Идва ли краят на ерата на смартфоните? Какво следва?

В продължение на близо две десетилетия смартфонът е центърът на дигиталната вселена. Той се превърна едновременно в нашия фотоапарат, портфейл, офис, център за забавление и комуникация. Но според Кристиано Амон, изпълнителен директор на Qualcomm, ерата на смартфона като доминиращо лично устройство може би вече навлиза в последната си глава. И това, което предстои, може коренно да промени начина, по който хората взаимодействат с технологиите.

В скорошно интервю за Fortune, главният изпълнителен директор на Qualcomm описа бъдеще, в което агентите с изкуствен интелект, а не приложенията, ще се превърнат в основен интерфейс между хората и дигиталния свят. Вместо да докосват икони и да превключват между приложения, потребителите скоро може да разчитат на интелигентни асистенти, способни да разбират контекста, да предвиждат нуждите и да предприемат действия автономно.

Това звучи абстрактно, но представлява една от най-големите промени в компютърните технологии след появата на смартфоните със сензорен екран. Днешните телефони все още изискват хората да вършат по-голямата част от работата. Ние отваряме приложения, въвеждаме команди, търсим ръчно и се преместваме между услуги сами. Агентите с изкуствен интелект се стремят да премахнат тези стъпки изцяло. Вместо да карат потребителите да управляват технологиите, технологията би управлявала задачите вместо потребителя.

Представете си, че казвате на вашия асистент с изкуствен интелект: „Планирай пътуването ми за уикенда.“ Вместо да отваря уебсайтове на авиокомпании, приложения за хотели, карти и календари поотделно, агентът би могъл да обработва всичко на заден план – резервиране на транспорт, намиране на хотели, организиране на резервации и коригиране на планове в реално време въз основа на трафика, времето или личните предпочитания.

Това е бъдещето, което Амон вярва, че настъпва бързо. Той дори определи 2026 г. като „годината на агентите“, твърдейки, че изкуственият интелект ще се развие от инструменти, подобни на чатботове, в постоянен дигитален слой, обграждащ потребителите навсякъде. Но ако агентите с изкуствен интелект станат истинската платформа, тогава самият смартфон вече няма да е необходимо да остава център на внимание.

Вместо това, компютърните технологии могат да се разпространят върху колекция от носими устройства: интелигентни очила, слушалки, часовници, пръстени и аксесоари с изкуствен интелект. Qualcomm е особено оптимистично настроена по отношение на интелигентните очила, които Амон вижда като най-естествения наследник на смартфона, защото те могат непрекъснато да виждат и разбират средата на потребителя.

В тази визия за бъдещето, агентът с изкуствен интелект се превръща в „дигитален мозък“, докато носими устройства се превръщат в неговите сетива. Очилата осигуряват визуална осведоменост, слушалките улавят глас, часовниците проследяват здравни данни, а мрежите свързват всичко мигновено.

Тук на сцената се появява и 6G. Докато повечето потребители едва започват да се запознават с 5G мрежи, технологичната индустрия вече планира 6G. Според Амон, 6G ще бъде много повече от просто по-бърз интернет. Бъдещите мрежи биха могли да се превърнат в интелигентни сензорни системи, способни да захранват агентите с изкуствен интелект с огромни количества контекстуални данни в реално време.

Разбира се, смартфоните не изчезват за една нощ. Те остават мощни устройства, познати и дълбоко интегрирани в ежедневието. Но историята показва, че доминиращите технологии в крайна сметка избледняват на заден план. Персоналните компютри все още съществуват след появата на смартфоните – те просто престанаха да бъдат технологичния център на потребителите.

Водещият кандидат за бъдещето са носещите очила с интегриран изкуствен интелект. Амон предвижда бъдеще, в което леките, социално приемливи очила ще заменят таблета в джоба ви за повечето ежедневни взаимодействия. Вместо да гледате надолу към екрана, цифровата информация – навигация, известия и преводи, ще се наслагва директно пред зрителното поле чрез добавена реалност (AR). Този преход се ускорява от миниатюризацията на чипове, които могат да се справят с огромни натоварвания, свързани с изкуствен интелект, без да е необходим обемист хардуер.