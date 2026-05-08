Мъск за сделката с Anthropic: Ще им отнемем достъпа, ако правят лош AI

В ъв все по-хаотичната надпревара за доминиране на изкуствения интелект, едно нещо стана ясно: изчислителната мощност е почти толкова важна, колкото и самите модели за изкуствен интелект. Илон Мъск сключи мащабно партньорство в областта на изчислителната мощност и инфраструктурата между своята аерокосмическа компания SpaceX (в която обедини и своята xAI) и Anthropic.

В основата на тази сделка е Colossus – най-мощният суперклъстер от изкуствен интелект в света, който се разширява, за да осигури на Anthropic безпрецедентната процесорна мощност, необходима за обучение на следващото поколение модели. Тази седмица Anthropic обяви сделка за използване на пълния капацитет на суперкомпютърното съоръжение.

Споразумението дава на Anthropic достъп до повече от 220 000 графични процесора на NVIDIA и над 300 мегавата изчислителна мощност на изкуствен интелект, което го прави една от най-големите сделки за инфраструктура на изкуствен интелект, оповестявани досега публично. Илон Мъск открито заяви необходимостта от това партньорство, като го определи като критична стъпка за предотвратяване на монопол върху изкуствения интелект.

Мъск отбеляза, че за да остане изкуственият интелект „безопасен и полезен“, инфраструктурата, която го поддържа, трябва да бъде децентрализирана и стабилна. Чрез използването на уникалните възможности на SpaceX, Мъск се стреми да предостави на Anthropic хардуерна основа, която е физически и оперативно различна от тази на големите три доставчика на облачни услуги – Amazon, Google и Microsoft. Мъск описва сделката като „симбиотична еволюция на хардуер и интелигентност“. Той подчертава, че SpaceX предоставя повече от просто площ. Тя предоставя специализирана мрежа и системи за управление на температурата, с които традиционните центрове за данни просто не могат да се сравнят.

Това, което прави партньорството особено поразително, е историята между Мъск и Anthropic. По-рано тази година Мъск критикува публично компанията, дори я обвини, че е враждебна към западните ценности. Но сега тонът му се промени драстично. След като се срещна директно с ръководството и инженерите на Anthropic, Мъск сякаш промени курса си.

Той се пошегува, че „никой не е задействал злия ми детектор“, описвайки екипа на Claude като надежден, след като е провел това, което той нарече своя лична „проверка на миналото“, като е прекарал време със служителите на Anthropic, за да се убеди, че това, което разработват, е действително полезно. Един от най-значимите аспекти, които Мъск подчерта, е интеграцията със сателитната констелация Starlink. Мъск завяи, че чрез директно свързване на клъстера Colossus към Starlink, агентите с изкуствен интелект на Anthropic могат да постигнат „глобален обхват с ниска латентност“, който заобикаля пречките в традиционния интернет.

Мъск характеризира това като „суверенни изчисления“ – концепция, при която физическата инфраструктура на изкуствения интелект е толкова сигурна и независима, колкото енергийната мрежа на нацията. Той отбелязва, че това ниво на независимост е жизненоважно за подхода на Anthropic за „Конституционален изкуствен интелект“, гарантиращ, че предпазните мерки на модела са вградени във физическия хардуерен слой, а не просто са софтуерен филтър.

Colossus 1, първоначално построен за xAI и Grok, се превърна в едно от най-големите суперкомпютърни съоръжения за изкуствен интелект в света. Мъск многократно е подчертавал, че който контролира изчислителния капацитет, контролира темпото на развитие на изкуствения интелект.

И тази сделка засилва това убеждение. Докато Мъск и основателите на Anthropic (които напуснаха OpenAI) са имали различия в миналото, Мъск публично е заявявал, че сега споделят „обща екзистенциална цел“. Мъск посочи, че и той, и Anthropic са дълбоко загрижени за „проблема с подравняването“ – риска изкуственият интелект да развива цели, които противоречат на оцеляването на човечеството.

Мъск отбелязва, че като дава на Anthropic достъп до Colossus, той предоставя „най-големия телескоп, строен някога“, за да надникне в бъдещето на интелигентността. Той вярва, че мащабното обучение е единственият начин наистина да се разбере ида се контролира, възникващото поведение на моделите.

Anthropic също е изразила интерес към сътрудничество със SpaceX по орбитална изчислителна инфраструктура с изкуствен интелект, по същество центрове за данни в космоса. Мъск често е твърдял, че бъдещите системи с изкуствен интелект ще изискват толкова много енергия и охлаждане, че наземната инфраструктура може в крайна сметка да се затрудни да се справи с тях. Космическите центрове за данни, захранвани от слънчева енергия, на теория биха могли да заобиколят някои от тези ограничения.

Мъск разглежда сделката между SpaceX и Anthropic като начин за „изравняване на играта“ с утвърдените технологични гиганти. През първата седмица от разширяването на Colossus Мъск намекна, че това е само началото на участието на SpaceX в сектора на изкуствения интелект. Както Мъск го казва, ако искаме да изградим бъдещето на интелигентността, трябва да го направим със същата строгост и мащаб, с които сме достигали звездите.