Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

Бързият възход на интелигентите асистенти, които могат да вършат все повече задачи, ще накара работодателите да се откажат от наемането на младши и начинаещи позиции, а именно те имат най-голяма нужда от тази работа, за да трупат опит

Мартин Дешев

16 март 2026, 09:02
Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро
Тим Кук за юбилея на Apple: Сами сме на върха

Тим Кук за юбилея на Apple: Сами сме на върха
За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни
Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник
Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко
Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет
Новият Gemini 3.1 Pro вдига точността за малките детайли

Новият Gemini 3.1 Pro вдига точността за малките детайли
Gemini вече може да композира и музика

Gemini вече може да композира и музика

В продължение на десетилетия висшето образование се рекламираше като най-добрият щит срещу икономическата нестабилност. Въпреки това, докато Випуск 2026 се готви да излезе на пазара на труда, нов анализ на CNBC предполага, че щитът може би изтънява. Виновникът не е рецесия, а бързото внедряване на автономни софтуерни агенти с изкуствен интелект – инструменти, предназначени да изпълняват много „малките“ задачи, които исторически са служили като първо стъпало на корпоративната стълбица.

Възходът на тези системи бележи преход от генеративен изкуствен интелект, който просто пише текст, към „агентски“ изкуствен интелект, който може да изпълнява многоетапни работни процеси. Тези дигитални работници могат да проучват пазарните тенденции, да управляват основно счетоводство, да изготвят правни документи и дори да пишат код с минимален човешки надзор. Макар че това представлява скок в корпоративната ефективност, то създава дълбока дилема за тези, които най-много се нуждаят от работа: наскоро завършили, търсещи позиции на начално ниво.

Последните предупреждения от лидери в индустрията показват, че този риск може да е реален. Според главния изпълнителен директор на ServiceNow Бил Макдермот автоматизацията, задвижвана от изкуствен интелект, може да повиши безработицата сред наскоро завършилите университет до над 30% през следващите няколко години, тъй като предприятията въвеждат автономни софтуерни агенти за изпълнение на много задачи, свързани с „белите якички“. 

На сходно мнение е и изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман. По време на среща на фонда BlackRock той казва, че изкуственият интелект в голяма степен нарушава баланса труд-капитал и се променя начина, по който функционира капитализма като цяло. Той отбелязва, че вече има стартиращи компании, които реално са само един човек, който разчита да свърши целия труд без служители, а само с изкуствен интелект. А именно стартъпите често са местата за първа работа на мнозина новонавлизащи на пазара на труда.

И по-лошото. Все още никой няма представа какво да направи. "Ако имаше универсално решение, щяхме да го намерим. Мисля, че никой не знае какво да прави", казва Алтман. Не помага и новината, че Meta се готви да съкрати 20% от персонала си, за да спести средства, които да инвестира в AI инфраструктура. Ако компанията изпълни намеренията си, това ще са около 16 000 души, които ще са преки "жертви" на изкуствения интелект.

Тази AI хубавица обещава край на самотата

Тези AI агенти не са просто обикновени чатботове. Те са все по-способни да изпълняват задачи, традиционно изпълнявани от младши служители: анализ на данни, писане на код, изготвяне на отчети и управление на работни процеси. Тъй като компаниите ги внедряват, за да намалят разходите и да увеличат ефективността, работните места на начално ниво биха могли да станат първите жертви на автоматизацията. 

Традиционно компаниите наемаха новозавършили, за да се справят с голям обем и по-ниска сложност. Тази схема функционираше като система с двойна цел: компанията получаваше достъпна работна ръка, а завършилият получаваше работа, за да развие уменията, необходими за израстване в кариерата. 

Сега този социален договор е подложен на натиск. Според анализатори, ако един агент с изкуствен интелект може да изпълнява работата на трима младши анализатори за част от разходите и без нужда от социални придобивки или време за „адаптация“, икономическият стимул за наемане на начинаещ човек изчезва. Това създава „празнина в уменията“, ако завършилите не могат да намерят позиции на начално ниво, за да натрупат опит, те никога няма да могат да се класират за позиции на средно ниво, с които изкуственият интелект все още не може да се справи. Макар че логиката подсказва, че тези позиции са следващите "на прицел".

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

Анализът подчертава нарастващата загриженост, че изкуственият интелект може непропорционално да засегне „най-уязвимите“ в света на „белите якички“ – тези без установени мрежи, тези с по-ниски доходи и тези, които разчитат на начални заплати, за да обслужват студентския си дълг. Докато висшите ръководители може да видят, че производителността им се е повишила от изкуствения интелект, новодошлият се оказва в конкуренция със софтуер, който никога не спи и не изисква заплата.

Нивото на безработица сред наскоро завършилите започва да се отделя от общото ниво на безработица, което предполага структурна промяна, а не временно затишие. За първи път „опитът“, необходим за „стартова“ позиция, се превръща в непреодолима бариера, защото задачите, използвани някога за придобиване на този опит, се автоматизират и изчезват.

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Не всички вярват, че перспективите са толкова мрачни. Някои икономисти твърдят, че новите технологии исторически създават нови индустрии и нови видове работни места, дори когато елиминират други. Например, възходът на интернет унищожи определени роли, като служителите във видеотеки, но създаде цели нови сектори, включително управление на социални медии, разработване на приложения и дигитален маркетинг.

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

По подобен начин изкуственият интелект може да създаде търсене на нови умения, като например надзор на AI, управление на данни, бързо инженерство и роли в сътрудничеството между човек и AI. В този сценарий предизвикателството за младите работници няма да бъде просто намирането на работа, а да се научат как да работят заедно със системите на AI. Но остава въпросът ще са нужни ли толкова много AI надзорници и "управители", колкото работни места ще се заменят? Ако да, тогава AI в голяма степен се обезмисля. Ако не, тогава наистина ще има повече безработни.

