Технологии

Паролите вече са отживелица, нужни са нови системи

За модерните хакери традиционните пароли вече не представляват особено предизвикателство. Те разполагат с много начини да ги заобиколят или отгатнат и затова според британски регулатор е време да се премине към нови, по-добри и сигурни технологии

Мартин Дешев Мартин Дешев

26 април 2026, 08:11
OpenAI фокусира GPT-5.5 към

Meta показа нов AI, който

Превръща ли се Сам Алтман в проблем за развитието на AI

Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните

Подслушва ли ви смартфонът? Как знае какви реклами да покаже веднага след разговор с приятел

AI не успява да спечели доверието на хората

Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене

YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи

В одещият орган по киберсигурност на Великобритания отправи остро предупреждение за бъдещето на онлайн сигурността, заявявайки, че традиционните пароли вече не са подходящи в ерата на все по-сложни киберзаплахи. Според скорошен доклад, посочен от MakeUseOf, Националният център за киберсигурност (NCSC) на Обединеното кралство, част от разузнавателната агенция GCHQ, на практика е „пенсионирал“ паролата, призовавайки потребителите и организациите да приемат по-нови, по-сигурни алтернативи. 

В продължение на десетилетия експертите по сигурността съветват потребителите да създават сложни низове от знаци, числа и символи. NCSC обаче твърди, че тази философия на „сложните низове“ има обратен ефект. Вместо да направи акаунтите по-сигурни, тя е принудила потребителите да следват предвидими модели, като например замяна на буквата „s“ с „$“, или, което е по-опасно, повторно използване на една и съща парола в десетки акаунти с висока стойност. 

„Паролите бяха създадени за свят, който вече не съществува. Днес автоматизираните атаки с „груба сила“ и масовите кампании за добавяне на идентификационни данни могат да заобиколят традиционните пароли за секунди. Водим война от 21-ви век с щит от 20-ти век“, казва говорител на агенцията.

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

NCSC подкрепя „ключовете за достъп“ (Passkey) като основен наследник на паролата. За разлика от текстов низ, съхраняван в база данни, който може да бъде откраднат при пробиване на сървър, ключът за достъп е цифров документ за самоличност, свързан с конкретно физическо устройство, като например смартфон или USB ключ за сигурност.

Базирани на стандарта FIDO (Fast Identity Online), ключовете за достъп използват криптография с публичен ключ. Когато потребителят влезе в системата, устройството му доказва, че притежава частен ключ чрез биометрично сканиране (като пръстов отпечатък или идентификация на лице) или локален ПИН. Тъй като действителната „тайна“ никога не напуска устройството и никога не се изпраща до сървъра на уебсайта, няма парола, която хакер да може да прихване или открадне.

Батериите са ахилесовата пета на смартфоните

Преходът вече е в ход. Големи технологични фирми, включително Google, PayPal и eBay, започнаха да въвеждат поддръжка за Passkey, а правителствените служби на Обединеното кралство също внедряват технологията в опит да укрепят националната киберустойчивост. Специалистите по сигурността казват, че промяната може да подобри и потребителското изживяване. За разлика от сложните пароли, които трябва да се запомнят и често да се актуализират, ключовете за достъп елиминират нуждата от запомняне, предлагайки по-бързо и по-безпроблемно влизане в системата. 

Въпреки че агенцията настоява за бъдеще без пароли, тя признава, че преходът ще отнеме време. Междувременно GCHQ актуализира своите насоки „Cyber ​​Essentials“, за да наблегне на двуфакторното удостоверяване (2FA) като неподлежащо на обсъждане изискване. Агенцията специално подчертава уязвимостта на SMS-базираните кодове, които могат да бъдат прихванати чрез атаки с клониране на SIM карти. Вместо това NCSC препоръчва използването на специални приложения за удостоверяване или физически хардуерни токени, които осигуряват ротиращ, чувствителен към времето слой сигурност.

Мобилният интернет е бавен? Може да е от смартфона

Зукърбърг прави своя AI версия за служителите си

Тази промяна бележи рядък момент на пълно съгласуване между институциите и Силициевата долина. Технологичните гиганти вече започнаха да внедряват поддръжка за пароли в своите операционни системи, целящи да направят процеса на влизане толкова безпроблемен, колкото отключването на телефон.

Google прави създаването на AI видео достъпно за всички

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

NCSC обаче предупреждава, че най-голямото препятствие остава психологическото. „Най-голямото предизвикателство не е технологията. Това е навикът“, заключва докладът.

Redmi A7 Pro иска да промени идеята за бюджетен телефон

Трикове за Android, които ни пестят време всеки ден

„Тридесет години сме обучавани да мислим, че паролата е това, което ни пази в безопасност. Прекъсването на този навик е първата стъпка към по-сигурно Обединено кралство“, казват още експертите.

Редактор: Мартин Дешев
парола пароли хакери технологии киберсигурност софтуер
Последвайте ни
Стрелба във Вашингтон: Доналд Тръмп и Мелания бяха евакуирани под охрана

Доналд Тръмп с първи думи след стрелбата във Вашингтон

„Изглеждаше доста зловещо“: 31-годишен учител от Калифорния е стрелецът, опитал да убие Доналд Тръмп на вечерята на кореспондентите

Чернобил на 40: Лъжите, загубата и защо не можем да го забравим

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
От суперколи до практични SUV: BYD иска глобална доминация

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

Преди 4 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Преди 4 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Преди 4 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джихадисти и туареги поеха отговорност за серията от атаки в Мали

Свят Преди 9 часа

Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари по "Хизбула"

Свят Преди 10 часа

Вучич нарече евродокладчика Пицула "глупак", а разследващ журналист "кретен"

Свят Преди 11 часа

Кола с петима тийнейджъри падна в река във Франкфурт, един е починал

Свят Преди 12 часа

<p>Орбан се отказва от парламентарния си мандат</p>

България Преди 12 часа

Тръмп oтмени пътуването на Уиткоф и Къшнър до Пакистан

Свят Преди 13 часа

Левски докосва титлата след обрат над ЦСКА в 168-то Вечно дерби

България Преди 13 часа

<p>Иван Христанов с подробности за случаите на антракс у нас&nbsp;</p>

България Преди 14 часа

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Свят Преди 14 часа

<p>Какво се случи при визитата на Володин в Пхенян</p>

Свят Преди 14 часа

Отговорът ще ви изненада: Какво ще направи мозъка ви по-стар от вас?

Любопитно Преди 14 часа

Кулинарно вълшебство: Най-сочната морковена торта с копринен крем

Любопитно Преди 14 часа

Златното дуо за сърцето: Тази комбинация от плодове прави чудеса с кръвоносните съдове

Любопитно Преди 14 часа

<p>&quot;Не подлежи на дискусия&quot;&nbsp;-&nbsp;Макрон вдигна напрежението в Европа</p>

Свят Преди 15 часа

<p>Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от &quot;преяждане с власт&quot;</p>

България Преди 15 часа

<p>След два месеца хаос небето над Техеран се отваря</p>

Свят Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 26 април, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 26 април, неделя

Edna.bg

Непредвидим сблъсък в долната половина на класирането

Gong.bg

Най-бързият гол през сезона в Турция даде тон за победа на Гьозтепе и Мъри Стоилов

Gong.bg

Евакуираха Тръмп след стрелба във Вашингтон, ранен е агент на Secret Service (ВИДЕО)

Nova.bg

Христофор Караджов: Медийни проучвания сочат, че нападателят във Вашингтон е работил като учител

Nova.bg