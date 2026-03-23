Ерата на дигиталната измама: Вижте защо най-лесният начин да познаете AI видеото е неговото лошо качество

Парадоксът на дигиталната ера: Защо най-съвършените фалшификати днес изглеждат като заснети със стар телефон и как ниското качество се превърна в най-мощното оръжие на изкуствения интелект за масова заблуда

23 март 2026, 06:57
С оциалните ви мрежи са завладени от видео помия, създадена с изкуствен интелект. През последните шест месеца видеогенераторите станаха толкова добри, че връзката ни с реалността, за заснета с камери, е на път да се стопи, съобщи BBC.

Ето най-лошия сценарий: ще бъдете заблуждавани отново и отново, докато не ви омръзне толкова, че да поставяте под въпрос всяко нещо, което виждате. Добре дошли в бъдещето.

Но засега все още има няколко предупредителни знака, за които трябва да внимавате. Един от тях се откроява: ако видите видео с лошо качество – зърнест, размазан кадър – има голяма вероятност да гледате продукт на изкуствен интелект.

„Това е едно от първите неща, които разглеждаме“, казва Хани Фарид, професор по компютърни науки в Калифорния и пионер в дигиталната криминалистика.

Тъжната истина е, че инструментите за видео с ИИ ще стават все по-добри и този съвет скоро ще бъде безполезен. Това може да се случи след месеци или години. Но дотогава този детайл може да ви спаси от някои „умни“ боклуци.

Парадоксът на ниското качество

Нека бъдем ясни: ниското качество не е окончателно доказателство. Най-добрите инструменти с ИИ могат да генерират красиви, изпипани клипове. Обратното също е вярно – клиповете с лошо качество не са непременно дело на алгоритъм.

„Ако видите нещо нискокачествено, това не означава автоматично, че е фалшиво“, казва Матю Стам, ръководител на Лабораторията за мултимедийна сигурност в университета „Дрексел“.

Смисълът е друг: размазаните, пикселизирани видеа са тези, които е по-вероятно да ви подведат в момента. „Водещите генератори като Veo (Google) и Sora (OpenAI) все още допускат малки несъответствия. Но вече не става въпрос за шест пръста или развален текст. Детайлите са много по-фини“, казва Фарид.

Дори най-модерните модели често създават проблеми като неестествено гладка кожа, променящи се шарки по косата и дрехите или малки обекти на заден план, които се движат по невъзможен начин. Всичко това се забелязва по-лесно при висока резолюция. Ето защо видеоклиповете с ниско качество са толкова „съблазнителни“ – те прикриват артефактите, които иначе биха издали измамата.

„Заснето върху картоф“

През последните месеци няколко фалшиви клипа заблудиха милиони: зайчета, скачащи на батут (240 млн. гледания), влюбена двойка в метрото или американски свещеник с изненадващо либерална проповед. Общото между тях? Всички изглеждаха сякаш са заснети с „картоф“ (изключително стара камера). Зайчетата приличаха на кадри от нощна охранителна камера, а свещеникът изглеждаше като прекалено увеличено и размазано видео.

Трите златни правила: Резолюция, Качество, Дължина

Дължината е най-лесният ориентир. „Повечето AI видеа са много кратки – между 6 и 10 секунди“, обяснява Фарид. Генерирането им е скъпо, а колкото по-дълго е видеото, толкова по-вероятно е алгоритъмът да се обърка. Ако видите рязка смяна на кадъра на всеки 8 секунди, това е сигнал за внимание.

Злодеите често използват техниката на „нарочното загрозяване“: генерират фалшификат, намаляват резолюцията и добавят компресия, за да скрият дигиталните следи.

Бъдещето: Не вярвайте на очите си

Лошата новина е, че тези визуални подсказки ще изчезнат до две години. Изследователите вече разчитат на „невидими“ статистически следи – цифрови пръстови отпечатъци, които показват как са подредени пикселите.

Технологичните компании работят и върху нови стандарти: камерите да вграждат криптирана информация в момента на заснемане, доказваща автентичността. Но истинското решение е в промяната на мисленето ни. Видеото и изображенията вече ще се третират като текста – никога не вярвате на написаното, само защото някой го е написал, нали?

Важен е източникът, контекстът и потвърждението от надеждна медия. Битката за истината в информационната сигурност на 21-ви век едва сега започва.

