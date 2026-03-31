Технологии

AI не успява да спечели доверието на хората

Според ново проучване около 55% от американците смятат, че изкуственият интелект ще донесе повече вреди, отколкото ползи в ежедневието им. Те все още не са убедени в широко прокламираните ползи от технологията и се притесняват от последствията ѝ

Мартин Дешев

31 март 2026, 09:55
С поред ново мащабно проучване, решително мнозинство от американците вече вярват, че бързото интегриране на изкуствения интелект в ежедневието представлява пряка заплаха за личното им благополучие. Проучването, проведено от университета Куинипиак и докладвано от Bloomberg, твърди, че 55% от анкетираните казват, че изкуственият интелект би причинил повече вреда, отколкото полза в ежедневието им.

Числото бележи значително увеличение спрямо предходната година, отразявайки нарастващото безпокойство с все по-широкото разпространение на инструментите с изкуствен интелект. Констатациите подчертават нарастващата разлика между бързото развитие на технологиите и общественото доверие в техните ползи. Докато компаниите продължават да интегрират изкуствен интелект в продукти и услуги с ускоряващи се темпове, много американци изглеждат все по-предпазливи относно по-широките му последици.

Констатациите бележат рязко отклонение от техно-оптимизма на предходните десетилетия. Докато въвеждането на смартфона и ранния интернет до голяма степен беше посрещнато с любопитство, ерата на изкуствения интелект се определя от дълбоко вкоренен „технологичен скептицизъм“.

„Виждаме фундаментален разпад на социалния договор между обществеността и създателите на тези инструменти. Не става въпрос само за страх от неизвестното. Това е специфичен, артикулиран страх да бъдем заменени или експлоатирани от алгоритъм, който обикновеният човек нито разбира, нито контролира“, казва Сара Фостър, старши политически анализатор и част от екипа на проучването.

Основният двигател на това безпокойство е пазарът на труда. За разлика от предишни индустриални революции, които автоматизираха предимно физическия труд, анкетата на Bloomberg подчертава уникален „страх на „белите якички“. Близо 60% от анкетираните с висше образование изразяват загриженост, че изкуственият интелект ще намали потенциала им за доходи или ще направи специфичните им професионални умения остарели до края на десетилетието.

Освен заетостта, проучването разкрива и опасения относно образованието и ежедневието. Респондентите имат безпокойство относно това как изкуственият интелект може да повлияе на ученето, вземането на решения и надеждността на информацията. Нарастващото присъствие на генерирано от изкуствен интелект съдържание, от текст и изображения до видео, повдигна въпроси относно доверието, автентичността и потенциалното разпространение на дезинформация. 

Респондентите посочват „черната кутия“ на обучението с изкуствен интелект, където лични данни се използват за обучение на модели, които след това се продават обратно на обществеността. Повече от 70% от участниците изразяват „изключителна загриженост“ относно дийпфейковете и потенциала на изкуствения интелект да бъде използван за сложна кражба на самоличност или политически манипулации. 

По-младите американци, особено тези на възраст между 18 и 24 години, остават по-отворени към ползите от изкуствения интелект в здравеопазването и научните изследвания. Въпреки това, дори в рамките на тази група „дигитално натурални“, мнозинството все още се застъпва за забавяне на развитието, за да се позволят по-стабилни етични предпазни мерки.

Анкетата също така посочва недоволство от регулациите. Много респонденти смятат, че правителствата не правят достатъчно, за да контролират развитието на изкуствения интелект, което подхранва опасенията относно безопасността, отчетността и етичната употреба. Политиците в Съединените щати и другаде сега са под нарастващ натиск да въведат по-ясни рамки за управление на рисковете, свързани с технологията.

В същото време учените подчертават, че общественото възприятие може да се промени, тъй като изкуственият интелект става по-добре разбран. Въпреки че опасенията от загуба на работни места, дезинформация и злоупотреба са значителни, поддръжниците твърдят, че изкуственият интелект също така има потенциал да стимулира иновациите, да подобри производителността и да се справи със сложни глобални предизвикателства.

Индустрията на изкуствения интелект е изправена пред „PR дефицит“, който не може да бъде решен само с по-добри функции. Докато технологичните гиганти продължават да наливат милиарди в LLM и автономни системи, те правят това на фона на общественост, която все повече разглежда напредъка им като личен риск.

„Данните са ясни. Американската общественост вече не пита какво може да направи изкуственият интелект за тях. Тя пита какво ще им направи изкуственият интелект", се казва в проучването. За законодателите във Вашингтон анкетата предоставя ясен мандат за по-активен надзор над развитието на технологията.

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект личен асистент софтуер хардуер технологии смартфон умни очила лаптоп таблет лични данни умни технологии
Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване"

Трагедия в Добрич: След смъртта на дете в болница семейството се страхува от „потулване“

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

БезГранично: Изумруденият остров - защо Ирландия е задължителна в списъка ви за пътешествия

Случаят

Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Открадната бира и вбесена кралица: Последната нощ на принц Филип

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж"

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Технологичните тайни на най-умния дизелов двигател на Audi

Технологичните тайни на най-умния дизелов двигател на Audi

carmarket.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 3 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 3 часа
"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 3 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 2 часа
Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Любопитно Преди 8 минути

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

Зеленски с изненадващо предложение: Украйна може да разблокира Ормузкия проток

Зеленски предлага помощта на Украйна за разблокиране на Ормузкия проток

Свят Преди 26 минути

Киев победи Русия в Черно море в периода 2023–2024 г., а сега предлага да направи същото с Иран в Персийския залив

Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

България Преди 44 минути

Примерът на родителите е ключов за здравето на децата, посочва педиатърът д-р Теа Александрова

Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

Вглеждането в нас самите е първото и най-важно за безопасността на пътя

Технологии Преди 48 минути

Влади Кулев е отдал живота си на безопасността на пътя, давал е уроци и съвети на хиляди хора, но малцина са тези, които са поставяли собствените си грешки на първо място, без да обвиняват нещо друго

Министър Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок

Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок

България Преди 53 минути

Ирина Щонова коментира мерките на кабинета за справяне с растящите цени

Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?

Заплахи, палежи и укриване - има ли чадър над "прокурорския син"?

България Преди 1 час

Според Зорница Костова след опита за убийство край Перник Васил Михайлов се укривал в Боровец

Втора поредна победа за Алекс Раева в "Като две капки вода"

Втора поредна победа за Алекс Раева в “Като две капки вода”

Любопитно Преди 1 час

​Тя спечели сърцата на всички с двойния образ на Емилия и Флорин Салам

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Тайната на малкия джоб: Защо дънките ни все още имат този детайл от 1873 г.?

Любопитно Преди 1 час

Повечето хора го използват от години напълно погрешно

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

Свят Преди 1 час

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

Свят Преди 2 часа

Разследването е започнало през март 2025 г.

Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев

Председателят на НС Рая Назарян пристигна на визита в Киев

България Преди 2 часа

Тя ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Свят Преди 2 часа

Той посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Два танкера пламнаха в Персийския залив след удари на снаряди

Свят Преди 3 часа

Единият - в пристанището на Дубай, а другият до бреговете на емирството

Парламентът се събира на извънредно заседание

Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

България Преди 3 часа

В дневния ред на депутатите са включени изслушвания на трима служебни министри

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

Любопитно Преди 3 часа

Учени откриват изненадващо решение за физическата форма в Космоса

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

Кралски вкус с малко средства: Рецепта за сочен императорски пай

Любопитно Преди 3 часа

За да приготвите този „кралски“ пай, е необходимо само да комбинирате няколко основни продукта с „остатъци“ от кухнята

