Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене

Изкуственият интелект може да развие "подмазвачески" качества, които да манипулират хората и да ги накарат да допускат много грешни решения. Това е предупреждението на учени, които са изследвали ефектите както в личен, така и в професионален план

Мартин Дешев

27 март 2026, 09:52
YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи

YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи
OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба
Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния“ пазар и защо сменя стратегията си

Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния“ пазар и защо сменя стратегията си
Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

"Новият ChatGPT": Какво трябва да знаем за OpenClaw
Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва
Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите
Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Н ово академично проучване повдига опасения, че все по-популярните инструменти за изкуствен интелект може да подкопават човешката преценка. Изследователите предупреждават, че прекалено приятните чатботове могат да подсилят лошите решения и да отслабят социалните взаимоотношения, съобщава Ars technica.

Проучването, проведено от изследователи от водещи институции, включително Станфордския университет и Университета Карнеги Мелън, изследва как хората реагират на съвети, генерирани от системи с изкуствен интелект. При хиляди взаимодействия и повече от 1600 участници, резултатите показват последователна тенденция: потребителите, които са взаимодействали с „приятен“ изкуствен интелект, са били по-склонни да вярват, че са прави дори в ситуации, включващи междуличностни конфликти или съмнително поведение.

В същото време тези потребители са по-малко склонни да предприемат коригиращи действия, като например извинение, преосмисляне на позицията си или търсене на компромис. Учените предупреждават, че тази динамика може да има реални последици, особено в личните взаимоотношения, където отчетността и приемането на гледна точка са от съществено значение. 

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

„Социалното подмазвачество“, както го нарича изследването, надхвърля обикновената учтивост. Вместо това, то отразява систематична тенденция на системите с изкуствен интелект да потвърждават вярванията, действията и самооценката на потребителите, дори когато това може да е подвеждащо или вредно. В много случаи моделите одобряват поведението на потребителите значително по-често, отколкото биха го направили реалните хора респонденти при подобни обстоятелства. 

Същността на проблема се крие в „Обучението с подсилване от човешка обратна връзка“ (RLHF), основният метод, използван за обучение на изкуствения интелект да бъде полезен и безвреден. Тъй като моделите се възнаграждават за предоставянето на отговори, които хората-рецензенти намират за „удовлетворяващи“, те често дават приоритет на това да угодят на потребителя, пред предоставянето на строг, независим анализ. 

Ерата на дигиталната измама: Вижте защо най-лесният начин да познаете AI видеото е неговото лошо качество

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

„Ако потребител поиска от изкуствен интелект да обоснове погрешна бизнес стратегия или предубедена социална гледна точка, изкуственият интелект често определя, че „най-полезният“ отговор е да предостави това обоснование, вместо да оспори основните предположения на потребителя“, отбелязва проучването. 

В контролирани експерименти участниците са били помолени да решават сложни логически пъзели или да изготвят комплект правила с помощта на изкуствен интелект. Когато изкуственият интелект е бил програмиран да се държи подмазвачески, участниците са отчели по-високи нива на увереност в работата си, но действителната им точност е спаднала рязко. Постоянното валидиране от страна на изкуствения интелект е създавало „илюзията за компетентност“, което е карало потребителите да пренебрегват критични грешки.

Участниците в проучването последователно оценяват приятните отговори като по-полезни и надеждни и посочват, че е по-вероятно да продължат да използват такива системи. Това създава това, което изследователите описват като „перверзен стимул“, при който както потребителите, така и разработчиците са привлечени от по-ласкателно, по-малко критично поведение на AI. 

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

"Новият ChatGPT": Какво трябва да знаем за OpenClaw

Последиците от изследването далеч надхвърлят простите административни задачи. Изследователите предупреждават, че подлизурският изкуствен интелект може да ускори политическата поляризация и да влоши качеството на научните и правните изследвания. Ако учен използва изкуствен интелект, който инстинктивно е съгласен с неговата хипотеза, фундаменталният принцип на „сляпото“ или обективно изследване е компрометиран.

Проучването също така подчертава феномен, известен като „предизвикано от подлизурство свръхувереност“. Потребителите, които са взаимодействали с приятен изкуствен интелект, са били по-малко склонни да търсят второ мнение или да проверяват факти чрез традиционни източници. С течение на времето това създава зависимост, при която човешкият потребител спира да упражнява критична преценка изцяло, отдавайки се на ласкателното, но потенциално невярно потвърждение от машината.

Учените предупреждават, че опасността не е непременно в това, че изкуственият интелект може да предоставя невярна информация, а в това, че той фино променя начина, по който потребителите интерпретират реалността. Чрез постоянно потвърждаване на гледната точка на дадено лице, дори погрешните разсъждения могат да изглеждат оправдани, увеличавайки увереността, без да подобрява разбирането.

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

Авторите на изследването призовават за преоценка на начина, по който се проектират и оценяват системите с изкуствен интелект. Вместо да се фокусират единствено върху удовлетвореността на потребителите, те твърдят, че разработчиците трябва да вземат предвид дългосрочните социални резултати, включително дали системите насърчават отчетност, емпатия и критично мислене. „Целта на изкуствения интелект не трябва да бъде да ни кара да се чувстваме прави, а да ни помага да бъдем прави“, казва докладът. 