Източник: BBC    
Последни новини

Голямата лъжа за детокса: Защо гладуването не работи и как тялото всъщност се чисти само?

Голямата лъжа за детокса: Защо гладуването не работи и как тялото всъщност се чисти само?

Любопитно Преди 30 минути

Дори думата „токсини“, която обикновено се отнася до вещества, отровни за организмите, често се използва по неясен, неопределен начин, когато се рекламират тези диети

Първите богове на Земята: Мистерията на Анунаките и тайната на техния „ужасяващ блясък“

Първите богове на Земята: Мистерията на Анунаките и тайната на техния „ужасяващ блясък“

Любопитно Преди 40 минути

Преди Исус и Бога на евреите, преди Юпитер и Зевс, дори преди боговете на египтяните, е имало Анунаки

Израел обяви, че ще воюва до край и разширява наземната операция в Ливан

Израел обяви, че ще воюва до край и разширява наземната операция в Ливан

Свят Преди 9 часа

Разширяването ще започне през идващата седмица

Приключиха мирните преговори между САЩ и Украйна в Маями

Приключиха мирните преговори между САЩ и Украйна в Маями

Свят Преди 10 часа

След първия ден на преговорите на 21 март Уиткоф нарече разговорите „конструктивни"

Пълна победа на десните се очертава в Германия на изборите в Рейнланд-Пфалц

Пълна победа на десните се очертава в Германия на изборите в Рейнланд-Пфалц

Свят Преди 10 часа

Вотът се разглежда като важен индикатор за политическите нагласи в страната

Куба се готви за атака от САЩ, но търси преговори

Куба се готви за атака от САЩ, но търси преговори

Свят Преди 11 часа

Страната прави всичко възможно, за да се справи със ситуацията

Ескалация, Саудитска Арабия гони ирански дипломати

Ескалация, Саудитска Арабия гони ирански дипломати

Свят Преди 12 часа

Страната си запазва правото на ответни мерки, основани на самозащита

Страшна катастрофа край Враца, има жертви

Страшна катастрофа край Враца, има жертви

България Преди 13 часа

Пътният инцидент е станал в следобедните часове

Пожар унищожи луксозни яхти за 100 млн. долара в Бодрум

Пожар унищожи луксозни яхти за 100 млн. долара в Бодрум

Свят Преди 13 часа

Пожарът е избухнал около 3:40 ч. през нощта на яхта, закотвена в пристанището

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Говори една от жертвите на Епстийн - актрисата Лиса Филипс

Свят Преди 14 часа

Звездата разказа за ужаса и манипулациите, на които е била подложена

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Експлозия в Истанбул, две сгради се сринаха

Свят Преди 14 часа

Най-вероятната причина за експлозията е възпламеняване на газ

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Жена умря по време на полет, миризма на разложение и шок в самолета

Свят Преди 14 часа

Жена на около 60 години е починала около час след излитане

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Словения ограничи дизела и бензина, армията се намеси

Свят Преди 15 часа

Ограниченията ще останат в сила до второ нареждане

Тир се обърна в канавката на магистрала "Тракия"

Тир се обърна в канавката на магистрала "Тракия"

България Преди 15 часа

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Иран заплаши да унищожи петролните и газови съоръжения в Близкия изток

Свят Преди 15 часа

Калибаф заяви, че инфраструктурата в региона на Близкия изток ще се превърне в „легитимна цел“

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

ГЕРБ преизбра Бойко Борисов за председател

България Преди 16 часа

По предложение на Борисов, делегатите преизбраха за заместник-председатели на ГЕРБ Томислав Дончев и Даниел Митов

Всичко от днес

От мрежата

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Къде се намира най-високият водопад в Родопите

sinoptik.bg
1

Баба Марта си отива с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Скандалът, който обикаля световните медии: Дъщерята на Жоржиньо разплакана след среща с Чапъл Роан

Edna.bg

Сексоложка обясни популярността на нов, необичаен фетиш

Edna.bg

Пълни резултати от 65-ата анкета „Футболист на годината", много интересни имена спечелиха точки

Gong.bg

Интер отново сбърка - Фиорентина спря "нерадзурите"

Gong.bg

За първи път от 16 години: Медал за България на Световно по лека атлетика (ВИДЕО)

Nova.bg

Операция "Валкирия" и Вълчата бърлога - скритият горски щаб на Хитлер

Nova.bg