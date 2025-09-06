Технологии

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

За да извлечем максимума от тях, трябва да споделяме много лична информация

Мартин Дешев Мартин Дешев

6 септември 2025, 06:55
Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Google се спаси от наказание да продаде Chrome
Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си

Криптофондът на Тръмп се спъна още на старта си
Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт

Windows 11 е почти готов с есенния си голям ъпдейт
AI вече изземва работните места на младите

AI вече изземва работните места на младите
Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката
Десетият тестов полет на ракетата Starship беше отложен заради лоши метеорологични условия

Десетият тестов полет на ракетата Starship беше отложен заради лоши метеорологични условия
xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

У слугите с изкуствен интелект са станали част от ежедневието, захранвайки всичко - от асистенти за писане и генератори на изображения до инструменти за разпознаване на лица и приложения за лична продуктивност. И все пак, тяхното удобство повдига фундаментален въпрос: какво се случва с данните, изображенията и командите, които потребителите качват и наистина ли е безопасно да се предоставя лична информация в замяна на възможности, задвижвани от изкуствен интелект? 

Водещите услуги за изкуствен интелект, сред които ChatGPT, Google Gemini и Microsoft Copilot, се придържат към един и същ принцип: данните, които потребителят изпраща, се използват както за предоставяне на услугата, така и за подобряване на базовите им модели. Когато потребителят изпрати команда, документ или изображение, тази информация пътува до сървърите на компанията. Оттам тя не се използва само за непосредствената заявка, но често се запазва, за да подпомогне обучението на следващите версии AI, с цел моделите да станат по-способни и точни с течение на времето.

Общото положение

Някои компании анонимизират тези данни, като премахват идентификаторите, преди да ги използват за обучение. Други дават на потребителите възможност да се откажат от предоставянето на данните си за подобряване на модела, което обаче може да им коства от неговата функционалност.

Прозрачността обаче варира. Докато политиките обикновено посочват, че „данните могат да се използват за подобряване на услугите“, спецификите - колко дълго се съхраняват данните, къде се съхраняват и кой има достъп, често са скрити в строги споразумения за поверителност. 

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

Освен това, част от тези предоставени данни подлежат на човешка проверка. За да се гарантира качеството на моделите и да се идентифицира и маркира съдържание, което може да е неподходящо, проверяващите могат да преглеждат и анотират определени потребителски данни.

Посочва се, че се предприемат мерки за защита на поверителността, като например прекъсване на връзката на данните с личния акаунт на потребителя, преди да бъдат прегледани, но самата информация остава достъпна за тази цел. Въпреки че тези компании твърдят, че не продават потребителски данни на трети страни, те могат да ги споделят със свързани лица, доставчици на услуги, които поддържат тяхната инфраструктура, и съдебни органи, както е задължено от закона.

Конкретно за изображенията

С появата на генератори на изображения с изкуствен интелект и инструменти като Google Gemini, MidJourney и ChatGPT с възможности за работа с компютърно зрение, въпросът за обработката на изображения е особено чувствителен. Снимките могат да съдържат не само артистични идеи, но и лични лица, документи или среди. 

AI вече изземва работните места на младите

Повечето услуги обещават да не продават или споделят публично изображения. Някои, като OpenAI, автоматично изтриват качените файлове след определено време или позволяват на потребителите да ограничават данните си чрез табла за управление. Други съхраняват файловете по-дълго за „гаранция на качество“. За корпоративните и бизнес потребителите често се прилагат по-строги споразумения, които гарантират, че собствените изображения или документи остават поверителни. 

Какви са защитите

За да се противодейства на тези рискове AI компаниите са въвели различни протоколи за сигурност. Основен слой защита е криптирането, което защитава данните както по време на предаването им от устройство към сървъра, така и докато те са на самия сървър. Това е стандартна практика, предназначена да предотврати неоторизиран достъп. По-големите доставчици преминават през редовни одити за сигурност и спазват разпоредбите за поверителност, като например GDPR в Европа или CCPA в Калифорния. 

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Въпреки това, пробиви могат да възникнат. През 2023 г. OpenAI временно деактивира ChatGPT, след като грешка разкри части от историята на чата на някои потребители. Инциденти като този подчертават, че никоя система не е напълно защитена, особено когато сървърите обработват огромни обеми от чувствително съдържание ежедневно. 

Потребителите получават и известна степен на контрол върху данните си, въпреки че тези опции се различават в зависимост от услугата. Например, ChatGPT предоставя на потребителите възможността да се откажат от използването на данните си за обучителни цели и да изтрият историята на чата си. Той предлага и функция „Временен чат“, която автоматично изтрива разговорите след кратък период.

Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google

По подобен начин Google Gemini предоставя опция за изключване на „Дейност в приложенията на Gemini“, което предотвратява запазването на разговорите в акаунта и използването им за обучение на модели. По-специално на корпоративните и образователните клиенти често се предоставя по-стабилен контрол, като се гарантира, че данните им изобщо не се използват за тази цел.

И все пак струва ли си

Безопасността на поверяването на информация на тези услуги зависи изцяло от естеството на самите данни. Споделянето на чувствителна лична информация, като например финансови данни или поверителни документи, носи значителен и неоспорим риск. Въпреки че компаниите се стремят да предотвратяват нарушения, възможността за подобни събития или човешка грешка е винаги налице. След като данните бъдат подадени, потребителят губи пълния контрол над тях. 

Дали тази "търговия" си "струва" е въпрос на лична преценка, изискващ внимателно балансиране на риска и печалбата. За общи, нечувствителни приложения, като например писане на имейл, брейнсторминг на идеи или създаване на прости изображения, ползите от повишената производителност и креативност често надвишават минималните рискове.