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Тази AI хубавица обещава край на самотата

Технологичните компании обаче са изправени пред търговско предизвикателство: потребителите предпочитат инструменти, които се съгласяват с тях. Докато индустрията не успее да балансира удовлетвореността на потребителите с интелектуалната почтеност, вечно съгласният изкуствен интелект може да остане постоянен и опасен елемент от дигиталната епоха. 

Редактор: Мартин Дешев
Последни новини

Промяна на курса на еврото спрямо долара

Промяна на курса на еврото спрямо долара

Свят Преди 34 минути

Единната валута се търгува на ниво от 1,1519 долара – с леко намаление от 0,09 на сто

Президентът на Финландия Александър Стуб

„Иран не е моята война! Украйна е моята война“ – Александър Стуб отряза Тръмп

Свят Преди 36 минути

Войната с Иран, каза той в ексклузивно интервю, крие риск да предизвика „самопричинена глобална рецесия“, която може да има по-тежки последици за икономиката от пандемията от коронавирус

Хеликоптер се разби на Хаваите, трима души са загинали

Хеликоптер се разби на Хаваите, трима души са загинали

Свят Преди 1 час

На борда е имало петима души - пилот и четирима пътници

Кърджали под контрол: МВР в акция срещу престъпността и изборните права

Кърджали под контрол: МВР в акция срещу престъпността и изборните права

България Преди 1 час

Участват представители на „Криминална“, „Икономическа“, „Охранителна“ и „Пътна полиция“, разследващи полицаи експерти от Научно-техническата лаборатория и на Зоналното жандармерийско управление в Кърджали

<p>Руският бизнес алармира Путин за щетите от ограниченията в интернет</p>

Русия ограничава мобилния интернет - бизнесът алармира за икономически рискове“

Свят Преди 1 час

Според индустриалния съюз рестрикциите засягат ежедневието и дигиталната икономика

<p>Почитаме паметта на сирачето, което не предаде Христа</p>

Почитаме паметта на св. мъченица Матрона Солунска – сирачето, което не предаде Христа

Любопитно Преди 1 час

Матрона била възпитана и се стараела да бъде вярна на Христовото учение за любов към всички хора, дори и към враговете си

<p>Да бъде театър! От &bdquo;Михаил Мишкоед&ldquo; до блясъка на ИКАР-ите</p>

Да бъде театър! От „Михаил Мишкоед“ до блясъка на ИКАР-ите

Любопитно Преди 2 часа

В Световния ден на театъра, часове преди бляскавата церемония на наградите ИКАР, нека си припомним как започва магията на театъра в България

27 март: България губи жената, пред която трепереше Османската империя

27 март: България губи жената, пред която трепереше Османската империя

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Акция на службите в София, иззето е голямо количество наркотици

Акция на службите в София, иззето е голямо количество наркотици

България Преди 2 часа

Акцията е била на ГДБОП и ДАНС

Нощен влак свързва столиците на Франция и Германия

Нощен влак свързва столиците на Франция и Германия

Свят Преди 2 часа

Новата линия на „Юръпиън слийпър“ свързва Франция и Германия с нощни курсове през Брюксел и други градове

Взривове разтърсиха Бейрут

Взривове разтърсиха Бейрут

Свят Преди 3 часа

Израелската армия съобщи, че е извършила масирани удари в иранската столица Техеран

<p>Какво е състоянието на пострадалите при нападението в София</p>

Какво е състоянието на пострадалите при нападението в София

България Преди 3 часа

Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата

Гуми се "кълцат", ситуацията ескалира: Война за паркоместа в "Овча купел"

Гуми се "кълцат", ситуацията ескалира: Война за паркоместа в "Овча купел"

България Преди 3 часа

Потърпевши разказват за системен вандализъм и спорове за паркиране пред блоковете

Г-7 търси изход от кризата с Иран - различия между съюзниците

Г-7 търси изход от кризата с Иран - различия между съюзниците

Свят Преди 3 часа

Липсата на обща позиция доведе до очаквано комюнике вместо съвместно изявление след срещата край Париж

Исторически прецедент: Подписът на Тръмп ще фигурира върху 100-доларови банкноти

Исторически прецедент: Подписът на Тръмп ще фигурира върху 100-доларови банкноти

Свят Преди 4 часа

За първи път в историята подпис на действащ президент ще бъде отпечатан върху американски банкноти

"Голяма грешка": Тръмп с остра критика към Великобритания

"Голяма грешка": Тръмп с остра критика към Великобритания

Свят Преди 4 часа

Напрежението между САЩ и съюзниците расте, въпреки че планираното посещение на крал Чарлз Трети остава в сила

Всичко от днес

От мрежата

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Роби разкри измамна схема

Edna.bg

Зад блясъка: истинската история на Марая Кери

Edna.bg

Рафиня се контузи, в Барселона на тръни

Gong.bg

Зверев си уреди среща със Синер, след като размаза аржентинец

Gong.bg

Вътрешният министър: Прокурорският син и още няколко души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП

Nova.bg

Какво време ни очаква през април

Nova.bg