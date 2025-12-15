25-метрова елха озари площад "Свети Петър" във Ватикана

Свят

Това се случи на фона на представление от оркестър, хор и танцьори в традиционни костюми от най-северната провинция на Италия Южен Тирол

15 декември 2025, 22:18
В атиканът откри днес своята Коледна сцена с Рождеството и запали светлините на 25-метровата коледна елха, която се издига над нея на площад "Свети Петър", предаде Асошиейтед прес.

Това се случи на фона на представление от оркестър, хор и танцьори в традиционни костюми от най-северната провинция на Италия Южен Тирол.

Елхата е от автономната провинция Южен Тирол, където преобладава немскоговорящото население и която граничи с Австрия, а сцената с Рождеството е проектирана от епархията Ночера Инфериоре-Сарно в южната провинция Кампания, като включва архитектурни елементи от региона.

Заместник-губернаторът на Южен Тирол, Розмари Памер, подчерта, че в провинцията живеят в разбирателство три езикови групи: италианци, германци и ладинци. "Това не е нещо, което трябва да се приема за даденост, това е истински дар и голямо щастие", каза тя.

Откриването на сцената с Рождеството и запалването на елхата са част от събитията за коледния сезон, които ще включват и Коледна вечерна меса, както и традиционното обръщение "Към града и към света" (Urbi et Orbi) на папата на Коледа. Този празничен сезон ще завърши Юбилейната година, открита от покойния папа Франциск.

Папа Лъв XIV не присъства на вечерното откриване на елхата и сцената, но по-рано през деня осъди антисемитското насилие, довело до нападението по време на Ханука в Сидни, Австралия, по време на среща с дарителите на коледните украси на Ватикана.

Вижте повече в нашата галерия:

17 снимки
25-метрова елха озари площад

