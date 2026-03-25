Технологии

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

Компанията изненада дори собствените си служители, като обяви, че ще прекрати предлагането на функцията за генериране на клипове, защото създава много разходи, а в плановете ѝ има други цели, които се нуждаят от средствата

Мартин Дешев Мартин Дешев

25 март 2026, 10:05
OpenAI изненадващо обяви, че се отказва от услугата си Sora. Тя се използваше за генериране на кратки видеоклипове и в немалка степен е критикувана за заливането на социалните мрежи с "AI плява".

Публикации CNBC, Reuters и The Information потвърждават, че OpenAI спира самостоятелната версия на приложението си за кратки видеоклипове, Sora, а в последствие ще спре и апликациите за трети лица. Решението за прекратяване на самостоятелното приложение и неговия специален уеб интерфейс идва малко повече от две години след първоначалното му представяне – дебют, който обещаваше да революционизира създаването на видео съдържание. Сега компанията намалява разходите и затяга колана, като казва, че Sora е генерирала твърде много разходи.

Източници, близки до компанията, посочват, че разходите, необходими за генериране на висококачествени, едноминутни видеоклипове, просто не са били устойчиви в голям мащаб. Въпреки оценката, която наскоро премина границата от 150 милиарда долара, OpenAI е изправена пред нарастващ натиск да докаже път към рентабилност. Поддържането на GPU клъстер единствено за генериране на кратки видеоклипове е изтощавало ресурси, които главният изпълнителен директор Сам Алтман сега смята, че е по-добре да се изразходват за следващото поколение модели на компанията.

Както съобщава The Information, Алтман в момента преструктурира инженерните екипи, за да даде приоритет на секретен проект с кодово име „SPUD“. Говори се, че този нов модел на изкуствен интелект е „Омни-агент“, предназначен да обработва сложни, многоетапни задачи в целия дигитален живот на потребителя, вместо да се фокусира върху специфични творчески продукти като видео или изкуство. Като пренасочва фокуса към SPUD, OpenAI залага, че полезността и производителността ще донесат по-постоянни приходи, отколкото нестабилният свят на генеративното кино.

Според информация на Reuters, служителите в екипа на Sora са останали изненадани от решението. Особено след като преди дни компанията публикува в блога си завишаване на стандартите за сигурност на функцията. Освен това решението коства и инвестиция в размер на 1 млрд. долара от Disney. Тя беше обявена през декември 2025 г., като беше фокусирана именно върху генерирането на видео. Disney обяви, че разговорите с OpenAI са били конструктивни и компанията ще потърси други решения. Самата сума не е била преведена.

Въпросът остава: дали OpenAI отстъпва изцяло видео сегмента? Въпреки че самостоятелната платформа Sora е към края си, компанията не е сигнализирала за пълно излизане от сегмента. Вместо специално приложение, OpenAI планира да интегрира „видео възможности“ директно в ChatGPT и своя API за разработчици. Това обаче е значителна крачка назад от големите амбиции на 2024 г. и създава огромна възможност за конкурентите. Veo на Google и наскоро пуснатият модел „DreamCast“ на DeepSeek постигнаха значителен напредък в ефективността, предлагайки генериране на видео на част от прогнозираната цена на Sora.

От друга страна, интегрирането на генерирането на видео в ChatGPT може да бъде много по-мощна дългосрочна стратегия. Вместо да изисква от потребителите да приемат ново приложение, OpenAI може да предостави създаването на видео на вече огромна аудитория. Съществува и философска промяна. Sora, като самостоятелно приложение, се фокусираше както върху създаването на видео като отделна дейност. В ChatGPT обаче видеото се превръща в инструмент – нещо, което потребителите активно генерират и усъвършенстват.

Въпреки това, решението подчертава ключово предизвикателство в надпреварата за изкуствен интелект: не всяка революционна технология се превръща в устойчив продукт. Докато Sora демонстрира впечатляващи възможности, превръщането ѝ в мащабируема и печеливша платформа се оказа много по-трудно. 

Сега индустрията наблюдава дали OpenAI може успешно да се превърне от „иновативен създател“ в „съществена полезност“. Засега идеята всеки да си създава филми чрез OpenAI, е отложена. Фокусът се е преместил от екрана към системата. От правенето на филми към създаването на агенти, които могат да управляват нашия свят.

Редактор: Мартин Дешев
OpenAI Sora онлайн видео изкуствен интелект технологии софтуер
Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

Как се променя цената на „Гражданска отговорност" с новата система за проследяване на нарушенията

Как се променя цената на „Гражданска отговорност“ с новата система за проследяване на нарушенията

