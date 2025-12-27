Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

В търсене на по-издръжливи смартфони, много от нас са възприели навици за пестене на батерията, които ни се струват практични и полезни. Спираме приложения, изключваме Bluetooth и търсим настройки за тъмен режим. Според скорошен анализ на How-To Geek обаче, много от тези дигитални ритуали са по същество „плацебо“. Това са действия, които изглеждат продуктивни, но предлагат незначителни или дори отрицателни резултати на съвременния хардуер.

Един от най-постоянните съвети е да деактивирате Wi-Fi и Bluetooth, когато не ги използвате. Макар че е вярно, че т консумират известно количество енергия, когато са активно свързани, неактивните Wi-Fi и Bluetooth едва влияят на живота на батерията на съвременните устройства. Тези безжични системи са проектирани да използват минимална мощност, когато не предават и многократното им включване и изключване може дори да изразходва повече енергия, отколкото да ги оставите включени.

В много случаи е по-ефективно да ги оставите активирани, за да може устройството ви бързо да се свърже отново, без постоянно да търси мрежи или устройства. Ръчното включване и изключване през целия ден спестява по-малко от 1% от общата енергия и едва ли си струва неудобството.

Друго често срещано твърдение е, че режимът „Самолет“ драстично увеличава живота на батерията. Въпреки че изключването на всички радиомодули (Wi-Fi, клетъчни, Bluetooth, GPS) със сигурност намалява потреблението на енергия, реалните спестявания често са скромни, освен ако не сте в зона със слаб сигнал, където телефонът ви се затруднява да поддържа връзка. При по-голямата част от ежедневната употреба, това няма да удвои живота на батерията ви, както предполагат някои съвети.

Тъмният режим често се рекламира като голям спестител на батерия, особено на телефоните с OLED екрани. Той намалява потреблението на енергия на OLED/AMOLED екрани, като изключва черните пиксели, но на устройства с LCD екрани ефектът е незначителен. Дори при OLED телефоните, реалните спестявания са малки в сравнение с най-големите изтощители, като самата яркост на дисплея. Намаляването на яркостта на екрана ще осигури много по-голяма издръжливост на батерията, отколкото простото превключване на цветовите теми.

Един от най-големите митове е, че принудителното затваряне на приложения пести батерия. Както Android, така и iOS са оборудвани с интелигентно управление на приложенията. Паузирането или замразяването на приложения, които не се използват, пести енергия по-добре от ръчното им спиране. Всъщност, многократното отваряне на приложения след принудително затваряне може да изразходва повече енергия, тъй като зареждането на приложение от нулата изразходва повече енергия, отколкото възобновяването му от спряно състояние.

И двете операционни системи са проектирани да „замразяват“ фоновите приложения в състояние на ниска консумация на енергия. А когато затворите приложение от менюто, го премахвате от RAM паметта. Следващия път, когато го отворите, процесорът трябва да работи много по-усилено, за да зареди данните от нулата, което консумира повече енергия, отколкото ако приложението просто беше останало на пауза. Освен ако приложението не работи неправилно или е „неизправно“, най-доброто нещо, което можете да направите за батерията си, е да го оставите на мира.

Много хора все още вярват, че избягването на живи тапети или намаляването на анимациите ще спести значително батерията. Докато всеки пиксел и анимация използва енергия, живите тапети и анимациите на потребителския интерфейс консумират само малка част в сравнение с основните дейности и елементи, като например самия екран и активните приложения. По-добре е да се съсредоточите върху ограничаване на времето, прекарано на екрана или да намалите яркостта.

Съвременните графични процесори са толкова ефективни при рендирането на прости фонови анимации, че потреблението на енергия от анимиран тапет обикновено е по-малко от мощността, използвана от Always-on дисплея на телефона ви или няколко допълнителни минути в социалните медии. Ако харесвате динамичен фон, запазете го. „Цената“ вероятно е само няколко минути общо време.

Някои потребители смятат, че ежедневното рестартиране на телефона „освежава“ батерията. В действителност, процесът на зареждане е една от най-енергоемките задачи, които телефонът изпълнява. Той принуждава системата да възстанови кеша и да рестартира всяка фонова услуга наведнъж. Освен ако телефонът ви не е бавен или бъгав, ежедневното рестартиране всъщност хаби повече енергия, отколкото запазва.

И така, какво наистина помага?

Фокусирайте се върху реалното изтощаване на батерията: яркост на дисплея и време на работа на екрана, задачи с висока мощност (игри, видео) и фонова активност от приложения, изискващи много ресурси.

Използването на официалните режими за пестене на батерия и оставянето на системата да управлява потреблението на енергия е далеч по-ефективно от превключването на модули, смяната на теми или обсесивното затваряне на приложения.

Съставът на съвременните батерии и сложният софтуер са направили много традиционни съвети остарели и знанието какво всъщност работи ще ви спести време и чувство на неудовлетвореност.