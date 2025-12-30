Технологии

Китай подготвя правила как да се държи човешкият AI

Изкуственият интелект все повече ще наподобява човек по поведение и някои страни вече подготвят конкретни правила как да се гарантира, че хората няма да бъдат подведени от тези системи

30 декември 2025, 10:08
Р азвитието на изкуствения интелект напредва все по-бързо. Много близо сме до системи, които се държат като човеци и стават трудно различими за обикновените хора.

Китай публикува проект на регламенти, насочени към регулиране на системи с изкуствен интелект, които взаимодействат с потребителите по човешки начин, отбелязвайки важна стъпка в начина, по който страната се стреми да балансира технологичните иновации с безопасността, социалния ред и етичните стандарти. Проектът, публикуван за обществено обсъждане, е насочен към услуги с изкуствен интелект, предназначени да симулират човешки личности и да ангажират потребителите чрез текст, изображения, аудио или видео. По същество това са най-модерните разговорни и емоционално отзивчиви системи с изкуствен интелект.

Новите предложения се фокусират специално върху усъвършенствани модели на изкуствен интелект, често наричани „агентен изкуствен интелект“, които могат да имитират човешкото мислене, емоционалната реакция и автономното вземане на решения. За разлика от предишните правила, насочени към прости чатботове или алгоритми за препоръки, тези насоки се отнасят до системи, които са все по-неразличими от човешките аналози в дигиталните взаимодействия.

Основната цел е да се предотврати злоупотребата с изкуствен интелект по начини, които биха могли да „нарушат социалния ред“ или да „застрашат националната сигурност“. Правилата обаче засягат и по-нюансирани етични проблеми, като например психологическото въздействие на дългосрочните взаимоотношения между човек и изкуствен интелект и потенциала за дигитална измама. 

В основата на предложената рамка е да се гарантира, че услугите с изкуствен интелект са етични, прозрачни и сигурни. Доставчиците ще бъдат задължени ясно да информират потребителите, когато взаимодействат със система с изкуствен интелект, а не с човек. Това трябва да става при влизане в системата, периодично по време на употреба и когато бъдат открити признаци на свръхзависимост. Това ниво на етикетиране има за цел да намали объркването или неоснователното доверие в агенти с изкуствен интелект, които могат да имитират човешка реч, емоции или поведение.

Проектът също така поставя нови отговорности на разработчиците и операторите. Компаниите, предлагащи човекоподобни услуги с изкуствен интелект, ще трябва да внедрят надеждни процеси за преглед на алгоритми, мерки за сигурност на данните и системи за безопасност през целия жизнен цикъл. Вместо да третират изкуствения интелект просто като софтуерен продукт, правилата го оформят като услуга, която изисква непрекъснато управление, смекчаване на риска и отчетност от замисъла до внедряването и актуализациите.

Всяка система с изкуствен интелект, която проявява човекоподобни черти, трябва да бъде ясно и видимо обозначена като машина. Това има за цел да елиминира „зловещата долина“ на цифровото взаимодействие, като гарантира, че потребителите винаги знаят дали говорят с човек или с алгоритъм.

За критични сектори, като здравеопазване, правни консултации и финансово планиране, на системите с изкуствен интелект е забранено да вземат окончателни, автономни решения. Човек трябва да прегледа и разреши всички предложения, генерирани от изкуствения интелект.

Правилата предлагат ограничения за това как системите с изкуствен интелект могат да взаимодействат с човешките емоции. По-конкретно, на „спътниците“ с изкуствен интелект е забранено да използват манипулативни емоционални тактики, за да насърчават прекомерна употреба или финансови разходи, което е пряк отговор на нарастващата популярност на романтичните партньори с изкуствен интелект. 

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект човек хора технологии умни системи киберсигурност
