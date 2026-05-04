Технологии

Кой ще плати цената за възхода на AI

Изкуственият интелект безспорно ще навлезе в много индустрии и ще замени работни места. Това вече изглежда гарантирано, най-малкото защото много компании го очакват. Но има ли разминаване между техните желания и нагласите на хората

Мартин Дешев Мартин Дешев

4 май 2026, 09:53
Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи
OpenAI фокусира GPT-5.5 към

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"
Meta показа нов AI, който

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"
Превръща ли се Сам Алтман в проблем за развитието на AI

Превръща ли се Сам Алтман в проблем за развитието на AI
Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните

Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните
Подслушва ли ви смартфонът? Как знае какви реклами да покаже веднага след разговор с приятел

Подслушва ли ви смартфонът? Как знае какви реклами да покаже веднага след разговор с приятел
AI не успява да спечели доверието на хората

AI не успява да спечели доверието на хората
Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене

Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене

Н арастващият дебат в Силициевата долина и извън нея вече не е за това дали изкуственият интелект ще промени работната сила, а за това колко смущения са готови да толерират компаниите в процеса. Анализ на The New York Times повдига сериозна възможност: „косвените щети“ от приемането на AI – загубени работни места, съкратени работници и икономическо неравенство, може да са много по-големи от това, което обществото е готово да приеме.

В центъра на спора е една проста, но обезпокоителна динамика. За компаниите AI представлява ефективност, мащаб и спестяване на разходи. За работниците той представлява несигурност. И тези две перспективи все повече се разминават. 

За технологичните гиганти и стартиращите компании основната директива е ясна: максимизиране на производителността, като същевременно се минимизират човешките разходи. Изкуственият интелект вече не се разглежда просто като инструмент в помощ на служителите, а като потенциален заместител на цели отдели. От обслужването на клиенти до анализа на данни на средно ниво, целта е „безпроблемна производителност“. В това скъпоценно изчисление, съкращаването на хиляди работници често се категоризира като необходимост.

Мъск обяви, че е бил идиот да помага на OpenAI

Компаниите, които внедряват изкуствен интелект, често се възползват директно от заместването или намаляването на човешкия труд. Ползите са незабавни: по-ниски разходи, по-висока производителност и по-високи маржове. Но разходите – загуба на работни места, нужда от преквалификация и социални смущения, често се изтласкват навън, поемани от работниците и обществото като цяло.

Икономическите изследвания подкрепят това опасение. Проучванията показват, че фирмите могат да продължат да автоматизират, дори когато това води до негативни резултати, защото конкурентният натиск ги принуждава да се справят. Всъщност никоя отделна компания не иска да изостава, дори ако колективният резултат е по-лош за всички. Но, ако освобождаването на работници е по-бързо, отколкото създаването на други възможности за тях, се рискува ситуация, в която компаниите ще останат и без клиенти, защото няма да има достатъчно хора с покупателна способност, отбелязват Брет Фалк и Гери Цокалас, автори на скорошен анализ за ефектите на AI върху работната сила.

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

ЕС ядоса Google, като поиска да отвори Android за AI

Това, което един изпълнителен директор нарича „цена на прехода“, едно семейство нарича катастрофа. „Косвените щети“, които Силициевата долина е готова да толерира, включват отслабване на средната класа и ерозията на сигурността на работното място, която е определяла съвременната работна сила в продължение на десетилетия. Хората няма да са много ентусиазирани да работят с пълните си възможности, ако знаят, че полагат основите за собственото си съкращение и са просто временно заети, докато AI се развие до степен да може да ги измести.

Последните тенденции в реалния свят подсилват тази идея. В целия технологичен сектор хиляди работни места вече са съкратени, тъй като компаниите инвестират сериозно в изкуствен интелект. В същото време ръководителите продължават да разглеждат технологията като необходима еволюция, а не като избор. 

OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

AI не успява да спечели доверието на хората

В същото време въздействието е неравномерно. Някои работници могат да се адаптират или да преминат към нови роли, докато други, особено тези на административни или рутинни когнитивни задачи, може да се затруднят да намерят алтернативи. Тази неравномерност увеличава риска от разширяване на неравенството, друг проблем подчертан в дискусиите относно икономическото въздействие на изкуствения интелект.

Основният конфликт се крие в огромното несъответствие в толерантността към риск. Силициевата долина е изградена върху манталитета „бърз провал“. Когато софтуер се провали, бързо пускаш ъпдейт. Когато стартираща компания се провали, я променяме или заменяме. Но когато цял сектор от работната сила е автоматизиран и изчезва, няма бутон за „отмяна“ за социалните последици.

