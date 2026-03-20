Технологии

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Основателят на Facebook похарчи стотици милиони долари, за да преобразува компанията в Meta и да я посвети в създаването на виртуални светове (метавселена). Но видим напредък в тази сфера почти няма, а вместо това Зук е фокусиран изцяло върху AI

Мартин Дешев Мартин Дешев

20 март 2026, 12:01

"Новият ChatGPT": Какво трябва да знаем за OpenClaw
Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва
Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите
Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро

Сгъваемият iPhone ще се превръща в iPad и идва скоро
Тим Кук за юбилея на Apple: Сами сме на върха

Тим Кук за юбилея на Apple: Сами сме на върха
За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни
Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник
Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Сам Алтман: Да спрем да обвиняваме AI за всичко

Г одини наред думата „Метавселена“ беше неразделна от идентичността на компанията, известна преди като Facebook. Когато Марк Зукърбърг ребрендира империята си през 2021 г., това беше визия за трилиони долари за бъдеще, в което всички ние ще живеем, работим и общуваме като аватари в постоянна виртуална реалност.

Мълчанието за напредъка по амбициозния проект на Зукърбърг, известен още и като Зук, става оглушително. Поглед към настоящата ситуация показва, че макар метавселената да не е официално „отменена“, тя е оставена на далечен, прашен рафт в полза на много по-непосредствена златна треска: изкуствения интелект, отбелязва анализ на New York Times.

В последните телефонни разговори за приходите и публични изказвания, концептуалните разговори за „Horizon Worlds“ и виртуалните недвижими имоти бяха заменени от единствен, безмилостен фокус върху големите езикови модели (LLM) и генеративния изкуствен интелект. Промяната не е просто риторична. Тя се отразява в разпределението на капитала на компанията. Докато някога милиарди бяха наливани в Reality Labs с обещанието за десетгодишен хоризонт, Meta сега се надпреварва да осигури специализирания хардуер и изчислителна мощност необходими, за да се справи с конкуренцията на OpenAI и Google.

"Новият ChatGPT": Какво трябва да знаем за OpenClaw

Meta намали части от амбициите си за виртуална реалност, включително промени във водещата си социална VR платформа Horizon Worlds. Някога представяна като крайъгълен камък на екосистемата на метавселена, платформата се затрудни да получи широко разпространение и претърпя значително преструктуриране. Ключови елементи се намаляват или препозиционират, което отразява по-широка преоценка на приоритетите. 

Това „дълго сбогуване“ се характеризира с липса на инерция и в основните социални платформи на Мета – Facebook, Instagram и WhatsApp. Те навлязоха в период на относителна стагнация по отношение на актуализации на функциите. Вместо новаторски социални иновации, потребителите видяха нарастваща „AI-ификация“ на своите емисии: генерирани от изкуствен интелект стикери, автоматизирани рекламни инструменти и чатботове, интегрирани в лентите за търсене. Функциите на метавселената, които бяха обещани да свържат тези приложения, като например междуплатформените 3D аватари, до голяма степен не успяха да привлекат въображението на публиката или да бъдат атрактивни за ежедневието. 

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

В същото време компанията инвестира сериозно в инфраструктура, продукти и изследвания, свързани с изкуствен интелект. Тази промяна не е напълно изненадваща. В цялата технологична индустрия изкуственият интелект се превърна в доминиращ наратив, привличайки както ентусиазма на инвеститорите, така и интереса на потребителите по начини, които метавселената никога не успя. Дори в рамките на Meta се съобщава, че вътрешните ресурси са били преразпределени от проекти за виртуална реалност към разработване на изкуствен интелект, което подчертава къде ръководството вижда бъдещето сега.

Борбите на метавселената се коренят както в технологични, така и в културни предизвикателства. Изграждането на истински завладяващ дигитален свят изисква напредък в хардуера, изчислителната мощност и потребителското изживяване, които засега остават недостижими или твърде скъпи.

Освен това потребителското търсене е било слабо. Очилата за виртуална реалност остават нишови устройства и много ранни платформи на метавселената не успяха да демонстрират ясна, ежедневна стойност. В резултат, това, което някога беше обявено за революционна промяна, на практика се усещаше далечно и понякога ненужно.

Новият ChatGPT е създаден да бъде най-умният работник

Тази AI хубавица обещава край на самотата

И все пак, обявяването на метавселената за напълно „приключена“ би било преждевременно. Елементи от визията се запазват, особено в области като добавена реалност, инструменти за виртуално сътрудничество и дигитална идентичност. Meta продължава да разработва хардуер като своите очила Quest и интелигентни очила, което предполага, че поне част от тези технологии остават част от дългосрочната ѝ пътна карта, дори ако те вече не са основният фокус. 

