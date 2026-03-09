Технологии

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

Досега мнозина смятаха, че изкуственият интелект ще се отрази еднакво на хората. Ново проучване обаче показва, че има съществени разлики в очакванията и реалностите за въздействието на технологията както за мъжете, така и за жените

Мартин Дешев Мартин Дешев

9 март 2026, 10:06
Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник
Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко
Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет
Новият Gemini 3.1 Pro вдига точността за малките детайли

Новият Gemini 3.1 Pro вдига точността за малките детайли
Gemini вече може да композира и музика

Gemini вече може да композира и музика
Да откраднеш AI: Хакери искат да вземат Google Gemini

Да откраднеш AI: Хакери искат да вземат Google Gemini
Преекспонирани ли са страховете от AI? Според шефа на AWS няма да има апокалипсис

Преекспонирани ли са страховете от AI? Според шефа на AWS няма да има апокалипсис
Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

П оследното проучване „Жените на работа 2026“ на SurveyMonkey в партньорство с CNBC предлага подробен поглед върху това как жените се справят на съвременното работно място. Резултатите подчертават сложна картина: докато много жени остават отдадени на кариерата си, нарастващото прегаряне, променящите се очаквания относно баланса между работа и личен живот и бързото приемане на изкуствения интелект променят начина, по който те мислят за работата. 

Близо половината от работещите жени (45%) съобщават, че се чувстват изтощени, често или винаги. Това психическо изтощение не е просто лична борба. То е основен двигател на „текучеството“ на кадри. Според данните, 42% от жените, които са обмисляли да напуснат работата си през последната година, са го направили в търсене на по-добър баланс между работа и личен живот. 

Решението на прегарянето е гъвкавостта, което обаче се оказва нож с две остриета. Докато 57% от жените, които съобщават за подобрен баланс между работа и личен живот, отдават заслуга на гъвкавите схеми на работа, значителна част от работната сила продължава да се страхува от „наказанието за гъвкавост“.

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

46% от жените изразяват загриженост, че използването на хибридни или дистанционни опции за работа може да им попречи да постигнат бъдещи кариерни цели. Този „капан на гъвкавостта“ предполага, че макар компаниите да предлагат повече възможности, основната корпоративна култура често все още възнаграждава физическото присъствие пред резултатите.

С навлизането на изкуствения интелект в масовия сектор, проучването разкрива рязка „разлика в ентусиазма“ между мъжете и жените. Мъжете са значително по-склонни да прегърнат генеративния изкуствен интелект, като 69% от тях описват изкуствения интелект като „ценен сътрудник“ в сравнение с 61% от жените. 

Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Android скоро няма да е операционна система

Разликата в употребата е още по-изразена. 64% от жените съобщават, че никога не използват AI на работното място, спрямо 55% от мъжете. 14% от мъжете са „активни потребители“ (използват AI няколко пъти на ден), докато само 9% от жените попадат в тази категория. В изненадващо психологическо различие, приблизително половината от анкетираните жени признават, че използването на AI на работното място „се усеща като измама“, чувство, споделяно от много по-малък процент мъже. 

Проучването показва, че общо 40% от работниците са използвали инструменти с изкуствен интелект на работното си място през последната година, като около 27% ги използват ежедневно или седмично. Освен това, 67% от жените са заявили, че се нуждаят от повече обучение, за да се чувстват уверени при използването на тези инструменти. 

Въпреки че много служители гледат на изкуствения интелект като на полезен асистент, опасенията остават широко разпространени. Около 69% от работниците смятат, че AI може да доведе до загуба на работни места. Някои работници се притесняват, че изкуственият интелект може да увеличи работното натоварване, вместо да го намали. 

Използващите AI всъщност работят повече и по-усилено

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

Въпреки препятствията, данните от 2026 г. показват, че жените остават силно амбициозни. Тази амбиция обаче е подложена на изпитание от структурни спънки. 21% от жените, които са преживели прегаряне, съобщават за кариерен неуспех през последните 12 месеца, в сравнение само с 8% от тези, които са се чувствали психически здрави. Жените, които са посочили спад в инициативите за приобщаване в компанията си, са били три пъти по-склонни да съобщят, че им е трудно да „бъдат себе си“ на работното място. 

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Ботове, AI и системи: Има ли реални хора в Интернет

За да задържат служителите, организациите трябва да надхвърлят простото предлагане на „привилегии“. Те трябва да се справят с културата на „винаги наличен“, която води до прегаряне, да осигурят прозрачни пътища за развитие на дистанционните работници и да преодолеят разликата, чрез обучения по изкуствен интелект. Както показват тенденциите на SurveyMonkey за 2026 г., най-умните лидери ще бъдат тези, които използват „стратегическо слушане“, за да превърнат тази обратна връзка в смислени, системни действия.

