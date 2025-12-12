OpenAI пусна най-бързия и умен AI алгоритъм досега

Защо цените на RAM скачат и какво значи това за всички

OpenAI пусна GPT-5.2, най-новата версия на своя флагмански модел, позиционирайки го като най-способния и надежден инструмент досега за професионална работа със знания. Тази версия се фокусира върху дълбоко усъвършенстване на разсъжденията, точността и ефективността, което я прави подходяща за разработчиците, така и за обикновените потребители в света на корпоративния изкуствен интелект.

GPT-5.2 е обявен за един от най-способните модели в семейството GPT-5 досега, с подобрения в основни области на производителност: общ интелект, задълбочено мислене, количествена точност и разбиране на дълъг контекст. Той постига забележителни резултати в напреднали тестове като ARC-AGI и GDPval, често надминавайки предишни версии в задачи, които включват абстрактно мислене или разширен многоетапен анализ.

Основен скок в GPT-5.2 е способността му да обработва дълъг контекст. Това означава, че моделът може да анализира и разсъждава върху много дълги документи, като изследователски доклади, договори или проекти с множество файлове. Същевременно поддържа съгласуваност и точност в стотици хиляди думи. Такова разбиране на дълги текстове е особено ценно за професионални потребители, които трябва да обобщават, извличат информация или да отговарят на въпроси въз основа на големи обеми текст.

GPT-5.2 също така показва подобрения в разсъжденията и решаването на проблеми, постигайки по-високи резултати при оценки на абстрактни разсъждения и изпълнявайки сложни логически задачи по-надеждно от предишните модели. Това подобрено разсъждение се изразява в по-добри резултати в редица реални задачи - от изготвяне на технически документи и генериране на електронни таблици до кодиране и многоетапно планиране.

По ключовия бенчмарк GDPval, който измерва производителността в 44 професии, свързани с работа със знания (включително създаване на електронни таблици, презентации и код), GPT-5.2 Thinking е първият OpenAI модел, който се представя на или над нивото на човешки експерт, като побеждава или изравнява професионалистите в индустрията в над 70% от сравненията.

Ключов фокус е надеждността. Вътрешните оценки показват, че отговорите с грешки са били с около 30% по-рядко срещани, отколкото в предшественика му, GPT-5.1 Thinking. Това прави модела много по-надежден за изследвания, анализи и подкрепа на решения в професионална среда.

Моделът е значително по-добър във възприемането и разсъжденията относно изображения, включително скрийншотове с висока резолюция, технически диаграми и визуални отчети, което повишава полезността му за разработчици и анализатори. Подобренията в разсъжденията и спазването на инструкциите правят GPT-5.2 по-стабилен модел за изграждане на AI агенти.

Моделната линия на GPT-5.2 включва няколко варианта, предназначени за различни случаи на употреба: GPT-5.2 Instant — Оптимизиран за бързи отговори и ежедневна употреба, което го прави идеален за често срещани задачи като писане, превод, брейнсторминг или отговаряне на информационни въпроси.

GPT-5.2 Thinking — Фокусиран върху по-задълбочени разсъждения и сложни задачи, като обобщаване на дълги документи, техническо писане, подробен анализ и структурирано планиране.

GPT-5.2 Pro — Най-висок клас вариант за най-взискателните проблеми, където качеството и всеобхватното разсъждение са по-важни от скоростта, като например усъвършенствано кодиране и критични изследователски задачи.

GPT-5.2 също така подобрява мултимодалното разбиране, което означава, че може по-ефективно да интерпретира и разсъждава относно входни данни, които включват текст, изображения, диаграми или структурирани данни. Моделът е не само по-добър в традиционните текстови отговори, но е и по-способен в практически задачи като генериране на готови за употреба презентации, работа с код и интегриране с външни инструменти.

GPT-5.2 се разпространява постепенно за потребителите на ChatGPT с платени планове, включително Plus, Pro, Go, Business и Enterprise. OpenAI посочи, че по-ранни модели като GPT-5.1 ще останат достъпни чрез API още няколко месеца, което ще даде време на разработчиците да преминат и да тестват преди евентуално отхвърляне на остарели версии. Моделът е достъпен и за интеграция в основни корпоративни платформи, като Microsoft 365 Copilot, което му позволява да обработва имейли, срещи и документи на компанията.