Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

Синът на Роб Райнър е арестуван във връзка със смъртта на холивудския режисьор и съпругата му

Рустем Умеров: Реален напредък в мирните преговори между Украйна и САЩ в Берлин

Кая Калас: Помощта за Киев е скъпа, но цената на липсата ѝ е по-висока

Председателката на ЕП обяви, че ЕП е поискала отнемането на имунитета на Илхан Кючюк

Обвинените за смъртта на 8-годишното дете в Несебър са освободени

А мериканският президент Доналд Тръмп днес се подигра с покойния актьор и режисьор Роб Райнър, който беше гласовит активист на Демократическата партия, като изказа предположението, че той може да е бил убит заради антитръмпистките си възгледи, предаде Ройтерс.

Телата на 78-годишния Райнър и 68-годишната му съпруга Мишел бяха открити в дома на двойката в неделя. Синът им Ник Райнър бе задържан по обвинения в убийство.

В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" Тръмп определи Роб Райнър като "измъчван и борил се" човек и добави, че той и съпругата му са починали "вероятно заради гнева, който са предизвикали", противопоставяйки се на президента републиканец. "Беше известен с това, че докарваше хората до ЛУДОСТ с бясната си обсесия по Президента Доналд Джей Тръмп", пише още в публикацията в "Трут соушъл".

Вижте в нашата галерия : Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос Анджелис

Тръмп често напада опонентите си и хвали обществени фигури, които го подкрепят. Той не представи никакви доказателства, че политическите възгледи на Райнър имат някакво отношение към смъртта на двойката.

През 2017 г. Райнър каза в интервю за изданието "Варайъти", че Тръмп е "психически негоден" и също така го нарече "най-неквалифицираното човешко същество, което някога е поемало президентския пост на САЩ".

Тръмп, днес написа в "Трут соушъл", че Райнър страда от "увреждащо ума заболяване, известно като СИНДРОМ НА ТРЪМП".

Donald Trump Slams Rob Reiner Following His Tragic Death -because he truly is a piece of crap with no empathy in his body. He is a NARCISSISTIC NATIONAL EMBARRASSMENT https://t.co/iJYn80SSBj — dln (@Tenorsinging) December 15, 2025

Изказванията му предизвикаха критики от страна на негови съпартийци.

"Независимо от това какво мислите за Роб Райнър, това е неподходящ и неуважителен коментар за човек, който току-що е бил брутално убит", написа в социалните мрежи конгресменът от Кентъки Томас Маси.

"Това е семейна трагедия, а не въпрос на политика или политически врагове", заяви конгресменката от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн.