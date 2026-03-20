Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Г одини наред думата „Метавселена“ беше неразделна от идентичността на компанията, известна преди като Facebook. Когато Марк Зукърбърг ребрендира империята си през 2021 г., това беше визия за трилиони долари за бъдеще, в което всички ние ще живеем, работим и общуваме като аватари в постоянна виртуална реалност.

Мълчанието за напредъка по амбициозния проект на Зукърбърг, известен още и като Зук, става оглушително. Поглед към настоящата ситуация показва, че макар метавселената да не е официално „отменена“, тя е оставена на далечен, прашен рафт в полза на много по-непосредствена златна треска: изкуствения интелект, отбелязва анализ на New York Times.

В последните телефонни разговори за приходите и публични изказвания, концептуалните разговори за „Horizon Worlds“ и виртуалните недвижими имоти бяха заменени от единствен, безмилостен фокус върху големите езикови модели (LLM) и генеративния изкуствен интелект. Промяната не е просто риторична. Тя се отразява в разпределението на капитала на компанията. Докато някога милиарди бяха наливани в Reality Labs с обещанието за десетгодишен хоризонт, Meta сега се надпреварва да осигури специализирания хардуер и изчислителна мощност необходими, за да се справи с конкуренцията на OpenAI и Google.

Meta намали части от амбициите си за виртуална реалност, включително промени във водещата си социална VR платформа Horizon Worlds. Някога представяна като крайъгълен камък на екосистемата на метавселена, платформата се затрудни да получи широко разпространение и претърпя значително преструктуриране. Ключови елементи се намаляват или препозиционират, което отразява по-широка преоценка на приоритетите.

Това „дълго сбогуване“ се характеризира с липса на инерция и в основните социални платформи на Мета – Facebook, Instagram и WhatsApp. Те навлязоха в период на относителна стагнация по отношение на актуализации на функциите. Вместо новаторски социални иновации, потребителите видяха нарастваща „AI-ификация“ на своите емисии: генерирани от изкуствен интелект стикери, автоматизирани рекламни инструменти и чатботове, интегрирани в лентите за търсене. Функциите на метавселената, които бяха обещани да свържат тези приложения, като например междуплатформените 3D аватари, до голяма степен не успяха да привлекат въображението на публиката или да бъдат атрактивни за ежедневието.

В същото време компанията инвестира сериозно в инфраструктура, продукти и изследвания, свързани с изкуствен интелект. Тази промяна не е напълно изненадваща. В цялата технологична индустрия изкуственият интелект се превърна в доминиращ наратив, привличайки както ентусиазма на инвеститорите, така и интереса на потребителите по начини, които метавселената никога не успя. Дори в рамките на Meta се съобщава, че вътрешните ресурси са били преразпределени от проекти за виртуална реалност към разработване на изкуствен интелект, което подчертава къде ръководството вижда бъдещето сега.

Борбите на метавселената се коренят както в технологични, така и в културни предизвикателства. Изграждането на истински завладяващ дигитален свят изисква напредък в хардуера, изчислителната мощност и потребителското изживяване, които засега остават недостижими или твърде скъпи.

Освен това потребителското търсене е било слабо. Очилата за виртуална реалност остават нишови устройства и много ранни платформи на метавселената не успяха да демонстрират ясна, ежедневна стойност. В резултат, това, което някога беше обявено за революционна промяна, на практика се усещаше далечно и понякога ненужно.

И все пак, обявяването на метавселената за напълно „приключена“ би било преждевременно. Елементи от визията се запазват, особено в области като добавена реалност, инструменти за виртуално сътрудничество и дигитална идентичност. Meta продължава да разработва хардуер като своите очила Quest и интелигентни очила, което предполага, че поне част от тези технологии остават част от дългосрочната ѝ пътна карта, дори ако те вече не са основният фокус.

В този смисъл метавселената не е изчезнала, а е с понижен приоритет. Опасността за Meta се крие във вакуума, оставен от този преход. Като пренасочва почти цялата си творческа и инженерна енергия към изкуствения интелект, за да задоволи инвеститорите, компанията рискува да пренебрегне това, което направи нейните платформи съществени на първо място.

Засега Метавселената остава град-призрак с високи очаквания, докато Зукърбърг залага цялата къща на бъдеще, където интелектът е изкуствен, дори ако светът, който обитаваме, упорито остава физически. Сбогуването може да е дълго, но дестинацията очевидно се е променила.