Grokipedia на Мъск ще бори "зависимата" Wikipedia

Новата онлайн енциклопедия ще е изцяло отворена за достъп

Мартин Дешев Мартин Дешев

28 октомври 2025, 06:32
К омпанията за изкуствен интелект на Илон Мъск, xAI, пусна ранна бета версия на Grokipedia - онлайн енциклопедия, предназначена да бъде „максимално търсеща истината“ алтернатива на Wikipedia. Проектът, представен като „Grokipedia v0.1“, представлява най-директното предизвикателство на Мъск към доминацията на традиционните онлайн платформи за знания, които той отдавна критикува за това, че според него съдържат „леви пристрастия“ и „пропаганда“.

Концептуалната основа на Grokipedia се корени в убеждението на Мъск, че зависимостта на Wikipedia от доброволческата ѝ редакторска общност е довела до идеологическо изкривяване. Той и неговите съюзници, като инвеститора Дейвид Сакс, често обвиняват платформата с нестопанска цел, че е доминирана от „леви активисти“, които се съпротивляват на фактически корекции, противоречащи на конкретен политически наратив. Grokipedia е позиционирана като коригираща мярка, необходима стъпка към заявената цел на xAI за „разбиране на Вселената“ чрез филтриране на информацията през обективна призма.

Според xAI, ранната бета версия на Grokipedia (обозначена като v0.1) е пусната с около 885 000 статии, което е малка част от над 8-те милиона статии на Wikipedia. Името идва от чатбота Grok на xAI, който сам по себе си е голям езиков модел. Записите в Grokipedia се създават и „проверяват фактите“ от Grok, използвайки изкуствен интелект за анализ и съгласуване на информация от източници като... Wikipedia.

Grok е натоварен със задачата да анализира огромни количества данни, включително информация в реално време от X публикации, за да определи кое е „вярно, частично вярно, невярно или липсващо“. След това пренаписва и генерира статии, целящи бързина и неутрална, основана на факти перспектива. Мъск определя този процес, управляван от изкуствен интелект, като по-обективен и по-малко подложен на идеологическо изкривяване, отколкото традиционното редактиране на уикита.

Критиците веднага изразиха недоволство заради пристрастията и потенциала за фактически грешки. Grokipedia черпи отчасти от самата Уикипедия – някои записи изглеждат почти идентични или силно адаптирани. Междувременно съоснователят на Wikipedia Джими Уелс предупреждава, че изкуственият интелект все още се бори да създава наистина надеждно съдържание на енциклопедично ниво.

Той казва пред The ​​Washington Post, че моделът може да генерира „много грешки“. Критиците веднага отбелязаха ирония: голяма част от първоначалното съдържание на Grokipedia е открито адаптирано от самата Wikipedia, лицензирано по споразумение Creative Commons, което подчертава практическата трудност при изграждането на всеобхватна база знания от нулата. Освен това, ранните сравнения на записи по политически заредени или социално чувствителни теми разкриха забележим идеологически уклон, който изглежда отразява консервативните гледни точки на Мъск.

Самият Мъск контрира, че Grokipedia ще е с напълно отворен код и всеки ще може да го провери и да го използва. Според него това е само началото на платформата и тя ще стане 10 пъти по-добра още със следващата си версия.

Редактор: Мартин Дешев
онлайн енциклопедия Wikipedia Grokipedia Илон Мъск технологии
