ще се води както между компании, така и между държави

Мартин Дешев Мартин Дешев

9 октомври 2025, 06:07
Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си
ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко
Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция
Ще ни направили AI богати или и това е мит

Ще ни направили AI богати или и това е мит
Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони
Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом
AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона
Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

В скорошно интервю за CNBC, главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсен Хуанг, изрази силна увереност, че търсенето на изкуствен интелект е нараснало – дотолкова, че най-голямото „съжаление“ на Nvidia е, че не е инвестирала още по-агресивно в играчи като OpenAI. Едновременно с това OpenAI подписа престижна сделка за чипове с AMD, осигурявайки достъп до предстоящите си графични процесори MI450 и варанти за придобиване на до 10% от акциите на AMD. Взети заедно, тези действия подчертават колко тясно свързани стават създателите на модели на изкуствен интелект и доставчиците на хардуер и повдигат неудобни въпроси дали части от индустрията поддържат балон с изкуствен интелект.

Паралелно с това Хуанг обяви по време на интервюто, че очаква голяма битка за лидерство в сферата на изкуствения интелект. Тя ще се води не само между компаниите, но и между държави. САЩ и Китай вече са в оспорвана надпревара. 

ChatGPT се превръща в суперприложение за всичко

Позицията на Дженсън Хуанг е недвусмислено оптимистична. Той смята, че преминаването от CPU към GPU изчисления е все още в ранен етап, като търсенето „се е увеличило значително“ само през последните шест месеца. Чрез привеждане на активите на Nvidia в съответствие с траекторията на генеративния изкуствен интелект, компанията удвоява ролята си на гръбнак за модели като ChatGPT, Claude, Gemini и други. 

Критиците обаче са притеснени. Едно от повтарящите се опасения е структурата на тези сделки между доставчици и клиенти, при които производителите на чипове инвестират в компании за изкуствен интелект, които след това се ангажират да купуват повече от техния хардуер. Тази динамика наподобява финансиране от доставчици, рисков модел, напомнящ за балони в ерата на телекомуникациите или дот-ком компаниите. Инвеститорът Джеймс Андерсън например посочи, че подобни кръгови потоци повдигат въпроси дали покупките са обусловени от реално търсене или от проектирани капиталови потоци.

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Анализатори от Morgan Stanley също подчертаха рисковете, предупреждавайки, че непрозрачната кръстосана собственост, споделянето на приходите и връзките между доставчици и клиенти усложняват способността за оценка на реалното търсене на изкуствен интелект. Опасението е, че оценките се подкрепят от финансова гимнастика, а не единствено от устойчиви бизнес резултати. 

Хуанг не се притеснява. Според него има още много работа по изграждането на нужната инфраструктура и разгръщането на достатъчно изчислителна мощ за покриване на нужните на AI. Това са години работа и милиарди инвестиции.

Amazon иска да скъси изоставането си в AI с Alexa+

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

А паралелно ще се води и битката за надмощие. "Китай превъзхожда САЩ по отношение на наличността на енергия. Ние водим по отношение на чипове. Те са почти редом с нас по отношение на инфраструктура и качество на моделите", казва Хуанг.

И допълва, че компании като Huawei работят усилено, за да наваксат разликата и в чиповете, като очаква това да се случи сравнително скоро. Освен това в Китай много по-бързо намират повече ползи за внедряване на AI и потреблението на технологията се увеличава скоростно. 

Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

Пазарът в Китай е огромен и не може да бъде пренебрегнат с лека ръка, предупреждава още Хуанг. И критикува настоящата политика на САЩ, като смята, че тя практически изолира американските технологии на родна земя и се самоизключва от глобалната конкуренция.

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

 

Редактор: Мартин Дешев
Nvidia OpenAI чип чипове хардуер процесор изкуствен интелект технологии
Последвайте ни
В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса

В четвъртък: Дъждът спира, слънцето пробива, а живакът скача до 19 градуса

9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия

9 октомври: Българинът Владо Черноземски променя историята с атентат в Марсилия

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Кризата със столичния боклук: СОС обсъжда отпускане на заем, доброволците стават все повече

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

Кристалина Георгиева: Световната икономика показва по-голяма устойчивост от очакваното

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

Aston Martin изостри DB12 с нова S-ка със 700 к.с.

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Съпруг крещи на жена си: - Толкова съжалявам, че не ти поиска ръката някой идиот! Тя: - Поиска я! - И защо не се омъжи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Тръмп:&nbsp;Израел и &quot;Хамас&quot; с мирна сделка, всички заложници ще бъдат освободени</p>

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от предложеното от САЩ мирно споразумение за Газа

Свят Преди 7 минути

И Израел, и "Хамас" потвърдиха, че е постигнато споразумение

Спрете да пипате касови бележки! Учени предупреждават за токсични химикали

Спрете да пипате касови бележки! Учени предупреждават за токсични химикали

Любопитно Преди 26 минути

Термохартиените касови бележки изглеждат лъскави, защото са покрити с химически слой, който променя цвета си при излагане на топлина

.

Макрон - самотният президент

Свят Преди 31 минути

След оставката на премиера Льокорню хаосът във Франция е пълен, а президентът Макрон печели време

Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година

Терзиев предлага - София да бъде домакин на Европейското първенство по волейбол през 2026 година

България Преди 8 часа

„Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!“, посочва Терзиев

Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Испания наложи оръжейно ембарго на Израел

Свят Преди 8 часа

Това е мярка, подкрепена от премиера социалист Педро Санчес с цел "спиране на геноцида" в ивицата Газа

Льокорню: Смятам, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Льокорню: Смятам, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Свят Преди 8 часа

Френският премиер в оставка коментира, че оспорваната пенсионна реформа е една от основните пречки в преговорите за формиране на ново правителство

<p>Медведев на посещение в КНДР</p>

Дмитрий Медведев на посещение в КНДР

Свят Преди 8 часа

Той ще присъства на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП

Камъни от крепостта "Царевец" паднаха върху автомобил

Камъни от крепостта "Царевец" паднаха върху автомобил

България Преди 9 часа

Паднали скални късове има на още няколко места в старопрестолната столица

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

След 571 години: Най-старото гръцко училище в Истанбул може да остане без ученици

Свят Преди 9 часа

Днес обучението се вони на турски и на гръцки език

<p>Какво се случва с беларуската опозиция, живееща в изгнание в Литва?</p>

Режимът на закрила на беларуската опозиция в изгнание беше променен в Литва

Свят Преди 9 часа

Според официални източници, оттук нататък полицията ще отговаря за сигурността на Тихановска и нейните офиси в Литва

Кола избухна в пламъци в Пловдив

Кола избухна в пламъци в Пловдив

България Преди 10 часа

Причините за възникването на пожара все още не са изяснени

Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

Заловиха предполагаемия подпалвач, отговорен за огнената стихия в Лос Анджелис през януари

Свят Преди 10 часа

На пресконференция разследващите показаха изображения, генерирани от изкуствен интелект, които според тях са били създадени от заподозрения

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Зловещи убийства в Пуерто Рико - 5 чиито голи тела са оставени на обществени места

Свят Преди 10 часа

Агенцията определя зловещите находки като нещо необичайно за американската територия в Карибско море

<p>Министри и депутати коментираха проблема с боклука в София (ОБЗОР)</p>

Министри и депутати коментираха проблема с боклука в София

България Преди 10 часа

Лишени от свобода с леки присъди ще бъдат включени в почистването на столичния район „Красно село“

<p>Министър Кирилов: Важни са всички в здравната система</p>

Министър Силви Кирилов: Важни са всички в здравната система

България Преди 11 часа

По думите му последното, което е нужно на българското здравеопазване, е противопоставяне

Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер

Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 11 часа

Тираджията Калин ще получи властта на ръководи мисията

Всичко от днес

От мрежата

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Ориент Експрес потегля на пътешествие в Италия

sinoptik.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 октомври, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 9 октомври, четвъртък

Edna.bg

Ратклиф обяви: Трябва търпение, ще дам три години на Аморим

Gong.bg

Хари Кейн пропуска контролата на Англия срещу Уелс

Gong.bg

Валежите спират, вятърът остава: Идват температури до около 20 градуса

Nova.bg

Той не казва нито дума, но разсмива милиони: Среща с Мистър Бийн-младши (ВИДЕО)

Nova.bg