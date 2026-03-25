OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

OpenAI изненадващо обяви, че се отказва от услугата си Sora. Тя се използваше за генериране на кратки видеоклипове и в немалка степен е критикувана за заливането на социалните мрежи с "AI плява".

Публикации CNBC, Reuters и The Information потвърждават, че OpenAI спира самостоятелната версия на приложението си за кратки видеоклипове, Sora, а в последствие ще спре и апликациите за трети лица. Решението за прекратяване на самостоятелното приложение и неговия специален уеб интерфейс идва малко повече от две години след първоначалното му представяне – дебют, който обещаваше да революционизира създаването на видео съдържание. Сега компанията намалява разходите и затяга колана, като казва, че Sora е генерирала твърде много разходи.

Източници, близки до компанията, посочват, че разходите, необходими за генериране на висококачествени, едноминутни видеоклипове, просто не са били устойчиви в голям мащаб. Въпреки оценката, която наскоро премина границата от 150 милиарда долара, OpenAI е изправена пред нарастващ натиск да докаже път към рентабилност. Поддържането на GPU клъстер единствено за генериране на кратки видеоклипове е изтощавало ресурси, които главният изпълнителен директор Сам Алтман сега смята, че е по-добре да се изразходват за следващото поколение модели на компанията.

Както съобщава The Information, Алтман в момента преструктурира инженерните екипи, за да даде приоритет на секретен проект с кодово име „SPUD“. Говори се, че този нов модел на изкуствен интелект е „Омни-агент“, предназначен да обработва сложни, многоетапни задачи в целия дигитален живот на потребителя, вместо да се фокусира върху специфични творчески продукти като видео или изкуство. Като пренасочва фокуса към SPUD, OpenAI залага, че полезността и производителността ще донесат по-постоянни приходи, отколкото нестабилният свят на генеративното кино.

Според информация на Reuters, служителите в екипа на Sora са останали изненадани от решението. Особено след като преди дни компанията публикува в блога си завишаване на стандартите за сигурност на функцията. Освен това решението коства и инвестиция в размер на 1 млрд. долара от Disney. Тя беше обявена през декември 2025 г., като беше фокусирана именно върху генерирането на видео. Disney обяви, че разговорите с OpenAI са били конструктивни и компанията ще потърси други решения. Самата сума не е била преведена.

Въпросът остава: дали OpenAI отстъпва изцяло видео сегмента? Въпреки че самостоятелната платформа Sora е към края си, компанията не е сигнализирала за пълно излизане от сегмента. Вместо специално приложение, OpenAI планира да интегрира „видео възможности“ директно в ChatGPT и своя API за разработчици. Това обаче е значителна крачка назад от големите амбиции на 2024 г. и създава огромна възможност за конкурентите. Veo на Google и наскоро пуснатият модел „DreamCast“ на DeepSeek постигнаха значителен напредък в ефективността, предлагайки генериране на видео на част от прогнозираната цена на Sora.

От друга страна, интегрирането на генерирането на видео в ChatGPT може да бъде много по-мощна дългосрочна стратегия. Вместо да изисква от потребителите да приемат ново приложение, OpenAI може да предостави създаването на видео на вече огромна аудитория. Съществува и философска промяна. Sora, като самостоятелно приложение, се фокусираше както върху създаването на видео като отделна дейност. В ChatGPT обаче видеото се превръща в инструмент – нещо, което потребителите активно генерират и усъвършенстват.

Въпреки това, решението подчертава ключово предизвикателство в надпреварата за изкуствен интелект: не всяка революционна технология се превръща в устойчив продукт. Докато Sora демонстрира впечатляващи възможности, превръщането ѝ в мащабируема и печеливша платформа се оказа много по-трудно.

Сега индустрията наблюдава дали OpenAI може успешно да се превърне от „иновативен създател“ в „съществена полезност“. Засега идеята всеки да си създава филми чрез OpenAI, е отложена. Фокусът се е преместил от екрана към системата. От правенето на филми към създаването на агенти, които могат да управляват нашия свят.