Докато технологичните лидери твърдят, че изкуственият интелект в крайна сметка ще създаде нови, все още невъобразими роли, времевата рамка за това създаване рядко съвпада с непосредствената реалност на сметките и ипотеките. Индустрията изглежда е склонна да приеме период на дълбока социална нестабилност като компромис за техническо превъзходство. Повечето хора обаче гледат на стабилния поминък не като на променлива в уравнение, а като на основно човешко изискване.

Могат ли AI агентите най-сетне да ни помагат в ежедневието

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

Освен пряката загуба на заплати, има и щети за „душата на работното място“. Натискът за интеграция на изкуствения интелект често пренебрегва нематериалната стойност на човешката интуиция, емпатията и общността в бизнеса. Като третират труда като взаимозаменяема стока, която може да бъде заменена с алгоритъм, компаниите рискуват да създадат стерилна, несвързана икономика, която обслужва акционерите, но оставя хората да се чувстват като призраци в машината.

Един от по-фините въпроси, повдигнати в дебата, е времето. На пръв поглед въздействието на изкуствения интелект може да изглежда постепенно. Но историята показва, че технологичните промени често се усещат бавни, докато изведнъж не престанат да бъдат. Икономистите предупреждават, че смущенията могат да останат скрити в компаниите за определен период, тъй като фирмите тихо коригират наемането, намаляват ролите или увеличават производителността без незабавни съкращения. След това, когато промените се натрупат, ефектите стават видими наведнъж. Това създава опасно забавяне между причината и следствието. Докато обществото напълно осъзнае мащаба на промяната, може вече да е трудно да се реагира.

Мобилният интернет е бавен? Може да е от смартфона

Зукърбърг прави своя AI версия за служителите си

В крайна сметка дебатът се свежда до отговорност. Ако компаниите се възползват от ефективността на изкуствения интелект, трябва ли те да поемат и по-голяма част от разходите за смущения в работната сила? Или тази тежест неизбежно се споделя между обществото? Статията в „Ню Йорк Таймс“ предполага, че този въпрос все още е до голяма степен нерешен и че настоящите стимули могат да подтикнат компаниите да дадат приоритет на краткосрочните печалби пред дългосрочната стабилност.

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

Въпросът остава: колко щети ще понесе обществото, преди общественият договор да се скъса? Виждаме ранните етапи на обратна реакция – от синдикатите, които искат защита „без изкуствен интелект“, до нарастващите призиви за универсален базов доход, финансиран от „данъци върху роботите“. Ако архитектите на изкуствения интелект продължат да игнорират човешката цена на своите иновации, те може да открият, че обществото, което се опитват да „оптимизират“, вече не е готово да сътрудничи с визията. Цената на прогреса не може да бъде самите хора, на които прогресът трябва да служи.

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект технологии бизнес социално неравенство ИТ индустрия
Последвайте ни
Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

Президентът Йотова обяви програмата за консултациите с политическите партии

Антонио Бандерас изненада Радина Кърджилова в Мадрид: Какво се случи зад кулисите?

Антонио Бандерас изненада Радина Кърджилова в Мадрид: Какво се случи зад кулисите?

Тръмп обяви операция

Тръмп обяви операция "Свобода" - американци ще ескортират кораби в Ормузкия проток. Иран заплаши с отговор

„Дяволът носи Прада 2“ превзе боксофиса: Зашеметяващ дебют и милиони приходи

„Дяволът носи Прада 2“ превзе боксофиса: Зашеметяващ дебют и милиони приходи

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

Как да спестите от данък върху наема: Бонуси и отстъпки, които пропускате

pariteni.bg
Емоционална практичност: Nissan Micra се връща към корените си чрез EV (тест драйв)

Емоционална практичност: Nissan Micra се връща към корените си чрез EV (тест драйв)

carmarket.bg
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!
Ексклузивно

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

Преди 1 ден
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
Ексклузивно

„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Преди 1 ден
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Ексклузивно

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

Преди 1 ден
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
Ексклузивно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Руски удари в Херсонска област взеха жертва, сред пострадалите има и дете

Руски удари в Херсонска област взеха жертва, сред пострадалите има и дете

Свят Преди 8 минути

Засегнати са жилищни и инфраструктурни обекти

Хиляди деца в униформи маршируват в Русия: Тържествено шествие преди 9 май

Хиляди деца в униформи маршируват в Русия: Тържествено шествие преди 9 май

Свят Преди 17 минути

Мащабно детско шествие „Правнуци на победата“ във Владивосток даде старт на честванията за 9 май в Русия. Ученици в униформи и гости от Китай и Лаос маршируваха в памет на загиналите 27 милиона души, преди основния парад на Червения площад