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект работа работник професия мъже жени технологии бизнес
Последвайте ни
Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Кристалина Георгиева с предупреждение: Мислете за немислимото и се подгответе за него

Илон Мъск и мечтата „Джурасик парк“: Милиардерът взриви мрежата

Илон Мъск и мечтата „Джурасик парк“: Милиардерът взриви мрежата

Опит за убийство: Мъж прегази съпругата си след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици

Опит за убийство: Мъж прегази съпругата си след гонка в Обручище, тестът му е пложителен за наркотици

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

Не бързайте към пощите: Плащат по-късно пенсиите днес

pariteni.bg
10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 17 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 13 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 14 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колко важна е военната база Рамщайн за войната срещу Иран?

Колко важна е военната база Рамщайн за войната срещу Иран?

Свят Преди 15 минути

Рамщайн е най-голямата американска военна база в Европа

Владимир Путин

Гаф или бунт в Кремъл? Изтрито видео на Путин разпали спекулации

Свят Преди 17 минути

Във видеото, което беше публикувано онлайн за четири минути, преди да бъде премахнато, руският президент внезапно спира да говори, посочва към гърлото си и започва да прочиства гърлото си и да кашля непрекъснато за около 30 секунди

Сърбия забрани износа на петрол и петролни деривати

Сърбия забрани износа на петрол и петролни деривати

Свят Преди 43 минути

Кантарджиев: Преди дни бе регистриран първи случай на легионерска болест за 2026 г.

Кантарджиев: Преди дни бе регистриран първи случай на легионерска болест за 2026 г.

България Преди 51 минути

Той отбеляза, че грипът настъпи по-късно от обичайното през отминалия вече сезон, а заболяемостта е била по-ниска в сравнение с предходни години

Джо Макдоналд

Почина музикалната легенда Джо Макдоналд

Свят Преди 1 час

<p>Мъж загина, премазан от машина в цех във&nbsp;Велико Търново</p>

Мъж загина при трудова злополука във Велико Търново

България Преди 1 час

Инспекцията по труда във Велико Търново извършва проверка по случая

<p>Старт на съдебния процес срещу Екрем Имамоглу</p>

Старт на съдебния процес срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Свят Преди 1 час

Обвинителният акт съдържа 3739 страници

<p>&nbsp;Кралското семейство се събира за един от най-важните си дни в годината</p>

Сила и солидарност: Кралското семейство се събира за един от най-важните си дни в годината

Любопитно Преди 1 час

Крал Чарлз III и принцът и принцесата на Уелс се завръщат в Уестминстър за ключова церемония. Научете защо тазгодишният Ден на Британската общност е символ на стабилност и какви изненади подготвиха за конгрегацията от 1800 души

<p>Песков: Сега ни се струва, че краят на света е пред нас</p>

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков: Международното право вече не съществува, чака ни „краят на света“

Свят Преди 1 час

Говорителят на Кремъл обяви настъпването на „перфектна буря“ и призна, че светът вече не се води от общи правила, а от сурови национални интереси

Силен трус в Турция

Силен трус в Турция

Свят Преди 1 час

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като епицентърът му е бил в района на градчето Булдан

Сметната палата съкрати администрацията на КПК

Сметната палата съкрати администрацията на КПК

България Преди 1 час

Сметната палата насочва усилията си към укрепване на одиторския капацитет с акцент върху привличането на млади специалисти

<p>Загубихме звезда от &quot;Ловци на духове&quot;</p>

Почина Дженифър Ръниън, звезда от култовия филм „Ловци на духове“

Свят Преди 1 час

Опечаленото семейство на актрисата съобщи сърцераздирателната новина в социалните мрежи

SIPRI: Вносът на оръжие в Европа се е утроил

SIPRI: Вносът на оръжие в Европа се е утроил

Свят Преди 1 час

Несигурността относно степента, в която САЩ биха защитили своите партньори от НАТО в случай на извънредна ситуация, също е допринесла за увеличаване на търсенето на оръжие сред европейските страни от НАТО

Проф. Христо Пимпирев

Триумф на българския дух в Женева: Проф. Христо Пимпирев покори сърцата на научния свят с голямо отличие

Любопитно Преди 1 час

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Любопитно Преди 2 часа

Изследователите са изучавали особеностите на деленето на маларийния плазмодий – паразит, причиняващ малария

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

Свят Преди 2 часа

Първоначалните удари на САЩ и Израел, които убиха върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, предизвикаха регионален хаос. Европейските и близкоизточните правителства се изправиха пред внезапна война, която не беше тяхна и която повечето от тях не искаха

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

Защо кучетата обичат да носят пръчки

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Първата българка на корица на Vogue Нора Шопова ражда през лятото

Edna.bg

Нова звездна двойка! Испанската актриса Естер Еспосито плени сърцето на Килиан Мбапе

Edna.bg

Емоционалният Никола Цолов: Тази прокоба в Австралия вече е преодоляна

Gong.bg

Хванаха ги в крачка: горещи кадри на Мбапе и Естер (видео)

Gong.bg

Задържаха мъж, обвинен в опит да прегази жена си с кола в Старозагорско

Nova.bg

Турция разположи шест изтребителя F-16 в Кипър

Nova.bg