В този смисъл метавселената не е изчезнала, а е с понижен приоритет. Опасността за Meta се крие във вакуума, оставен от този преход. Като пренасочва почти цялата си творческа и инженерна енергия към изкуствения интелект, за да задоволи инвеститорите, компанията рискува да пренебрегне това, което направи нейните платформи съществени на първо място.

Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

Засега Метавселената остава град-призрак с високи очаквания, докато Зукърбърг залага цялата къща на бъдеще, където интелектът е изкуствен, дори ако светът, който обитаваме, упорито остава физически. Сбогуването може да е дълго, но дестинацията очевидно се е променила.

Редактор: Мартин Дешев
Марк Зукърбърг Meta Facebook Instagram социални мрежи технологии метавселена изкуствен интелект
7-годишно дете падна от скала край Симитли, състоянието му е тежко

7-годишно дете падна от скала край Симитли, състоянието му е тежко

Ужасен инцидент в Турция: Бременна жена и петте ѝ деца изгоряха живи в контейнери за работници

Ужасен инцидент в Турция: Бременна жена и петте ѝ деца изгоряха живи в контейнери за работници

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Мистерията „Петрохан-Околчица“: Патолози отказват повторна експертиза

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

pariteni.bg
Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 3 дни
Последни новини

The Floor

Спиращи дъха битки в “The Floor” тази неделя

Любопитно Преди 17 минути

Кой ще се доближи до наградата от 30 000 евро – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

България Преди 24 минути

Влаковете разполагат с 333 места и развиват до 160 км/ч

Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал

Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал

Свят Преди 41 минути

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

България Преди 47 минути

Гюров е в Брюксел за среща на върха на Европейския съюз

<p>Сарафов участва в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага</p>

Борислав Сарафов взе участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага

Свят Преди 1 час

Енергийният министър: НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

Енергийният министър: НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

България Преди 1 час

Това заяви Трайчо Трайков относно решението на парламента, забраняващо му да променя структурата на дружества на БЕХ

Жителите на Техеран се подготвят за днешния празник - Навруз

Зюмбюли и мирис на барут за Навруз: Иран посреща Нова година със страх

Свят Преди 1 час

Навруз, персийската Нова година, е време за семейството, за обновление и обещание за ново начало. Настъпваща в деня на пролетното равноденствие, тя е празник на „новия ден“ за милиони хора в Иран и по света. Но за много иранци тази година почти няма ентусиазъм за празненства

Норвежката принцеса Мете-Марит

Принцесата на Норвегия за Епстийн: Бях манипулирана и измамена

Свят Преди 2 часа

Публикуването от Министерството на правосъдието на САЩ на милиони документи, свързани с Епстийн, предизвика шокови вълни по света, разкривайки връзките на опозорения финансист с видни личности, включително принцесата, както и водещи норвежки политици, бизнес ръководители и дипломати

Фабрика за измами: Оператори в колцентър се представят за лекари

Фабрика за измами: Оператори в колцентър се представят за лекари

България Преди 2 часа

„Аз съм лекар, а вие – влошаващ се пациент”

Нов незаконен старчески дом е разкрит край Варна

Нов незаконен старчески дом е разкрит край Варна

България Преди 2 часа

Обектът, който е бил представен като „стаи за гости”, се намира в местността „Ален мак”

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

Над 100 сигнала за изборни престъпления са постъпили в МВР

България Преди 2 часа

Това съобщи съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите - Ваня Нушева

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Нина от Hell’s Kitchen: Два месеца имах паник атаки заради хейта в социалните мрежи!

Любопитно Преди 2 часа

В новия епизод на подкаста „Кухнята след Ада“ гостува една от най-колоритните участнички в звездния платинен отбор на Hell’s Kitchen - Нина Димитрова, позната в социалните мрежи като Пиленцето от Монако

Иво Аръков

Иво Аръков за субсидиите от 400 000 евро: Бях „осма резерва“, рискът е изцяло мой

България Преди 2 часа

Ива Евгениева от независимия културен сектор алармира, че нито един от бенефициентите все още не е получил парите си

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил на около 192 километра югозападно от столицата Атина

<p>&bdquo;Бъдещата господарка на Северна Корея?&ldquo;: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк</p>

„Бъдещата господарка на Северна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение

Свят Преди 3 часа

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Тежка катастрофа в Турция взе три жертви, няколко души са ранени

Свят Преди 3 часа

Пътният инцидент е станал в района на Аджъгьол, област Невшехир

Всичко от днес

От мрежата

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Нежен момент: Деми Мур показа рядък кадър с Брус Уилис и внучката им

Edna.bg

Нина от Hell’s Kitchen: Целта на мъжа ми е да стане милиардер (ВИДЕО)

Edna.bg

Тухел извика 35 човека: контузеният Белингам е в състава, а здравият Трент – не

Gong.bg

Левски разпродаде Сектор "А" на „Герена“ ден преди мача с Черно море

Gong.bg

7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала в Благоевградско

Nova.bg

Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се представят за лекари

Nova.bg