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Android скоро няма да е операционна система

Не всяка позиция на начално ниво може да се трансформира в „мениджърска“ роля. Без съгласувани усилия от страна на корпорациите да ценят човешкото наставничество и дългосрочното развитие на талантите пред краткосрочните печалби от ефективност, пазарът на труда на начално ниво може да се превърне в дигитална крепост, заключена за тези без години доказан опит. Но ако организациите инвестират в преквалификация, образование и нови кариерни пътища, изкуственият интелект може да се превърне в инструмент, който подобрява човешкия труд, вместо да го елиминира.

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект AI агент работа работни места технологии
Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в "Младост 1"

Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в "Младост 1"

България Преди 26 минути

Жителите сигнализират за разминаване между общия и индивидуалните водомери

<p>Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент</p>

Кая Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент

Свят Преди 36 минути

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас

Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен към Института по астрономия при БАН

Кодът на светлината: Как FoReRo2 разгадава тайните на звездите и кометите

Любопитно Преди 1 час

Учени от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (НАО) при Българската академия на науките (БАН) представят възможностите на инструмента FoReRo2 в престижното списание за наука Astronomy & Astrophysics

Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани

Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани

Свят Преди 1 час

Организирано от сдружение „16 март 2025“, събитието почете паметта на загиналите.

Палеж в Казанлък унищожи три коли

Палеж в Казанлък унищожи три коли

България Преди 1 час

Четвърта кола е с леки щети, две от изгорелите автомобили са на един собственик

Украински дронове атакуваха Москва - руската ПВО реагира

Украински дронове атакуваха Москва - руската ПВО реагира

Свят Преди 1 час

През уикенда над 145 дрона са били унищожени от системите за противовъздушна отбрана

Доналд Тръмп взе медии под прицел - обвини ги в AI фалшификации

Доналд Тръмп взе медии под прицел - обвини ги в AI фалшификации

Свят Преди 2 часа

По думите на американския лидер въпросните медии публикуват фалшиви снимки и видеа, създадени чрез изкуствен интелект

<p>Иран към&nbsp;Саудитска Арабия: Не можем един без друг</p>

Иран иска "сериозен преглед" на връзките си с арабските държави от Персийския залив

Свят Преди 2 часа

Посланикът Алиреза Енаяти заяви, че Иран атакува само американски и израелски цели и иска международни гаранции за сигурност

Изборите в КНДР: Ким Чен-ун гласува във въглищна мина

Изборите в КНДР: Ким Чен-ун гласува във въглищна мина

Свят Преди 2 часа

Севернокорейските граждани, които се намират на територията на Китай и други социалистически страни, също имаха възможност да гласуват

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

Любопитно Преди 2 часа

Исторически триумф за Ирландия: Джеси Бъкли разплака залата с емоционална реч за майчинството, след като пребори конкуренцията и грабна първия си „Оскар“ за драмата „Хамнет“

Златната нощ на киното: Оскарите 2026 г. в кадри

Най-доброто, най-лошото и най-големите гафове на „Оскарите“ през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Сезонът на наградите за 2026 г. завърши с няколко изненади, трогателен сегмент In Memoriam и някои съмнителни решения относно лицевото окосмяване. Вижте нашите отличия за вечерта

Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"

Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"

Любопитно Преди 2 часа

Той изпълнява двойна роля, влизайки в образите на двама братя ветерани от Първата световна война, които се опитват да отворят бар в Мисисипи в периода на Голямата депресия с откраднати пари

Леонардо Ди Каприо

Ди Каприо донесе триумф на „Битка след битка“ на „Оскарите“: Пълен списък на победителите

Свят Преди 3 часа

Шест статуетки и безкомпромисен политически коментар: „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън доминира 98-ите награди „Оскар“. Докато режисьорът предупреждава, че „фашизмът не изчезва“, Леонардо Ди Каприо блести в ролята на параноичен баща в свят на екстремизъм и изгубени илюзии

<p>Напрежение в Ормузкия проток: Индия успя да прекара газови танкери след разговори с Техеран</p>

Индия води преговори с Иран за корабоплаването през Ормузкия проток

Свят Преди 3 часа

Индийски танкери с втечнен газ преминаха безопасно след разговори с Техеран, докато Доналд Тръмп призовава за военни кораби в региона

Повече протеини, по-малко калории: Ето защо трябва да включите скир в диетата си

Повече протеини, по-малко калории: Ето защо трябва да включите скир в диетата си

Любопитно Преди 3 часа

В следващите редове ще разберем какво всъщност е скир, по какво се различава от киселото мляко и защо мнозина го определят като един от най-здравословните избори в млечния отдел

Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите

Забравете за пилатес: 10 упражнения, които всъщност укрепват мускулите

Любопитно Преди 3 часа

Малко упражнения укрепват мускулите на цялото тяло по-ефективно от пилатес

Всичко от днес

От мрежата

Професионален грумър съветва: Как правилно да режем ноктите на кучето си

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Блясък, пера и кристали: Роклите от Оскарите, за които всички говорят

Edna.bg

Максим Генчев нарисува Орфей, обяви картината за 230 евро

Edna.bg

Сашо Станков: Лудогорец превъзхождаше ЦСКА във всяко отношение

Gong.bg

Гафът на Игор Тудор, който разсмя социалните мрежи (видео)

Gong.bg

Раздадоха наградите „Оскар“, „Битка след битка“ е големият победител

Nova.bg

"Крещи, напада и заплашва": Потърпевши сигнализират за агресивен мъж в столичен квартал

Nova.bg