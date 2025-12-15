Свят

Тръмп се подигра с покойния Роб Райнър

Американският президент свърза смъртта му с антитръмпистките му позиции

15 декември 2025, 22:40
А мериканският президент Доналд Тръмп днес се подигра с покойния актьор и режисьор Роб Райнър, който беше гласовит активист на Демократическата партия, като изказа предположението, че той може да е бил убит заради антитръмпистките си възгледи, предаде Ройтерс.

Телата на 78-годишния Райнър и 68-годишната му съпруга Мишел бяха открити в дома на двойката в неделя. Синът им Ник Райнър бе задържан по обвинения в убийство.  

В публикация в социалната мрежа "Трут соушъл" Тръмп определи Роб Райнър като "измъчван и борил се" човек и добави, че той и съпругата му са починали "вероятно заради гнева, който са предизвикали", противопоставяйки се на президента републиканец. "Беше известен с това, че докарваше хората до ЛУДОСТ с бясната си обсесия по Президента Доналд Джей Тръмп", пише още в публикацията в "Трут соушъл".

Тръмп често напада опонентите си и хвали обществени фигури, които го подкрепят. Той не представи никакви доказателства, че политическите възгледи на Райнър имат някакво  отношение към смъртта на двойката.

През 2017 г. Райнър каза в интервю за изданието "Варайъти", че Тръмп е "психически негоден" и също така го нарече "най-неквалифицираното човешко същество, което някога е поемало президентския пост на САЩ".

Тръмп, днес написа в "Трут соушъл", че Райнър страда от "увреждащо ума заболяване, известно като СИНДРОМ НА ТРЪМП".

Изказванията му предизвикаха критики от страна на негови съпартийци.

"Независимо от това какво мислите за Роб Райнър, това е неподходящ и неуважителен коментар за човек, който току-що е бил брутално убит", написа в социалните мрежи конгресменът от Кентъки Томас Маси.

"Това е семейна трагедия, а не въпрос на политика или политически врагове", заяви конгресменката от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн.