Когато обаче данните са от чувствителен или поверителен характер, балансът се променя драстично. В такива случаи потенциалът за изтичане на данни, колкото и минимален да е, може да доведе до сериозни лични или професионални последици, което прави използването на тези услуги неразумно.

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката

Мъдър начин на действие за проницателния потребител е да действа благоразумно. Трябва да се ограничи количеството лична и поверителна информация, споделяна с тези услуги и да се използват пълноценно функциите за поверителност, които те предлагат. Точно както човек не би говорил за личен въпрос на градския площад, така трябва да проявява същата дискретност, когато въвежда информация в публичен модел на изкуствен интелект. Силата на тези инструменти е ясна, но с голямата сила идва и отговорността за защита на собствената поверителност.

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект AI технологии общество наука интернет лични данни
Последвайте ни
Отделени земи, едно сърце – подвигът на Съединението, когато България стана една

Отделени земи, едно сърце – подвигът на Съединението, когато България стана една

Историческа промяна: Доналд Тръмп прекръсти Пентагона, САЩ вече имат министерство на войната

Историческа промяна: Доналд Тръмп прекръсти Пентагона, САЩ вече имат министерство на войната

Какво време ни очаква през дългия уикенд - ще се насладим ли на слънцето?

Какво време ни очаква през дългия уикенд - ще се насладим ли на слънцето?

6 септември: Търновската конституция е възстановена

6 септември: Търновската конституция е възстановена

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
1740 патрулки на общо 1710 служители на КАТ в страната

1740 патрулки на общо 1710 служители на КАТ в страната

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 1 ден
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 1 ден
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 1 ден

Виц на деня

- Извинете, някъде в това село продават ли ракия? - Църквата ей там виждате ли? - Да! - Освен в нея, навсякъде.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Американски командоси убили севернокорейски цивилни

Американски командоси убили севернокорейски цивилни

Свят Преди 8 часа

Убийствата са били оправдани съгласно действащите правила за водене на бойни действия

Огромен успех - двама българи на финала на US Open

Огромен успех - двама българи на финала на US Open

Свят Преди 8 часа

Tитлата от Откритото първенство на САЩ за младежи със сигурност ще бъде в притежание на българин

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Путин не вижда смисъл в среща със Зеленски

Свят Преди 9 часа

Путин: Има правни и технически трудности

Киселова: Работим с онези групи, които подкрепят правителството

Киселова: Работим с онези групи, които подкрепят правителството

България Преди 9 часа

Киселова: Тези, които се сърдят – за тяхна сметка е

Удължават срока на бедственото положение в Плевен

Удължават срока на бедственото положение в Плевен

България Преди 10 часа

Водните количества, постъпващи от регионалните водоизточници са все още недостатъчни

Пътник счупи врата на автобус в Бургас, за да излезе

Пътник счупи врата на автобус в Бургас, за да излезе

България Преди 11 часа

Пътникът е избягал от местопроизшествието

Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

Арестуваха българка в Солун, шофьор откри децата ѝ на пътя

Свят Преди 12 часа

Гръцката прокуратура повдигна обвинение за застрашаване живота на непълнолетни

ЕК глоби "Гугъл" с близо 3 млрд. евро

ЕК глоби "Гугъл" с близо 3 млрд. евро

България Преди 12 часа

"Гугъл" съобщи, че ще обжалва санкцията

ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

ВАС спря Методиката за дялово разпределение на топлинна енергия

България Преди 13 часа

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза

"ДПС – Ново начало” обсъди с кметове спешни мерки за справяне с водната криза

България Преди 14 часа

По време на срещата бяха обсъдени основните причини за водния недостиг

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

Полет от София до Франкфурт кацна аварийно в Белград

България Преди 14 часа

Самолетът е трябвало да кацне поради сигнал за дим в кабината

САЩ с нов военен аташе в България

САЩ с нов военен аташе в България

България Преди 14 часа

Той беше посрещнат от министъра на отбраната Атанас Запрянов

Катрин, херцогинята на Кент

Най-възрастният член на британското кралско семейство, Катрин, херцогинята на Кент, почина на 92 години

Свят Преди 14 часа

Херцогинята на Кент – от бляскави кралски задължения до скромен живот като учител по музика

<p>Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким Чен-ун</p>

Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка

България Преди 14 часа

Зафиров: Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен-ун

Снимката е илюстративна

„Ще умра ли сега?“ - 8-годишната Яна гасне пред очите на майка си, докато светът мълчи

Свят Преди 15 часа

В обсадена Газа едно дете се бори за живот, докато бюрокрацията спира спасението му

Удар за Киър Стармър: Анджела Рейнер подаде оставка след данъчен скандал

Удар за Киър Стармър: Анджела Рейнер подаде оставка след данъчен скандал

Свят Преди 15 часа

Стармър каза, че Рейнер ще „остане важна фигура в нашата партия“ и ще „продължи да се бори за каузите, за които толкова страстно се грижи"

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 6 септември, събота

Edna.bg

Дневен хороскоп за 6 септември, събота

Edna.bg

Огромен успех за българския тенис! Двама българи ще спорят за трофея на US Open

Gong.bg

В мач с куп нарушения и без положения Дания и Шотландия не успяха да се победят

Gong.bg

Лятото остава стабилно: До 35°С преди първия учебен звънец

Nova.bg

Двама загинаха при самолетна катастрофа край Денвър

Nova.bg