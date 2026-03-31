AI не успява да спечели доверието на хората

Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене

С поред ново мащабно проучване, решително мнозинство от американците вече вярват, че бързото интегриране на изкуствения интелект в ежедневието представлява пряка заплаха за личното им благополучие. Проучването, проведено от университета Куинипиак и докладвано от Bloomberg, твърди, че 55% от анкетираните казват, че изкуственият интелект би причинил повече вреда, отколкото полза в ежедневието им.

Числото бележи значително увеличение спрямо предходната година, отразявайки нарастващото безпокойство с все по-широкото разпространение на инструментите с изкуствен интелект. Констатациите подчертават нарастващата разлика между бързото развитие на технологиите и общественото доверие в техните ползи. Докато компаниите продължават да интегрират изкуствен интелект в продукти и услуги с ускоряващи се темпове, много американци изглеждат все по-предпазливи относно по-широките му последици.

Констатациите бележат рязко отклонение от техно-оптимизма на предходните десетилетия. Докато въвеждането на смартфона и ранния интернет до голяма степен беше посрещнато с любопитство, ерата на изкуствения интелект се определя от дълбоко вкоренен „технологичен скептицизъм“.

Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене

„Виждаме фундаментален разпад на социалния договор между обществеността и създателите на тези инструменти. Не става въпрос само за страх от неизвестното. Това е специфичен, артикулиран страх да бъдем заменени или експлоатирани от алгоритъм, който обикновеният човек нито разбира, нито контролира“, казва Сара Фостър, старши политически анализатор и част от екипа на проучването.

Основният двигател на това безпокойство е пазарът на труда. За разлика от предишни индустриални революции, които автоматизираха предимно физическия труд, анкетата на Bloomberg подчертава уникален „страх на „белите якички“. Близо 60% от анкетираните с висше образование изразяват загриженост, че изкуственият интелект ще намали потенциала им за доходи или ще направи специфичните им професионални умения остарели до края на десетилетието.

Освен заетостта, проучването разкрива и опасения относно образованието и ежедневието. Респондентите имат безпокойство относно това как изкуственият интелект може да повлияе на ученето, вземането на решения и надеждността на информацията. Нарастващото присъствие на генерирано от изкуствен интелект съдържание, от текст и изображения до видео, повдигна въпроси относно доверието, автентичността и потенциалното разпространение на дезинформация.

Респондентите посочват „черната кутия“ на обучението с изкуствен интелект, където лични данни се използват за обучение на модели, които след това се продават обратно на обществеността. Повече от 70% от участниците изразяват „изключителна загриженост“ относно дийпфейковете и потенциала на изкуствения интелект да бъде използван за сложна кражба на самоличност или политически манипулации.

По-младите американци, особено тези на възраст между 18 и 24 години, остават по-отворени към ползите от изкуствения интелект в здравеопазването и научните изследвания. Въпреки това, дори в рамките на тази група „дигитално натурални“, мнозинството все още се застъпва за забавяне на развитието, за да се позволят по-стабилни етични предпазни мерки.

Анкетата също така посочва недоволство от регулациите. Много респонденти смятат, че правителствата не правят достатъчно, за да контролират развитието на изкуствения интелект, което подхранва опасенията относно безопасността, отчетността и етичната употреба. Политиците в Съединените щати и другаде сега са под нарастващ натиск да въведат по-ясни рамки за управление на рисковете, свързани с технологията.

В същото време учените подчертават, че общественото възприятие може да се промени, тъй като изкуственият интелект става по-добре разбран. Въпреки че опасенията от загуба на работни места, дезинформация и злоупотреба са значителни, поддръжниците твърдят, че изкуственият интелект също така има потенциал да стимулира иновациите, да подобри производителността и да се справи със сложни глобални предизвикателства.

Индустрията на изкуствения интелект е изправена пред „PR дефицит“, който не може да бъде решен само с по-добри функции. Докато технологичните гиганти продължават да наливат милиарди в LLM и автономни системи, те правят това на фона на общественост, която все повече разглежда напредъка им като личен риск.

„Данните са ясни. Американската общественост вече не пита какво може да направи изкуственият интелект за тях. Тя пита какво ще им направи изкуственият интелект", се казва в проучването. За законодателите във Вашингтон анкетата предоставя ясен мандат за по-активен надзор над развитието на технологията.