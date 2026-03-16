Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

В продължение на десетилетия висшето образование се рекламираше като най-добрият щит срещу икономическата нестабилност. Въпреки това, докато Випуск 2026 се готви да излезе на пазара на труда, нов анализ на CNBC предполага, че щитът може би изтънява. Виновникът не е рецесия, а бързото внедряване на автономни софтуерни агенти с изкуствен интелект – инструменти, предназначени да изпълняват много „малките“ задачи, които исторически са служили като първо стъпало на корпоративната стълбица.

Възходът на тези системи бележи преход от генеративен изкуствен интелект, който просто пише текст, към „агентски“ изкуствен интелект, който може да изпълнява многоетапни работни процеси. Тези дигитални работници могат да проучват пазарните тенденции, да управляват основно счетоводство, да изготвят правни документи и дори да пишат код с минимален човешки надзор. Макар че това представлява скок в корпоративната ефективност, то създава дълбока дилема за тези, които най-много се нуждаят от работа: наскоро завършили, търсещи позиции на начално ниво.

Последните предупреждения от лидери в индустрията показват, че този риск може да е реален. Според главния изпълнителен директор на ServiceNow Бил Макдермот автоматизацията, задвижвана от изкуствен интелект, може да повиши безработицата сред наскоро завършилите университет до над 30% през следващите няколко години, тъй като предприятията въвеждат автономни софтуерни агенти за изпълнение на много задачи, свързани с „белите якички“.

На сходно мнение е и изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман. По време на среща на фонда BlackRock той казва, че изкуственият интелект в голяма степен нарушава баланса труд-капитал и се променя начина, по който функционира капитализма като цяло. Той отбелязва, че вече има стартиращи компании, които реално са само един човек, който разчита да свърши целия труд без служители, а само с изкуствен интелект. А именно стартъпите често са местата за първа работа на мнозина новонавлизащи на пазара на труда.

И по-лошото. Все още никой няма представа какво да направи. "Ако имаше универсално решение, щяхме да го намерим. Мисля, че никой не знае какво да прави", казва Алтман. Не помага и новината, че Meta се готви да съкрати 20% от персонала си, за да спести средства, които да инвестира в AI инфраструктура. Ако компанията изпълни намеренията си, това ще са около 16 000 души, които ще са преки "жертви" на изкуствения интелект.

Тези AI агенти не са просто обикновени чатботове. Те са все по-способни да изпълняват задачи, традиционно изпълнявани от младши служители: анализ на данни, писане на код, изготвяне на отчети и управление на работни процеси. Тъй като компаниите ги внедряват, за да намалят разходите и да увеличат ефективността, работните места на начално ниво биха могли да станат първите жертви на автоматизацията.

Традиционно компаниите наемаха новозавършили, за да се справят с голям обем и по-ниска сложност. Тази схема функционираше като система с двойна цел: компанията получаваше достъпна работна ръка, а завършилият получаваше работа, за да развие уменията, необходими за израстване в кариерата.

Сега този социален договор е подложен на натиск. Според анализатори, ако един агент с изкуствен интелект може да изпълнява работата на трима младши анализатори за част от разходите и без нужда от социални придобивки или време за „адаптация“, икономическият стимул за наемане на начинаещ човек изчезва. Това създава „празнина в уменията“, ако завършилите не могат да намерят позиции на начално ниво, за да натрупат опит, те никога няма да могат да се класират за позиции на средно ниво, с които изкуственият интелект все още не може да се справи. Макар че логиката подсказва, че тези позиции са следващите "на прицел".

Анализът подчертава нарастващата загриженост, че изкуственият интелект може непропорционално да засегне „най-уязвимите“ в света на „белите якички“ – тези без установени мрежи, тези с по-ниски доходи и тези, които разчитат на начални заплати, за да обслужват студентския си дълг. Докато висшите ръководители може да видят, че производителността им се е повишила от изкуствения интелект, новодошлият се оказва в конкуренция със софтуер, който никога не спи и не изисква заплата.

Нивото на безработица сред наскоро завършилите започва да се отделя от общото ниво на безработица, което предполага структурна промяна, а не временно затишие. За първи път „опитът“, необходим за „стартова“ позиция, се превръща в непреодолима бариера, защото задачите, използвани някога за придобиване на този опит, се автоматизират и изчезват.

Не всички вярват, че перспективите са толкова мрачни. Някои икономисти твърдят, че новите технологии исторически създават нови индустрии и нови видове работни места, дори когато елиминират други. Например, възходът на интернет унищожи определени роли, като служителите във видеотеки, но създаде цели нови сектори, включително управление на социални медии, разработване на приложения и дигитален маркетинг.

По подобен начин изкуственият интелект може да създаде търсене на нови умения, като например надзор на AI, управление на данни, бързо инженерство и роли в сътрудничеството между човек и AI. В този сценарий предизвикателството за младите работници няма да бъде просто намирането на работа, а да се научат как да работят заедно със системите на AI. Но остава въпросът ще са нужни ли толкова много AI надзорници и "управители", колкото работни места ще се заменят? Ако да, тогава AI в голяма степен се обезмисля. Ако не, тогава наистина ще има повече безработни.

Не всяка позиция на начално ниво може да се трансформира в „мениджърска“ роля. Без съгласувани усилия от страна на корпорациите да ценят човешкото наставничество и дългосрочното развитие на талантите пред краткосрочните печалби от ефективност, пазарът на труда на начално ниво може да се превърне в дигитална крепост, заключена за тези без години доказан опит. Но ако организациите инвестират в преквалификация, образование и нови кариерни пътища, изкуственият интелект може да се превърне в инструмент, който подобрява човешкия труд, вместо да го елиминира.