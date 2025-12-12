Технологии

OpenAI пусна най-бързия и умен AI алгоритъм досега

Той е насочен към професионални задачи и AI агенти

Мартин Дешев Мартин Дешев

12 декември 2025, 14:06
Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане

Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане
Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS

Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS
Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички
6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си

6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си
Мит ли е, че браузърът ни пази нашите лични данни

Мит ли е, че браузърът ни пази нашите лични данни

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички
Старите кабели, които все още трябва да пазим

Старите кабели, които все още трябва да пазим
Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

OpenAI пусна GPT-5.2, най-новата версия на своя флагмански модел, позиционирайки го като най-способния и надежден инструмент досега за професионална работа със знания. Тази версия се фокусира върху дълбоко усъвършенстване на разсъжденията, точността и ефективността, което я прави подходяща за разработчиците, така и за обикновените потребители в света на корпоративния изкуствен интелект. 

GPT-5.2 е обявен за един от най-способните модели в семейството GPT-5 досега, с подобрения в основни области на производителност: общ интелект, задълбочено мислене, количествена точност и разбиране на дълъг контекст. Той постига забележителни резултати в напреднали тестове като ARC-AGI и GDPval, често надминавайки предишни версии в задачи, които включват абстрактно мислене или разширен многоетапен анализ.

Основен скок в GPT-5.2 е способността му да обработва дълъг контекст. Това означава, че моделът може да анализира и разсъждава върху много дълги документи, като изследователски доклади, договори или проекти с множество файлове. Същевременно поддържа съгласуваност и точност в стотици хиляди думи. Такова разбиране на дълги текстове е особено ценно за професионални потребители, които трябва да обобщават, извличат информация или да отговарят на въпроси въз основа на големи обеми текст. 

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

6 начина как неусетно задръстваме лаптопа си

GPT-5.2 също така показва подобрения в разсъжденията и решаването на проблеми, постигайки по-високи резултати при оценки на абстрактни разсъждения и изпълнявайки сложни логически задачи по-надеждно от предишните модели. Това подобрено разсъждение се изразява в по-добри резултати в редица реални задачи - от изготвяне на технически документи и генериране на електронни таблици до кодиране и многоетапно планиране. 

По ключовия бенчмарк GDPval, който измерва производителността в 44 професии, свързани с работа със знания (включително създаване на електронни таблици, презентации и код), GPT-5.2 Thinking е първият OpenAI модел, който се представя на или над нивото на човешки експерт, като побеждава или изравнява професионалистите в индустрията в над 70% от сравненията. 

Ключов фокус е надеждността. Вътрешните оценки показват, че отговорите с грешки са били с около 30% по-рядко срещани, отколкото в предшественика му, GPT-5.1 Thinking. Това прави модела много по-надежден за изследвания, анализи и подкрепа на решения в професионална среда. 

Мит ли е, че браузърът ни пази нашите лични данни

"Скрити" функции за Android, които са полезни за всички

Моделът е значително по-добър във възприемането и разсъжденията относно изображения, включително скрийншотове с висока резолюция, технически диаграми и визуални отчети, което повишава полезността му за разработчици и анализатори. Подобренията в разсъжденията и спазването на инструкциите правят GPT-5.2 по-стабилен модел за изграждане на AI агенти.

Моделната линия на GPT-5.2 включва няколко варианта, предназначени за различни случаи на употреба: GPT-5.2 Instant — Оптимизиран за бързи отговори и ежедневна употреба, което го прави идеален за често срещани задачи като писане, превод, брейнсторминг или отговаряне на информационни въпроси.

GPT-5.2 Thinking — Фокусиран върху по-задълбочени разсъждения и сложни задачи, като обобщаване на дълги документи, техническо писане, подробен анализ и структурирано планиране.

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Разпознаването на AI снимки ще стане още по-трудно

GPT-5.2 Pro — Най-висок клас вариант за най-взискателните проблеми, където качеството и всеобхватното разсъждение са по-важни от скоростта, като например усъвършенствано кодиране и критични изследователски задачи.

GPT-5.2 също така подобрява мултимодалното разбиране, което означава, че може по-ефективно да интерпретира и разсъждава относно входни данни, които включват текст, изображения, диаграми или структурирани данни. Моделът е не само по-добър в традиционните текстови отговори, но е и по-способен в практически задачи като генериране на готови за употреба презентации, работа с код и интегриране с външни инструменти.

