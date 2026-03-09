За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

Преекспонирани ли са страховете от AI? Според шефа на AWS няма да има апокалипсис

П оследното проучване „Жените на работа 2026“ на SurveyMonkey в партньорство с CNBC предлага подробен поглед върху това как жените се справят на съвременното работно място. Резултатите подчертават сложна картина: докато много жени остават отдадени на кариерата си, нарастващото прегаряне, променящите се очаквания относно баланса между работа и личен живот и бързото приемане на изкуствения интелект променят начина, по който те мислят за работата.

Близо половината от работещите жени (45%) съобщават, че се чувстват изтощени, често или винаги. Това психическо изтощение не е просто лична борба. То е основен двигател на „текучеството“ на кадри. Според данните, 42% от жените, които са обмисляли да напуснат работата си през последната година, са го направили в търсене на по-добър баланс между работа и личен живот.

Решението на прегарянето е гъвкавостта, което обаче се оказва нож с две остриета. Докато 57% от жените, които съобщават за подобрен баланс между работа и личен живот, отдават заслуга на гъвкавите схеми на работа, значителна част от работната сила продължава да се страхува от „наказанието за гъвкавост“.

46% от жените изразяват загриженост, че използването на хибридни или дистанционни опции за работа може да им попречи да постигнат бъдещи кариерни цели. Този „капан на гъвкавостта“ предполага, че макар компаниите да предлагат повече възможности, основната корпоративна култура често все още възнаграждава физическото присъствие пред резултатите.

С навлизането на изкуствения интелект в масовия сектор, проучването разкрива рязка „разлика в ентусиазма“ между мъжете и жените. Мъжете са значително по-склонни да прегърнат генеративния изкуствен интелект, като 69% от тях описват изкуствения интелект като „ценен сътрудник“ в сравнение с 61% от жените.

Разликата в употребата е още по-изразена. 64% от жените съобщават, че никога не използват AI на работното място, спрямо 55% от мъжете. 14% от мъжете са „активни потребители“ (използват AI няколко пъти на ден), докато само 9% от жените попадат в тази категория. В изненадващо психологическо различие, приблизително половината от анкетираните жени признават, че използването на AI на работното място „се усеща като измама“, чувство, споделяно от много по-малък процент мъже.

Проучването показва, че общо 40% от работниците са използвали инструменти с изкуствен интелект на работното си място през последната година, като около 27% ги използват ежедневно или седмично. Освен това, 67% от жените са заявили, че се нуждаят от повече обучение, за да се чувстват уверени при използването на тези инструменти.

Въпреки че много служители гледат на изкуствения интелект като на полезен асистент, опасенията остават широко разпространени. Около 69% от работниците смятат, че AI може да доведе до загуба на работни места. Някои работници се притесняват, че изкуственият интелект може да увеличи работното натоварване, вместо да го намали.

Въпреки препятствията, данните от 2026 г. показват, че жените остават силно амбициозни. Тази амбиция обаче е подложена на изпитание от структурни спънки. 21% от жените, които са преживели прегаряне, съобщават за кариерен неуспех през последните 12 месеца, в сравнение само с 8% от тези, които са се чувствали психически здрави. Жените, които са посочили спад в инициативите за приобщаване в компанията си, са били три пъти по-склонни да съобщят, че им е трудно да „бъдат себе си“ на работното място.

За да задържат служителите, организациите трябва да надхвърлят простото предлагане на „привилегии“. Те трябва да се справят с културата на „винаги наличен“, която води до прегаряне, да осигурят прозрачни пътища за развитие на дистанционните работници и да преодолеят разликата, чрез обучения по изкуствен интелект. Както показват тенденциите на SurveyMonkey за 2026 г., най-умните лидери ще бъдат тези, които използват „стратегическо слушане“, за да превърнат тази обратна връзка в смислени, системни действия.