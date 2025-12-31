Мъск очаква хуманоидните роботи да са навсякъде

В края на 2025 г. често повтаряната прогноза на главния изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск, че хуманоидните роботи един ден ще бъдат повсеместни, се превърна в нещо повече от спекулация. Сега тя е централен стълб на неговата корпоративна стратегия, съобщава CNBC.

Мъск многократно е предполагал, че хуманоидите, подобни на Tesla Optimus, биха могли да предефинират човешкия труд, икономическата стойност и ежедневието. Докато машините остават предимно прототипи, прогнозата на Мъск е едновременно дръзка и изненадващо конкретна: свят, в който роботите са навсякъде, извършвайки работа във фабрики, домове и сектори на услугите и потенциално това ще се случи в рамките на следващите две десетилетия.

В основата на визията на Мъск е идеята, че „роботите всъщност ще премахнат бедността“, като създадат всеобщо изобилие, намалят нуждата от традиционен човешки труд и, в най-оптимистичните сценарии, направят понятия като спестявания и самата работа отживелица. Той твърди, че изкуственият интелект и роботиката ще доведат до всеобщ висок доход, където основните нужди се задоволяват чрез автоматизирана производителност.

В края на 2025 г. Мъск потвърди убеждението си, че пазарът на хуманоидни роботи в крайна сметка ще надмине този на автомобилите, потенциално катапултирайки оценката на Tesla до десетки трилиони. Неговата визия е изградена върху проста икономическа предпоставка: ако отделите труда от човешките биологични ограничения, „размерът на икономиката става практически безкраен“.

Времевата рамка на Мъск за този преход е агресивна. Той е определил строг „краен срок 2026 г.“ за своите инженерни екипи, за да постигнат голям пробив в автономната сръчност и интелигентност. Мъск очаква Tesla да е разположила „легион“, т.е. приблизително 5000 бройки, роботи Optimus в собствените си фабрики, за да се справят със „скучни, повтарящи се и опасни“ задачи. Този вътрешен бета тест има за цел да проправи пътя за външни продажби на други компании, като производствените цели ще достигнат 50 000 или дори 100 000 бройки скоро след това.

И все пак реалността смекчава тези амбициозни прогнози. Към края на 2025 г. Tesla все още не е доставила и един Optimus на външен клиент и остават значителни технически и логистични пречки - от надеждно възприятие с изкуствен интелект и сръчна манипулация до стабилни вериги за доставки, които могат да поддържат масово производство.

Освен това, собствените оценки на Мъск за това кога роботите ще станат наистина нещо обичайно отразяват постепенна дъга, а не незабавна трансформация. Повечето коментари в индустрията, интерпретирани чрез прогнозите на Мъск и тези на анализаторите след неговите изявления, предполагат, че следващото десетилетие ще бъде десетилетие на ускорение, когато хуманоидните роботи започват да се появяват в индустриални роли и специфични ниши на услуги. Широкото разпространение в домакинствата или на дребно може да се простира до 40-те години на века, тъй като достъпността се подобрява и системите с изкуствен интелект с общо предназначение постигат компетентността, необходима за ежедневни задачи.

CNBC отбелязва, че докато Tesla се фокусира върху „мозъка“, Китай доминира над „тялото“. С подкрепен от държавата стратегически тласък за справяне със застаряващото население и недостига на работна ръка, китайски фирми като UBTech и Unitree вече засилват фокуса си върху масовото производство.

Дали Tesla или китайските ѝ конкуренти ще достигнат първи до масова комерсиализация, може да има по-малко значение от по-широката тенденция: роботите преминават от научна фантастика към индустриална реалност. През следващите пет години може да се наблюдава ранно внедряване във фабрики, складове и специализирани роли. Десетилетието след това може да доведе до по-широко разпространение, преобразувайки пазарите на труда и икономическите структури по начини, които Мъск отдавна си е представял.