OpenAI обяви „код червено“ за ChatGPT поради ожесточена конкуренция

GPT-5.2 се разпространява постепенно за потребителите на ChatGPT с платени планове, включително Plus, Pro, Go, Business и Enterprise. OpenAI посочи, че по-ранни модели като GPT-5.1 ще останат достъпни чрез API още няколко месеца, което ще даде време на разработчиците да преминат и да тестват преди евентуално отхвърляне на остарели версии. Моделът е достъпен и за интеграция в основни корпоративни платформи, като Microsoft 365 Copilot, което му позволява да обработва имейли, срещи и документи на компанията.

Редактор: Мартин Дешев
OpenAI изкуствен интелект ChatGPT технологии софтуер
Последвайте ни
Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар“ впечатлиха на премиерата на филма

Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар“ впечатлиха на премиерата на филма

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

БНБ: Запазват се рисковете за банките у нас

pariteni.bg
В кои моменти котешката урина мирише най-силно

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 6 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стачка срещу проектобюджета за 2026 г. парализира Италия

Стачка срещу проектобюджета за 2026 г. парализира Италия

Свят Преди 12 минути

В Неапол и Милано линиите на метрото не работят

Крал Чарлз с видеообръщение за лечението си от рак

Крал Чарлз с видеообръщение за лечението си от рак

Свят Преди 20 минути

Предварително записаното послание ще бъде излъчено в 20:00 ч. тази вечер. Кралското семейство публикува кратък тийзър на видеото в социалните си мрежи

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Любопитно Преди 1 час

Принцеса Виктория винаги е била спортен ентусиаст - смята се, че тренира пет пъти седмично, като не се ограничава само със силови упражнения - тя бяга, плува, играе голф и язди

.

Звездите от Big Brother отговарят на заглавията в жълтата преса! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

<p>Почина актьорът и комик&nbsp;Стенли Бакстър</p>

Легендарният актьор и комик Стенли Бакстър почина на 99 години

Свят Преди 1 час

Носителят на награда БАФТА беше известен с майсторските си имитации на известни личности

<p>Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас</p>

Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас и да създаде "свободна икономическа зона"

Свят Преди 1 час

Новото предложение на САЩ предвижда Украйна да се изтегли от своята територия в Донбас, без руснаците да настъпват, създавайки неутрална зона

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Свят Преди 1 час

„Подобни неща могат да доведат до Трета световна война. И аз го казах преди няколко дни – всички играят игри, но в крайна сметка ще се стигне до Трета световна война. И не искаме това да се случи“, заяви Тръмп

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Bad Bunny се подхлъзна и падна на сцената по време на концерт в Мексико Сити, но феновете му продължиха песента и му помогнаха да възобнови изпълнението

Васил Терзиев

София овладява кризата с отпадъците: „Люлин“ вече е на редовен режим

България Преди 2 часа

„Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност“, заяви столичният кмет Васил Терзиев

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота

България Преди 2 часа

Земетресение разлюля Вранча в Румъния

Земетресение разлюля Вранча в Румъния

Свят Преди 2 часа

Това съобщи Националния институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята (INCDFP

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

България Преди 2 часа

„В Министерството на здравеопазването не е постъпвала информация, съдържаща резултати от проведено от Софийския университет проучване, поради което не бихме могли да изразим становище по същество“

<p>Сидни Суини се подложи на детектор на лъжата</p>

Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата

Любопитно Преди 2 часа

Сидни Суини категорично отрече слуховете за пластична хирургия, заявявайки в няколко интервюта, че външността ѝ е естествена и че иска да вдъхновява жените да бъдат уверени в себе си

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

България Преди 2 часа

Инцидентите са станали между септември и декември 2025 г. в София и Велинград

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Пламен Максимов

Задържаха началника на столичното Пето РУ

България Преди 3 часа

При акцията са задържани няколко служители

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Ще има ли сватба? Давид от Big Brother и любимата му отговарят!

Edna.bg

Как да оцелееш по Коледа без мъж ... и дори да си изкараш страхотно!

Edna.bg

Бивш защитник на ЦСКА: Надхитрих Дембеле, с голям кеф се радвахме на „Герена“

Gong.bg

Организират турнир и търг в подкрепа на Любо Пенев

Gong.bg

Президентът обяви кога започва консултации с партиите

Nova.bg

ЕК: България е изпълнила критериите за еврозоната и на 1 януари ще стане член

Nova.bg