Луксозна жилищна кула в Москва е ударена при украинска атака с дрон

Луксозна жилищна кула в Москва е ударена при украинска атака с дрон

Свят Преди 49 минути

Отломки от дрона са разпръснати по улицата, докато аварийни екипи работят на място

Зеленски в Ереван: Три приоритета за победа и 90 милиарда евро от Европа

Зеленски в Ереван: Три приоритета за победа и 90 милиарда евро от Европа

Свят Преди 52 минути

Украинският президент поиска засилване на дипломатическия натиск върху Русия и по-бърз достъп до европейската помощ

Съдът гледа делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима за 17 престъпления

Съдът гледа делото срещу Станимир Хасърджиев и още трима за 17 престъпления

България Преди 1 час

По данни на прокуратурата обвиненията включват принуда, сексуални посегателства с използване на сила и заплаха

Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове

Разлив на пестициди в складове във Великотърновско, има ли рискове

България Преди 1 час

Има притеснения за водоизточниците, заяви кметът на Свищов Генчо Генчев

<p>&quot;Обявяваме извънредна ситуация&quot;: Пътник нападна стюардеса&nbsp;- опита да проникне в пилотската кабина</p>

Пътник нападна стюардеса на United Airlines - опита да проникне в пилотската кабина

Свят Преди 1 час

От началото на годината авиокомпаниите са докладвали близо 500 случая на агресивно поведение от страна на пътници

Кървава нощ в Оклахома: Най-малко 12 ранени при стрелба на парти

Кървава нощ в Оклахома: Най-малко 12 ранени при стрелба на парти

Свят Преди 1 час

Причините за случилото се се изясняват

Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

Осма среща на върха на Европейската политическа общност, президентът Йотова участва във форума в Ереван

Свят Преди 1 час

Тя ще се включи в събитие на високо ниво „Въздействието на Вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност“

<p>Самолет се сблъска с камион и уличен стълб при кацане на летище в САЩ</p>

Самолет на United се сблъска с камион и уличен стълб при кацане на летище в САЩ

Свят Преди 1 час

Самолетът, Boeing 767 на United Airlines, изпълняващ полет от Венеция, Италия, се е движел със скорост над 160 мили в час

Пожар пламна в жилищен блок в Перник

Пожар пламна в жилищен блок в Перник

България Преди 1 час

На място веднага са пристигнали три пожарни, линейка и полиция

Опасни боеприпаси горят в природен резерват край Берлин, огънят е извън контрол

Опасни боеприпаси горят в природен резерват край Берлин, огънят е извън контрол

Свят Преди 2 часа

Огънят е обхванал площ от около 113 хектара – равна на приблизително 160 футболни игрища

<p>Кой празнува имен ден днес</p>

Почитаме света Пелагия от Тарс – мъченицата, избрала вярата пред всичко

Любопитно Преди 2 часа

Тя живяла през трети век, по времето на император Диоклетиан

<p>Китайският мащаб и размах, от който всички се страхуват</p>

Китайският мащаб и размах, от който всички се страхуват

Технологии Преди 2 часа

Посетихме завода на Zeekr, простиращ се на 1,3 млн. кв. м, уверявайки се в това, което вече ми беше ясно: китайската автомобилна вълна ще залее Европа и тези без спасителен пояс ще потънат

Пожар в база за вторични суровини в Сливен

Пожар в база за вторични суровини в Сливен

България Преди 3 часа

На място работят четири екипа на пожарната

Инцидент със самолета на испанския премиер на път за срещата в Армения

Инцидент със самолета на испанския премиер на път за срещата в Армения

Свят Преди 3 часа

Той е бил принуден да кацне извънредно в Анкара заради "технически проблем"

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

От фен до бизнес: как момиче превърна любовта си към Тейлър Суифт в доходоносна кариера

Edna.bg

След „Медея“ в Мадрид: Радина Кърджилова в прегръдките на Антонио Бандерас

Edna.bg

БФС поздрави Левски: Титлата е заслужено признание за усилията ви

Gong.bg

Левски вдига нападател за Лудогорец

Gong.bg

Обявиха графика на консултациите с партиите при президента

Nova.bg

„Търкай, докато посинее“: Шофьор остана без книжка заради фалшиво положителен тест за наркотици

Nova.bg